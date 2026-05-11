ファーム・リーグ公式戦「巨人vsハヤテ」　7月4日(土) 富士北麓公園野球場にて開催

株式会社よみうりランド貸出画像「ファーム・リーグ公式戦『巨人vsハヤテ』」

読売新聞東京本社、日本テレビ放送網株式会社、株式会社よみうりランドは、7月4日(土)、雄大な富士山を一望できる富士北麓公園野球場(山梨県富士吉田市)にて、ファーム・リーグ公式戦「巨人vsハヤテ」を開催します。チケットの先行販売は5月12日(火)12:00から、一般販売は5月16日(土)12:00から開始します。富士北麓公園野球場で巨人主催の二軍公式戦が開催されるのは1995年以来31年ぶりです。

当日は、試合前の巨人打撃練習をベンチから見られる打撃練習見学ツアーや、選手と写真が撮れるメモリアルGショットなどのファンサービスイベントも実施します。イベントの詳細は後日ジャイアンツ公式サイト(https://www.giants.jp/news/)にてお知らせします。

■対戦カード

読売ジャイアンツ 対 ハヤテベンチャーズ静岡

■日時

7月4日(土) 13:00試合開始/11:00開場(予定）

■会場

富士北麓公園野球場(山梨県富士吉田市上吉田立石5000)

■主催

読売新聞東京本社、日本テレビ放送網株式会社、株式会社よみうりランド

■後援

山梨県、富士吉田市(予定)

■特別協力

テレビ山梨

■席種、料金

貸出画像「座席表」

貸出画像「オレンジタオル」

・指定席SS：3,500円

・指定席Ｓ(1塁側)：3,000円

・指定席Ｓ(3塁側)：2,500円 ※オレンジタオル付き

・指定席Ａ(1塁側)：2,300円

・指定席Ａ(3塁側)：2,000円

・指定席Ｂ(1塁側)：1,800円

・指定席Ｂ(3塁側)：1,500円

・外野自由(大人)：800円

・外野自由(子ども)：500円

・車いす席(3塁側)：2,500円

※座席の指定はできません

※子どもは小・中学生です。小学生未満のお子様は、保護者のひざの上で観戦する場合チケットは不要です(保護者1人につきお子様1人まで）。座席を確保する場合はお子様の分もチケットが必要です

※車いす席は1階3塁側です。付き添い1人まで同料金です

※価格は税込です

〈先行販売〉※先着制

■東京ドーム巨人戦シーズンシートオーナー対象先行販売

受付：5月12日(火)12:00～5月15日(金)20:00

■CLUB GIANTS会員対象先行販売

・１次販売〔CLUB GIANTSグランドスラム・ゴールド会員〕

受付：5月12日(火)12:00～5月15日(金)20:00

・２次販売〔CLUB GIANTSシルバー・キッズ会員〕

受付：5月13日(水)12:00～5月15日(金)20:00

〈一般販売〉※先着制

■5月16日(土)12:00～

▼チケットの購入はこちら

≫GIANTSオフィシャルチケット https://fan.giants.jp/mypage/eplus

≫イープラス https://eplus.jp/farm-yamanashi/

※車いす席を購入される方はこちら https://eplus.jp/farm-yamanashi-wheelchair/

≫チケットぴあ https://w.pia.jp/t/giants-farm/

≫セブンチケット https://7ticket.jp/sp/giants/

≫ローソンチケット https://l-tike.com/sports/mevent/?mid=397143

※先行販売は4枚、一般販売は8枚まで申込可能です。1試合あたりそれぞれの受付で1回ずつお申し込みいただけます。予定枚数に達し次第、販売を終了します

■その他一般販売

≫山梨県内各読売新聞販売店(YC）

※お近くのYCにお問い合わせください

≫テレビ山梨チケットセンター TEL：055-232-1118 ※5月25日(月)12:00～受付開始

甲府市湯田2-9-8 UTY会館2F 営業時間：平日9:30～18:00

〈当日販売〉※先着順

球場外正面のチケット販売所にて、9:00から販売予定です。

※試合当日までに完売となった席種の販売はありません

※プロ野球巨人戦は、巨人軍が定める試合観戦契約約款および特別応援許可規定が適用されます。詳しくは下記リンクをご覧ください

https://www.giants.jp/misc/kansen-yakkan/

【試合・イベントに関するお問い合わせ】

株式会社よみうりランド ボールパーク事業部

E-mail：giants-stadium@yomiuriland.co.jp