夏季の熱中症予防対策として低所得世帯にエアコン購入費を最大12万円助成！

日野市役所

日野市は、5月7日から市内の低所得世帯を対象に、エアコンの購入・設置に要する費用を最大12万円助成する事業を実施しています。毎年「災害級」の酷暑に見舞われ、屋内・屋外を問わず熱中症による健康被害が深刻化し、今夏も厳しい暑さが予想されている中、本事業を通じてエアコンの設置や買い替えを促進するとともに、エアコンの適正使用に関する啓発も併せて行うことで、熱中症対策をより一層進めていきます。

１．助成金概要

名 称：日野市低所得世帯向けエアコン購入費助成金

対象世帯：以下の(1)～(3)全てに該当する世帯が対象となります。

（注）生活保護受給世帯を除く。

(1)世帯員全員が日野市に住民登録をしている世帯

(2)世帯員全員が令和7年度もしくは令和8年度の住民税非課税の世帯または世帯員全員が令

和7年度もしくは令和8年度の住民税均等割のみ課税の世帯

(3)自宅のエアコンの設置状況が以下のアからウのいずれかに該当する世帯

ア エアコンが1台もない

イ 故障等で冷房機能を使用できるエアコンが1台もない

ウ 2011年以前に製造されたエアコンのみを使用している

※イ・ウの場合はエアコンの所有権が対象世帯に属している方にある場合に限ります。

（注）日野市で生活保護を受給している世帯は、別の助成事業がございます。

詳細は生活福祉課の担当ケースワーカーにお問い合わせください。

対象機器：交付決定後に店舗または事業者で購入した壁または窓枠に固定して使用するエアコン

助成上限額：最大12万円（エアコン購入にかかった費用と12万円のいずれか少ない額を助成）

【当市の特色】

都内の多くの自治体では、助成上限額を10万円に設定していますが、当市では、エアコン購入にかかる自己負担をできるだけ軽減するため助成上限額を12万円に設定しています。

対象費用：エアコン本体購入費、配送費、設置費（設置に係る工事費を含む）、撤去費およびリサイクル費

申し込み：専用コールセンター（042-514-9090）へ問い合わせを

（生活保護受給世帯は担当ケースワーカーへ）

公式HP：https://www.city.hino.lg.jp/fukushi/fukushi/1016310/1030698.html

２．助成金の申請の流れ

- 助成を希望する方は、まずは専用コールセンター（生活保護受給世帯は担当ケースワーカー）へ相談- 市の調査員が自宅を訪問し、エアコンの設置状況等調査（申請理由によっては調査を行わない場合あり）- 調査実施後、令和８年９月11日（金）までに申請- 申請後、市から交付決定通知書が届いた後にエアコンを購入・設置（注意：交付決定前に購入したエアコンは助成対象外となります）- 令和８年11月30日（月）までに市へ助成金を請求- 請求後、１カ月程度で助成金を交付