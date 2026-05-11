2026年6月15日より提供開始となる新HRプラットフォームHRarisに、採用AIコンシェルジュ「星乃ありす」を搭載

CRGホールディングス株式会社

CRGホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小田 康浩）の完全子会社である株式会社ミライル（本社：東京都台東区、代表取締役社長：三並 史典、以下ミライル）は、同社が展開する採用支援プラットフォーム「HRaris（ホラリス）」（サービスURL: https://hraris.com/lp(https://hraris.com/lp?utm_source=press-release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=00073)）において、採用AIコンシェルジュ「星乃ありす」を、2026年6月15日より提供開始することをお知らせいたします。

■採用AIコンシェルジュ（星乃ありす）の概要

星乃ありすは、株式会社エボルブ（本社：大阪府大阪市、代表取締役：安松 亮）が提供する対話型AI「PRizmo（https://prizmo.ai/）」を活用し、文脈理解に基づく対話を通じて、採用担当者の悩みの整理から次の一手の検討までをサポートする、HRarisの中核機能です。

PRizmoは、ユーザーの状況に応じて段階的な案内を行い、迷いや考えを一緒に整理する“意思決定支援”を志向した対話型AIで、以下のような特徴があります。

・採用担当者の曖昧な相談に対し、文脈を踏まえた深掘り対話が可能

・市場データ、採用実績、商材情報、有人ノウハウなど、複数の情報源を踏まえた応答

・単純なFAQ応答ではなく、課題の背景や優先順位を整理する伴走的な対話体験

対話の中では、採用担当者の悩みを聞き出し、状況を丁寧に確かめながら、母集団形成、訴求内容、選考プロセスなど、どこに見直すべきポイントがあるのかを整理します。

■開発の背景

国内の採用市場では、採用手法やHRサービスの選択肢が増え続ける一方で、企業の採用現場では「何が課題なのか整理できない」「どの施策を優先すべきか判断しにくい」といった構造的な悩みが顕在化しています。

ATSをはじめとする既存のHRツールが採用業務の効率化に大きな役割を果たしてきた一方で、採用戦略の意思決定や、採用課題の構造的な整理をサポートする機能は、これまで市場において、十分に応えられているとは言い難い状況でした。こうした背景のもと、ミライルは採用担当者の課題整理と次の一手の検討をサポートするAIコンシェルジュ機能として、星乃ありすを開発しました。

■事業責任者コメント

株式会社ミライル

採用コンサルティング部 部長 山下 有人

「採用市場は情報過多の時代に入り、施策の選択肢が増えるほど、採用担当者にとって“何を選ぶべきか”の判断は難しくなっています。採用AIコンシェルジュ（星乃ありす）は、株式会社エボルブのPRizmoを基盤に、採用担当者の悩みを聞き出し、状況を確かめながら、次の一手を一緒に整理するAIコンシェルジュです。HRarisの中核機能として、今後も対話品質と提案精度の向上を図り、採用意思決定のプラットフォームを目指してまいります。」

■先行受付について

HRarisは2026年6月15日の提供開始に先立ち、2026年5月11日より先行受付を開始いたします。先行受付期間中はサービスサイト（https://hraris.com/lp(https://hraris.com/lp?utm_source=press-release&utm_medium=prtimes&utm_campaign=00073)）からアカウント開設が可能です。また、基本機能は月額無料・初期費用無料（一部追加機能は別途有料）で利用開始いただけます。

■今後の展望

今後は、株式会社エボルブとの連携をさらに深化させながら、AIアルゴリズムの高度化、HR関連サービスとの連携拡充、データ連携の強化を進めることで、採用AIコンシェルジュ（星乃ありす）の対話品質向上と活用領域の拡大を図ります。

ミライルは、HRarisを中核に、「採用意思決定のプラットフォーム」の構築を目指しており、採用AIコンシェルジュ（星乃ありす）はその実現を支える重要な機能として進化を続けて参ります。

■CRGグループについて

当社グループは、少子高齢化に伴う生産年齢人口の減少、それに伴う構造的な人手不足を解決するために、主力の人材派遣紹介事業における「ヒューマンリソース」の提供に加え、専門ノウハウを活用した「アウトソーシング」、AI/RPA といった「インフォメーションテクノロジー」、障がいをお持ちの方の就労移行支援やサテライトオフィス運営といった「障がい者雇用支援」、専門性の高い通訳・翻訳を提供する「オンライン通訳・翻訳」、近年のインバウンド需要の高まりを受けた外国人観光客向け「宿泊管理事業」などの多種多様なサービスを提供しています。 今後も、全てのステークホルダーの満足度向上のために邁進してまいります。

【CRGホールディングス株式会社 概要】

商号 CRGホールディングス株式会社

代表 代表取締役社長 小田 康浩

本社 東京都新宿区西新宿2-1-1 新宿三井ビルディング37階

設立 2013年10月

資本金 452百万円 ※2025年9月末時点

従業員数 36名（アルバイト、契約社員含む）2025年9月末時点

事業内容 グループの経営方針策定、経営管理他

URL https://www.crgh.co.jp/

【株式会社ミライル 概要】

商号 株式会社ミライル

代表 代表取締役社長 三並 史典

本社 東京都台東区台東1-1-14 D’s VARIE秋葉原ビル5階

設立 2005年11月

資本金 20百万円 ※2025年9月末時点

事業内容 人材派遣紹介事業他

URL https://miraillu.co.jp/

【株式会社エボルブ 概要】

商号 株式会社エボルブ

代表 代表取締役 安松 亮

本社 大阪府大阪市北区角田町8番1号 大阪梅田ツインタワーズ・ノース29階

事業内容 AIソリューション開発/ゲーム開発/2Dアニメーション制作/コンサルティング 等

URL https://evolve.ne.jp/

【報道に関するお問い合わせ】

ＣＲＧホールディングス株式会社 広報担当

メールアドレス：media@crgh.co.jp