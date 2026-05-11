【 東京都中小企業振興公社 × eiicon 】東京都内中小企業のオープンイノベーションを加速！TOKYO SME OPEN INNOVATION PROGRAM「Change」

株式会社eiicon

日本最大級のオープンイノベーションプラットフォーム「AUBA（アウバ）」を運営する株式会社eiicon（エイコン 本社所在地：東京都港区虎ノ門、代表取締役社長：中村 亜由子、以下 eiicon）は、公益財団法人 東京都中小企業振興公社（以下 東京都中小企業振興公社）より、「持続的な成長に向けた経営強靭化事業」におけるオープンイノベーションプログラムの業務委託（以下 本業務）を受託したことをお知らせします。

eiiconでは、支援コンテンツの１つとして、都内の中小企業が他の中小企業やスタートアップとの共創による新製品・サービスの事業化に向けたオープンイノベーションプログラム「TOKYO SME OPEN INNOVATION PROGRAM「Change」」（以下 本プログラム）の運営を行ってまいります。

本事業・本プログラムに関するご説明を兼ね、2026年6月8日（月）にキックオフイベントとなる企業変革セミナーを開催。本日より参加者募集を開始しました。

オープンイノベーションに興味のある東京都内中小企業の皆さまのご参加をお待ちしております。

東京都中小企業振興公社 × eiicon

■「TOKYO SME OPEN INNOVATION PROGRAM「Change」」

東京都内の中小企業においては、人材不足や新規事業創出の難易度の高まりを背景に、外部との連携による事業開発＝オープンイノベーションの重要性が一層高まっています。

本プログラムは、こうした課題を踏まえ、都内中小企業のオープンイノベーションへの理解促進と実践機会の創出を目的に実施されるものです。

eiiconでは都内中小企業の共創の機運醸成と新事業創出の推進を目指して、セミナーやワークショップを通じて、オープンイノベーションの基礎理解から実践支援までを一気通貫で提供し、共創プロジェクト創出に向けた伴走支援に取り組んで参ります。本プログラムを通じた、多くの企業の参画と実践機会の拡大を目指し、都内中小企業の皆さまを対象に以下の支援を実施します。

・オープンイノベーション理解促進セミナーの開催

・実践型プログラム（共創パートナー探索・事業開発支援）

・専門家による伴走支援

業種・業界を問わず、セミナーを起点に多様な企業の参加を募り、実践型プログラムへの参加を促し、都内におけるオープンイノベーションの裾野拡大と新たな事業創出・競争力強化につなげてまいります。

□企業変革セミナー概要（参加者募集）

本事業のスタートとして、オープンイノベーションの基礎から実践事例までを学べるセミナーを開催します。 本セミナーを通じて、オープンイノベーションに初めて取り組む企業でも理解を深め、次のアクションにつなげる機会を提供します。

「企業変革セミナー 企業成長に効く新規事業開発を学ぶ ～中小企業のためのオープンイノベーション～」

・日時：2026年6月8日（月）13:30～16:00 （13:00受付開始）

・会場：AP西新宿 N+O+Pルーム／オンライン（Zoom）

・参加対象：

東京都内 中小事業者 ※業種・業界は問いません

・新規事業開発に課題を感じている企業

・外部連携に関心がある企業

・スタートアップとの協業に興味がある企業 の皆さま など

・参加費：無料

・主催：公益財団法人 東京都中小企業振興公社 運営：株式会社eiicon

・プログラム（予定）：

・「持続的な成長に向けた経営強靭化事業」のご紹介

・稼ぐ力をつける！～今求められる企業変革～（株式会社IAC 代表取締役社長 秋島一雄氏）

・オープンイノベーション基礎講座：イノベーション基礎講座：脱自前主義！社外との連携による新規事業開発の考え方（一般社団法人 日本オープンイノベーション研究会 代表理事 成富一仁氏）

・オープンイノベーション実践講座：中小企業によるオープンイノベーションの実践事例紹介

・ネットワーキング（現地会場のみ）



詳細・参加申込： https://forms.gle/KpkEFynsze3aX6xc6(https://forms.gle/KpkEFynsze3aX6xc6)

□東京都中小企業振興公社「持続的な成長に向けた経営強靭化事業」について

本事業は、都内中小企業の企業変革力の向上を目的に、自社変革に向けた戦略立案から計画の策定・実行までを最長3年間にわたり伴走支援するものです。当社が担当するオープンイノベーションプログラムでは、他の中小企業やスタートアップとの共創により、新たな製品やサービスの事業化を目指す中小企業を支援します。企業変革の重要性や、オープンイノベーションの有用性を広く伝えるセミナーを開催した後、eiiconが運営するオープンイノベーションプラットフォームを活用し、企業間マッチングや仮説検証を伴走支援するプログラムを展開します。

プログラム詳細はこちら： https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/shien/kyojinka/index.html

□本業務、本プログラムに関するご質問・お問い合わせ

TOKYO SME OPEN INNOVATION PROGRAM「Change」運営事務局（株式会社eiicon）

Mail：tokyosme_change（@）eiicon.net

※（＠）を@に変換ください。

■eiicon 会社概要 https://corp.eiicon.net/

会社名：株式会社eiicon

代表者：代表取締役社長 中村 亜由子

設立日：2023年4月3日

本社：東京都港区虎ノ門3丁目4-7 虎ノ門36森ビル2階 ※2026年4月1日より左記住所に移転

沖縄拠点１.（Lagoon KOZA／KSA Works内）： 沖縄県沖縄市中央１－７－８

沖縄拠点２.（Have a good day内）：沖縄県那覇市東町１８－４

東海支社：愛知県名古屋市昭和区鶴舞1丁目2番32号 STATION Ai内

静岡拠点：静岡県浜松市中央区鍛冶町１００－１ ザザシティ浜松中央館 B1F FUSE内

神奈川拠点（WeWork オーシャンゲートみなとみらい内）：神奈川県横浜市西区みなとみらい3-7-1 オーシャンゲートみなとみらい 8F

関西拠点（起業プラザひょうご内）： 兵庫県神戸市中央区浪花町56 KiP内

シンガポール（eiicon Asia Pacific Pte. Ltd.）：20 Anson Road, #11-01 Twenty Anson, Singapore 079912

事業内容：

オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」の運営、イベント企画・支援サービス、ソーシングサービスなど

株式会社eiiconは、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームとオープンイノベーション（OI）に特化したハンズオンコンサルティングで、企業の事業フェーズに合わせたOIの支援にて事業化をサポートしています。

オープンイノベーションとは

2003年（米）ヘンリー W. チェスブロウが提唱した「企業内部と外部メディア・技術を組み合わせることで、革新的な新しい価値を創り出す」イノベーション方法論。社内の資源に頼るばかりでなく、社外との連携を積極的に取り入れるべきであるという主張の方法です。

eiiconが展開するサービス

日本最大級オープンイノベーションプラットフォーム「AUBA」

累計登録社数39,000社を越えた日本最大級のオープンイノベーションに特化したWEBプラットフォーム。事業創出≒非連続な成長・事業存続を実現させる仕組みをALL IN ONEで提供。AUBAは、意図的にイノベーションを創出するためのサービス。ISO 56001認証取得。

https://auba.eiicon.net/

国際共創（海外企業×日本企業）を支援・加速させる海外企業向け共創プラットフォーム

「AUBA for Global」

日本企業・団体との共創を目指す海外企業・団体のアプローチを支援・加速させるオープンイノベーションプラットフォーム。「AUBA」に登録する日本企業・団体との接続や、eiicon、AUBAが運営する企業・自治体主催のアクセラレーションプログラムへの応募など、イノベーションアドバイザーを通じてサポート。東南アジアを中心とした多くの海外企業・団体に登録いただき、海外企業と日本企業の出会いを加速するとともに、国境を越えた共創がより意図的に起こせるよう環境整備を目指します。

https://corp.eiicon.net/forglobal

完全伴走支援サービス「AUBA Enterprise」

社内新規事業・オープンイノベーションプロジェクト含め、弊社の事業創出支援経験豊富なコンサルタントが企業ごとのお悩み・ニーズに応じフルカスタマイズで支援を設計。事業戦略の支援から実際のパートナー共創にむけた具体的な出会いの場の創出・チームアップ支援、新規事業創出支援まで企業のフェーズに合わせた支援にて事業化をサポート。

https://corp.eiicon.net/service/enterprise

事業を活性化するメディア「TOMORUBA」

事業を創るビジネスパーソンのための“事業を活性化するメディア”。全国各地あらゆる業界のスタートアップ・中小企業・大手企業から地方自治体・大学まで、資金調達・資金提供・共同研究などの様々な情報や事業を創るためのノウハウ情報などを配信。

https://tomoruba.eiicon.net/

主な受賞歴

2022年12月、革新的で優れたサービスとして「第4回 日本サービス大賞」優秀賞を受賞。

https://service-award.jp/result04.html

2023年2月、アクセラレーションプログラムを通じた全国のスポーツチーム／団体とパートナー企業とのマッチング・共創創出など一連のオープンイノベーションへの取組により「第5回 日本オープンイノベーション大賞」スポーツ庁長官賞を受賞。

https://www8.cao.go.jp/cstp/stmain/20230120oip.html

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