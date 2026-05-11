ピアラベンチャーズ、中小型IT事業のM&A・ロールアップを展開するFUNDiTへ出資　M&A×マーケティングDXでWeb事業の持続的成長モデルを構築

株式会社ピアラ

株式会社ピアラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：飛鳥 貴雄）の連結子会社であり、ベンチャーキャピタル事業を展開する株式会社ピアラベンチャーズ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：二見龍一、以下「ピアラベンチャーズ」）は、運営するファンドを通じて、中小型IT事業のM&A・ロールアップ事業を展開する株式会社FUNDiT（本社：東京都品川区、代表取締役：廣瀬 寛、以下「FUNDiT」）が実施した第三者割当増資を引き受け、出資いたしましたことをお知らせいたします。

本出資は、FUNDiTが推進する中小型IT事業のM&A・ロールアップによる事業承継モデルと、ピアラグループが有するマーケティングDXの知見を掛け合わせることで、承継されたWeb事業の再成長を後押しすることを目的としています。

■出資の背景と社会的意義

FUNDiTは、2021年の設立以来「IT領域での事業投資と経営の最適化から、ステークホルダーと日本の未来に貢献する」をミッションに掲げ、中小型IT事業を対象としたM&Aおよびロールアップを推進し、累計100件を超える事業承継を実行しています。独自のオペレーション構築およびPMI（Post Merger Integration）を通じて、譲受事業の価値向上を実現してきました。

近年、日本においては中小企業の後継者不足が社会課題となっており、IT・Web領域においても、優れた事業やサービスが十分な成長機会を得られないまま停滞するケースが見られます。

FUNDiTは、こうした課題に対し、事業承継から再成長までを一気通貫で担うことで、事業の継続と価値向上を両立する独自のポジションを確立しています。

■シナジーと今後の取り組み

FUNDiTは、広告・メディア・インフルエンサーなど、デジタルマーケティング領域における機能をグループ内で有しており、譲受事業に対する成長基盤を備えています。一方、ピアラグループは、データやAIを活用したマーケティングDX支援を通じて、「売れる仕組み」を構築するグロース支援を強みとしてまいりました。

今回の出資により、FUNDiTのM&AおよびPMIによる事業基盤と、ピアラグループのマーケティング領域における知見やアセットを活用した連携を見込んでおります。

今後は、広告運用の最適化やLTV向上を見据えた顧客戦略の設計、クリエイティブ改善、メディア・インフルエンサー活用などの領域において、両社での取り組みを検討してまいります。

両社の強みを掛け合わせることで、事業承継後のさらなる価値創出と、中小IT事業の再成長に貢献してまいります。

■株式会社ピアラベンチャーズ代表 二見コメント

FUNDiT社は、代表の廣瀬氏をはじめとする経営陣の卓越した推進力により、設立から短期間で驚異的な数のM&Aとバリューアップを実現しています。国内のIT事業における後継者不足やリソース不足という課題を解決する同社のビジネスモデルに強く共感いたしました。今後は資金面でのサポートだけでなく、ピアラグループのデジタルマーケティング領域におけるアセットを最大限に提供し、FUNDiT社の非連続な成長を力強くご支援してまいります。

【株式会社FUNDiT 会社概要】

商号 ： 株式会社FUNDiT

代表者 ： 代表取締役 廣瀬 寛

所在地 ： 東京都品川区東品川2丁目3番12号 Tennozu Bay Tower22階（受付23階）

設立 ： 2021年11月

事業内容 ： 中小型IT事業のM&Aとロールアップ

資本金 ： 37億2893万円（資本剰余金含む） 2026年4月30日現在

URL ： https://fundit.jp/

【株式会社ピアラベンチャーズ 会社概要】

商号 ： 株式会社ピアラベンチャーズ

代表者 ： 代表取締役 二見 龍一

所在地 ： 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ： 2020年11月

事業内容 ： ベンチャーキャピタル事業

資本金 ： 15百万円

URL ：https://piala.vc/

【株式会社ピアラ 会社概要】

商号 ： 株式会社ピアラ

代表者 ： 代表取締役社長 飛鳥 貴雄

所在地 ： 〒150-6013 東京都渋谷区恵比寿4-20-3恵比寿ガーデンプレイスタワー 13階

設立 ： 2004年3月

事業内容 ： １.マーケティングDX事業 ２.エッセンシャルワーカーDX事業

3.ビジネスクリエイション事業

資本金 ： 50百万円（2025年12月末）

証券コード ： 東京証券取引所スタンダード市場(証券コード：7044)

関連会社 ： 比智（杭州）商貿有限公司 、 PIATEC（Thailand）Co., Ltd. 、

CHANNEL J（THAILAND）Co., Ltd. 、PG-Trading（Vietnam）Co., Ltd. 、

株式会社ピアラベンチャーズ、株式会社P2C、one move株式会社、

株式会社ジョシュアツリー、株式会社サイバースター、株式会社オニオン

URL ： https://www.piala.co.jp/