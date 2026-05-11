新しいヴァレンティノ ガラヴァーニ ‘ロックスタッズ’ パンプス キャンペーン

ヴァレンティノ ジャパン 株式会社

2026年5月11日（月）、ミラノ ― メゾン ヴァレンティノ(Maison Valentino)は、新しいヴァレンティノ ガラヴァーニ ‘ロックスタッズ’ パンプスのキャンペーンを発表いたします。このキャンペーンは、メゾンを象徴するアイコンのひとつに対する、クリエイティブ ディレクター、アレッサンドロ・ミケーレのヴィジョンをたたえています。

ヴァレンティノ2026年プレフォールコレクションのために再解釈された ‘ロックスタッズ’ パンプスは、その不朽のレガシーに敬意を表しながら、新たな進化のチャプターを綴る特別なキャンペーンの主役として登場します。

ジョニー・デュフォーが撮影を手掛け、ディレクターにシェイン・ラヴェルディエールを迎えたキャンペーンは、ヴァレンティノのアイデンティティに深く根ざした都市、ローマを舞台に、大理石と水が繊細に織りなす壮麗な風景のなかで展開されます。

ビジュアルは、街を気ままにそぞろ歩く、まさに「フラヌリー」のひとときを捉えています。それは永遠の美を追い求める本能に導かれ、メゾンならではの大胆なエレガンスと静かで控えめなセンシュアリティを湛えています。

力強さと軽やかさ、構造と流動性のバランスが調和したこのキャンペーンは、絶えず進化を遂げながら唯一無二のコードを再解釈し、その起源に深く根差し続けるアイコン、’ロックスタッズ’ をメゾンのアイデンティティとして生き生きと表現しています。

新しいヴァレンティノ ガラヴァーニ ‘ロックスタッズ’ シューズは、世界各国のヴァレンティノ ストアおよびValentino.comにて発売中です。

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