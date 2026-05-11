工場のコンプレッサー、選定基準の1位は″価格″ではなかった ― 製造業の設備担当者200名に聞いた導入・買い替え実態調査
エアーコンプレッサー専門店「エアセルフ」（運営：株式会社メカニスタ、本社：北海道札幌市）は、製造業・工場勤務経験のある30歳～59歳の男性200名を対象に「コンプレッサーの導入・買い替えに関する実態調査」を実施しました。
調査概要
調査名：コンプレッサーの導入・買い替えに関する実態調査 調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：全国の30歳～59歳の男性で、製造業・工場での業務経験がある方 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月15日～2026年4月22日 調査主体：コンプレッサー専門店エアセルフ（株式会社メカニスタ）
調査背景
コンプレッサーは工場や製造現場のエアー供給を担う基幹設備です。しかし、導入・買い替え時の選定基準や現場が抱える課題について、業界横断的に調査された公開データはほとんど存在しません。エアセルフでは、現場の実態を明らかにし、より的確な機種選定や購買判断に役立てていただくことを目的として本調査を実施しました。
調査結果
Q1. 現在使用中のコンプレッサーの使用年数を教えてください（単一回答、n=200）
10年以上 ……… 37.5%（75名） 7年～10年未満 … 21.0%（42名） 5年～7年未満 …… 18.5%（37名） 3年～5年未満 …… 14.0%（28名） 3年未満 ………… 9.0%（18名）
使用年数10年以上が最多で全体の37.5%を占めました。7年以上を合算すると58.5%に達し、半数以上の現場で長期使用されているコンプレッサーが稼働していることがわかります。中小企業庁の「中小企業実態基本調査」でも、中小製造業の設備投資サイクルが長期化傾向にあることが示されており、今回の結果はその傾向と一致しています。
Q2. コンプレッサーの買い替え・新規導入を検討するきっかけは何ですか（複数回答、n=200）
故障・不具合の発生 ………………… 62.0%（124名） 電気代・ランニングコストの上昇 …… 33.5%（67名） 生産ライン増設・設備拡張 ………… 24.0%（48名） 老朽化による性能低下への不安 …… 21.5%（43名） メンテナンス費用の増加 …………… 18.0%（36名） リース・レンタル契約の満了 ……… 11.5%（23名） 省エネ・カーボンニュートラル対応 … 8.5%（17名）
買い替えきっかけの1位は「故障・不具合の発生」で62.0%。事後対応型の買い替えが依然として主流であることが明らかになりました。一方、「電気代・ランニングコストの上昇」が33.5%で2位に入っており、近年のエネルギー価格高騰を受けたコスト意識の高まりがうかがえます。
Q3. コンプレッサーの機種選定で最も重視する項目はどれですか（単一回答、n=200）
耐久性・信頼性 ……………… 32.0%（64名） アフターサポート・保証体制 … 23.5%（47名） 価格 ………………………… 18.0%（36名） 省エネ性能（電気代） ……… 14.5%（29名） メーカー・ブランドの知名度 … 7.0%（14名） 静音性 ……………………… 3.0%（6名） その他 ……………………… 2.0%（4名）
「耐久性・信頼性」が32.0%で最多。次いで「アフターサポート・保証体制」が23.5%と続き、「価格」は18.0%で3位にとどまりました。工場設備としてのコンプレッサーは止まることが許されないため、安定稼働と万一の故障時の対応力が価格よりも重視されていることが読み取れます。
Q4. コンプレッサーの導入・買い替え時に困ったことは何ですか（複数回答、n=200）
機種が多すぎて比較・選定が難しい ………………… 43.5%（87名） 社内稟議に必要な比較資料やデータが揃わない …… 31.0%（62名） 納期が不透明で計画が立てにくい ………………… 22.5%（45名） 自社の用途に合ったスペックの判断がつかない …… 20.0%（40名） 信頼できる相談先が見つからない ………………… 15.5%（31名） 見積もり対応が遅い …………………………… 12.0%（24名）
「機種が多すぎて比較・選定が難しい」が43.5%で最多でした。コンプレッサーはメーカー・型式・仕様が多岐にわたるため、設備担当者にとって横断的な比較検討が大きな負担になっている実態が浮き彫りになっています。
Q5. コンプレッサーの購入先に求めるサポート体制を教えてください（複数回答、n=200）
故障・トラブル時の迅速な対応 ………… 58.5%（117名） 電話やメールでの技術相談対応 ………… 38.0%（76名） 用途・スペックに合った機種提案 ……… 29.5%（59名） 定期メンテナンスや点検サービス ……… 24.0%（48名） 部品・消耗品の継続的な供給 …………… 19.5%（39名） 導入後の使い方・設置に関する説明 …… 13.0%（26名）
「故障・トラブル時の迅速な対応」が58.5%と突出しています。Q2で故障が買い替えの最大のきっかけであったこととも整合しており、コンプレッサー購入において「止まった時にすぐ対応してもらえるか」が購入先選定の最大の関心事であることが確認されました。
まとめ
本調査により、製造業の現場では以下の実態が明らかになりました。
コンプレッサーの半数以上が使用年数7年以上で稼働しており、老朽化リスクが広く存在すること。買い替えの6割以上が故障をきっかけとした事後対応であること。そして、機種選定においては価格よりも耐久性やサポート体制が重視されているにもかかわらず、選定時には「比較が難しい」「相談先がない」という課題を多くの担当者が感じていること。
これらの結果は、コンプレッサーの購入において「売って終わり」ではない継続的なサポート体制と、用途に応じた的確な機種提案が求められていることを示しています。
■ コンプレッサー専門店エアセルフについて
エアセルフは、プロ仕様の業務用モデルからDIY・車整備向けのエントリーモデルまで幅広いラインナップを取り揃えるエアーコンプレッサー専門店です。用途に合った機種選びのご相談から、購入後のサポートまで一貫して対応しております。クレジットカード決済による最大24回分割払いにも対応しており、法人・個人事業主・個人のお客様それぞれのご予算やお支払いスタイルに合わせたお買い物が可能です。
プロの現場で求められる高出力・高耐久モデルはもちろん、DIYや車・バイクの整備、タイヤの空気入れなど日常使いに適したモデルまで、用途別にお選びいただけます。
公式サイト ↓ https://air-compressor.jp/
Amazonショップ ↓ https://amzn.to/4uwWcIb
楽天市場店 ↓ https://www.rakuten.co.jp/air-compressor/
ヤフーショッピング店 ↓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
運営会社：株式会社メカニスタ
配信元企業：株式会社メカニスタ
調査概要
調査名：コンプレッサーの導入・買い替えに関する実態調査 調査方法：インターネット調査（Freeasy利用） 調査対象：全国の30歳～59歳の男性で、製造業・工場での業務経験がある方 有効回答数：200名 調査期間：2026年4月15日～2026年4月22日 調査主体：コンプレッサー専門店エアセルフ（株式会社メカニスタ）
調査背景
コンプレッサーは工場や製造現場のエアー供給を担う基幹設備です。しかし、導入・買い替え時の選定基準や現場が抱える課題について、業界横断的に調査された公開データはほとんど存在しません。エアセルフでは、現場の実態を明らかにし、より的確な機種選定や購買判断に役立てていただくことを目的として本調査を実施しました。
調査結果
10年以上 ……… 37.5%（75名） 7年～10年未満 … 21.0%（42名） 5年～7年未満 …… 18.5%（37名） 3年～5年未満 …… 14.0%（28名） 3年未満 ………… 9.0%（18名）
使用年数10年以上が最多で全体の37.5%を占めました。7年以上を合算すると58.5%に達し、半数以上の現場で長期使用されているコンプレッサーが稼働していることがわかります。中小企業庁の「中小企業実態基本調査」でも、中小製造業の設備投資サイクルが長期化傾向にあることが示されており、今回の結果はその傾向と一致しています。
Q2. コンプレッサーの買い替え・新規導入を検討するきっかけは何ですか（複数回答、n=200）
故障・不具合の発生 ………………… 62.0%（124名） 電気代・ランニングコストの上昇 …… 33.5%（67名） 生産ライン増設・設備拡張 ………… 24.0%（48名） 老朽化による性能低下への不安 …… 21.5%（43名） メンテナンス費用の増加 …………… 18.0%（36名） リース・レンタル契約の満了 ……… 11.5%（23名） 省エネ・カーボンニュートラル対応 … 8.5%（17名）
買い替えきっかけの1位は「故障・不具合の発生」で62.0%。事後対応型の買い替えが依然として主流であることが明らかになりました。一方、「電気代・ランニングコストの上昇」が33.5%で2位に入っており、近年のエネルギー価格高騰を受けたコスト意識の高まりがうかがえます。
Q3. コンプレッサーの機種選定で最も重視する項目はどれですか（単一回答、n=200）
耐久性・信頼性 ……………… 32.0%（64名） アフターサポート・保証体制 … 23.5%（47名） 価格 ………………………… 18.0%（36名） 省エネ性能（電気代） ……… 14.5%（29名） メーカー・ブランドの知名度 … 7.0%（14名） 静音性 ……………………… 3.0%（6名） その他 ……………………… 2.0%（4名）
「耐久性・信頼性」が32.0%で最多。次いで「アフターサポート・保証体制」が23.5%と続き、「価格」は18.0%で3位にとどまりました。工場設備としてのコンプレッサーは止まることが許されないため、安定稼働と万一の故障時の対応力が価格よりも重視されていることが読み取れます。
Q4. コンプレッサーの導入・買い替え時に困ったことは何ですか（複数回答、n=200）
機種が多すぎて比較・選定が難しい ………………… 43.5%（87名） 社内稟議に必要な比較資料やデータが揃わない …… 31.0%（62名） 納期が不透明で計画が立てにくい ………………… 22.5%（45名） 自社の用途に合ったスペックの判断がつかない …… 20.0%（40名） 信頼できる相談先が見つからない ………………… 15.5%（31名） 見積もり対応が遅い …………………………… 12.0%（24名）
「機種が多すぎて比較・選定が難しい」が43.5%で最多でした。コンプレッサーはメーカー・型式・仕様が多岐にわたるため、設備担当者にとって横断的な比較検討が大きな負担になっている実態が浮き彫りになっています。
Q5. コンプレッサーの購入先に求めるサポート体制を教えてください（複数回答、n=200）
故障・トラブル時の迅速な対応 ………… 58.5%（117名） 電話やメールでの技術相談対応 ………… 38.0%（76名） 用途・スペックに合った機種提案 ……… 29.5%（59名） 定期メンテナンスや点検サービス ……… 24.0%（48名） 部品・消耗品の継続的な供給 …………… 19.5%（39名） 導入後の使い方・設置に関する説明 …… 13.0%（26名）
「故障・トラブル時の迅速な対応」が58.5%と突出しています。Q2で故障が買い替えの最大のきっかけであったこととも整合しており、コンプレッサー購入において「止まった時にすぐ対応してもらえるか」が購入先選定の最大の関心事であることが確認されました。
まとめ
本調査により、製造業の現場では以下の実態が明らかになりました。
コンプレッサーの半数以上が使用年数7年以上で稼働しており、老朽化リスクが広く存在すること。買い替えの6割以上が故障をきっかけとした事後対応であること。そして、機種選定においては価格よりも耐久性やサポート体制が重視されているにもかかわらず、選定時には「比較が難しい」「相談先がない」という課題を多くの担当者が感じていること。
これらの結果は、コンプレッサーの購入において「売って終わり」ではない継続的なサポート体制と、用途に応じた的確な機種提案が求められていることを示しています。
■ コンプレッサー専門店エアセルフについて
エアセルフは、プロ仕様の業務用モデルからDIY・車整備向けのエントリーモデルまで幅広いラインナップを取り揃えるエアーコンプレッサー専門店です。用途に合った機種選びのご相談から、購入後のサポートまで一貫して対応しております。クレジットカード決済による最大24回分割払いにも対応しており、法人・個人事業主・個人のお客様それぞれのご予算やお支払いスタイルに合わせたお買い物が可能です。
プロの現場で求められる高出力・高耐久モデルはもちろん、DIYや車・バイクの整備、タイヤの空気入れなど日常使いに適したモデルまで、用途別にお選びいただけます。
公式サイト ↓ https://air-compressor.jp/
Amazonショップ ↓ https://amzn.to/4uwWcIb
楽天市場店 ↓ https://www.rakuten.co.jp/air-compressor/
ヤフーショッピング店 ↓ https://store.shopping.yahoo.co.jp/aircompressor/
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