エムズシステム、YouTubeにてオリジナルBGM動画シリーズの配信を4月から開始 「音のエアコン」波動スピーカーの哲学を映像と音楽で体験する、 広告ゼロのライフスタイルコンテンツ
有限会社エムズシステム（東京都中央区新富2－1－4、代表取締役：三浦光仁）は、YouTubeにて二つのオリジナル動画シリーズの配信を開始しました。【シリーズ概要】
「Quiet Luxury」（週1回配信・7～8分） Quiet Luxuryな空間を静かに映した映像シリーズです。製品説明・価格表示・商品タグを一切持たない純粋なライフスタイルコンテンツとして、インテリア空間に波動スピーカーをさりげなく配置します。視聴者が「あの円筒形のものは何だろう」と感じた瞬間に、このシリーズの目的は果たされます。
「Room to Breathe」（月1回配信・25～30分） 「こころの呼吸ができる場所」をコンセプトにした、オリジナル楽曲によるBGM配信シリーズです。世界の都市のライフスタイルに寄り添った映像に、フレンチボッサ・スロージャズ・フレンチポップスのオリジナル楽曲を組み合わせてお届けします。第一話「Paris Afternoon」パリ、第二話「A Quiet Afternoon in Cannes」カンヌに続き、ドーヴィル、マルセイユ、グラース、ビアリッツなど主にフランスの各都市を舞台にしたシリーズを順次配信予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348836/images/bodyimage1】
三つの「初めて」
(1) 製品哲学をコンテンツ化した初めての試み エムズシステムが20年以上にわたって作り続けてきた波動スピーカーは、紙と木という天然素材のみで構成され、1台で空間全体を音で満たす「音のエアコンディショナー」として、インテリアと音響の融合を実現してきました。今回のシリーズは、その製品哲学を映像と音楽によって体験させる、初めての試みです。
(2) オリジナル楽曲による大人向けBGM配信 若者向けLoFiヒップホップが飽和しつつある市場において、フレンチボッサ・スロージャズという「より上質で大人向け」の方向性で、新しい場所を作りました。すべての楽曲はオリジナル制作です。
(3) 公開初日から届いた、4カ国語の反響 第一話「Paris Afternoon」は公開初日より日本語・フランス語・英語・スペイン語のコメントが届きました。フランス語のコメントにはトリュフォーの映画とシャンゼリゼの記憶を呼び起こすという言葉が、バルセロナからは「次はバルセロナ編を」というリクエストが寄せられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348836/images/bodyimage2】
さらに、フレンチボッサのミューズとして知られるクレモンティーヌのレコーディングエンジニアを担当したレコーディングエンジニア・山口泰氏（Monk Beat）より、以下のコメントをいただいています。 「A Quiet Afternoon in Cannes を聴いていたら、クレモンティーヌを思い出しました。軽やかで美しいって音楽を作る上で大切な要因の一つです。エムズスピーカーはまさしく『音のエアコン』、それも超繊細で優秀なクオリティーだと録音現場で重用し実感しています。」- 山口泰（レコーディングエンジニア＆クリスタルボウル奏者 / Monk Beat）
【時代背景】 2026年、消費者の価値観に静かな転換が起きています。メンタルヘルスへの関心、デジタルの喧騒からの解放、長く使えるものだけを選ぶ意識--これらはすべて、エムズシステムが創業以来大切にしてきた製品哲学と深いところで重なっています。
「Quiet Luxury（静かな贅沢）」という言葉が世界で注目される中、エムズシステムはその言葉が生まれるより以前から、静かにその哲学を実践してきた会社です。
コアナラティブ 「音は、空間の空気を変える。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348836/images/bodyimage3】
配信チャンネル
YouTube：https://www.youtube.com/@Ms-system-sound
第一話「Paris Afternoon」：https://www.youtube.com/watch?v=v7hXasjK2bk
第二話「A Quiet Afternoon in Cannes」：https://www.youtube.com/watch?v=iTGOy3LSVFE
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348836/images/bodyimage4】
■取材依頼・問い合わせ先 ＊ 水曜定休(土日も営業しています)
会社名：有限会社エムズシステム 住所：104-0041 東京都中央区新富2-1-4
電話：03-5542-7432 FAX:03-5542-7431
担当：代表 三浦光仁（ミウラテルヒト）
URL：https://mssystem.co.jp e-mail:info@mssystem.co.jp
配信元企業：有限会社エムズシステム
「Quiet Luxury」（週1回配信・7～8分） Quiet Luxuryな空間を静かに映した映像シリーズです。製品説明・価格表示・商品タグを一切持たない純粋なライフスタイルコンテンツとして、インテリア空間に波動スピーカーをさりげなく配置します。視聴者が「あの円筒形のものは何だろう」と感じた瞬間に、このシリーズの目的は果たされます。
「Room to Breathe」（月1回配信・25～30分） 「こころの呼吸ができる場所」をコンセプトにした、オリジナル楽曲によるBGM配信シリーズです。世界の都市のライフスタイルに寄り添った映像に、フレンチボッサ・スロージャズ・フレンチポップスのオリジナル楽曲を組み合わせてお届けします。第一話「Paris Afternoon」パリ、第二話「A Quiet Afternoon in Cannes」カンヌに続き、ドーヴィル、マルセイユ、グラース、ビアリッツなど主にフランスの各都市を舞台にしたシリーズを順次配信予定です。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348836/images/bodyimage1】
三つの「初めて」
(1) 製品哲学をコンテンツ化した初めての試み エムズシステムが20年以上にわたって作り続けてきた波動スピーカーは、紙と木という天然素材のみで構成され、1台で空間全体を音で満たす「音のエアコンディショナー」として、インテリアと音響の融合を実現してきました。今回のシリーズは、その製品哲学を映像と音楽によって体験させる、初めての試みです。
(2) オリジナル楽曲による大人向けBGM配信 若者向けLoFiヒップホップが飽和しつつある市場において、フレンチボッサ・スロージャズという「より上質で大人向け」の方向性で、新しい場所を作りました。すべての楽曲はオリジナル制作です。
(3) 公開初日から届いた、4カ国語の反響 第一話「Paris Afternoon」は公開初日より日本語・フランス語・英語・スペイン語のコメントが届きました。フランス語のコメントにはトリュフォーの映画とシャンゼリゼの記憶を呼び起こすという言葉が、バルセロナからは「次はバルセロナ編を」というリクエストが寄せられています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348836/images/bodyimage2】
さらに、フレンチボッサのミューズとして知られるクレモンティーヌのレコーディングエンジニアを担当したレコーディングエンジニア・山口泰氏（Monk Beat）より、以下のコメントをいただいています。 「A Quiet Afternoon in Cannes を聴いていたら、クレモンティーヌを思い出しました。軽やかで美しいって音楽を作る上で大切な要因の一つです。エムズスピーカーはまさしく『音のエアコン』、それも超繊細で優秀なクオリティーだと録音現場で重用し実感しています。」- 山口泰（レコーディングエンジニア＆クリスタルボウル奏者 / Monk Beat）
【時代背景】 2026年、消費者の価値観に静かな転換が起きています。メンタルヘルスへの関心、デジタルの喧騒からの解放、長く使えるものだけを選ぶ意識--これらはすべて、エムズシステムが創業以来大切にしてきた製品哲学と深いところで重なっています。
「Quiet Luxury（静かな贅沢）」という言葉が世界で注目される中、エムズシステムはその言葉が生まれるより以前から、静かにその哲学を実践してきた会社です。
コアナラティブ 「音は、空間の空気を変える。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348836/images/bodyimage3】
配信チャンネル
YouTube：https://www.youtube.com/@Ms-system-sound
第一話「Paris Afternoon」：https://www.youtube.com/watch?v=v7hXasjK2bk
第二話「A Quiet Afternoon in Cannes」：https://www.youtube.com/watch?v=iTGOy3LSVFE
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348836/images/bodyimage4】
■取材依頼・問い合わせ先 ＊ 水曜定休(土日も営業しています)
会社名：有限会社エムズシステム 住所：104-0041 東京都中央区新富2-1-4
電話：03-5542-7432 FAX:03-5542-7431
担当：代表 三浦光仁（ミウラテルヒト）
URL：https://mssystem.co.jp e-mail:info@mssystem.co.jp
配信元企業：有限会社エムズシステム
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