「まんが王国とっとり国際マンガコンテスト」は、『ゲゲゲの鬼太郎』の水木しげる先生、『遥かな町へ』の谷口ジロー先生、『名探偵コナン』の青山剛昌先生をはじめとする、多くの漫画家を輩出している鳥取県が、世界の個性あふれるマンガ作品を発掘、顕彰するためのコンテストです。 今年、第15回を迎える当コンテストには、「U-15賞」など15歳以下が対象の部門もあり、これまでに103の国と地域から応募があります。 現在、コンテスト作品を募集中。テーマは「服」、締め切りは8月31日（月）です。最優秀賞の賞金は50万円、ほかに受賞者全員を授賞式にあわせて鳥取県に招待、受賞作品は『コンテスト作品集』に掲載など、多くの特典があります。たくさんのご応募をお待ちしております。

【コンテスト概要】

■名称 第15回まんが王国とっとり国際マンガコンテスト ■締切 令和8年8月31日（月）（必着） ■部門 1コママンガ、4コママンガ、ストーリーマンガの3部門 ■テーマ 服 ■応募方法 オンライン又は郵送 ■賞 （1）最優秀賞 1作品 ：賞状、賞金50万円 （2）優秀賞 2作品 ：賞状、賞金10万円 （3）審査員特別賞 3作品程度：賞状、賞金5万円 （4）U-15賞 3作品程度：賞状、記念品（3万円相当）※15歳以下対象

【応募要領】

【特典】

https://www.pref.tottori.lg.jp/mangacontest_15/

① 最優秀賞は、賞金50万円！ ② 受賞者全員を鳥取県に招待！ ・令和9年2月頃に鳥取県内で授賞式を行います。 ・授賞式にあわせて、各受賞者を鳥取県内に招待します。 ③ 受賞作品は『コンテスト作品集』に掲載され、一般販売！ ・受賞作品及び最終選考作品を掲載した作品集を販売します。

【前回受賞作品】

【チラシについて】

https://www.pref.tottori.lg.jp/mangacontest_14/works/

・別添のチラシイラストは、過去に当コンテストに入賞されたとおの先生に依頼しました。とおの先生は、当コンテストの第11回『満天に至る』で審査員特別賞、第12回『極上の夢等へ』で優秀賞、第13回『Curry-香るマサラぢゃ!-』で最優秀賞を受賞されました。

【お問い合わせ先】

鳥取県 輝く鳥取創造本部 観光交流局 まんが王国官房 担当：吉岡 TEL：0857-26-7801 FAX：0857-26-8307 MAIL：mangaoukoku@pref.tottori.lg.jp