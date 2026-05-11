【OKJ】Dawn Labsとのコラボレーション及び、Solanaバリデーターノードへの委任に関するお知らせ

オーケーコイン・ジャパン株式会社

いつもOKJをご利用いただきありがとうございます。

この度、お客様に提供するSOL（ソラナ）ステーキングサービスの品質向上および報酬年率の最適化を目的として、オーケーコイン・ジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：馮 鐘揚、以下「OKJ」）は、Solanaチェーンに特化したバリデーター運用を行うDawn Labs（所在地：アラブ首長国連邦・ドバイ、代表：南雲 悠太郎、以下「Dawn Labs」）とコラボレーションし、Dawn Labsが運営する高性能なSolanaバリデーターノードへの委任を開始いたしました。

■ 本コラボレーションの背景と目的

OKJは、お客様が保有する暗号資産を安心・安全、かつ効率的に運用できる環境の提供に努めております。Solanaチェーンにおいて上位10%水準の高いパフォーマンスを維持するDawn Labsのバリデーターノードへ委任することで、お客様に提供するSOLステーキングの報酬年率の向上を図ります。

また、今回のネイティブステーキングにおける連携を皮切りに、運用の効率化によって更なる報酬年率の向上を実現し得る「Native Staking Looping」を活用する取り組みについても両社で検討を進めてまいります。



＜Dawn Labs 代表 南雲 悠太郎 氏のコメント＞

「この度、オーケーコイン・ジャパン様との連携により、当社のSolanaバリデーターノードをご活用いただけることを大変嬉しく思います。

Dawn Labsは単なるバリデーター運用にとどまらず、「資産運用の最適化」という観点からインフラを設計してきました。本連携を通じて、より高いパフォーマンスと効率的なステーキング体験を提供できると考えております。

今後はNative Staking Looping（※）などの新たな運用手法の検討も進め、オーケーコイン・ジャパン様とともに、より競争力のある利回りの実現に取り組んでまいります。」

※Native Staking Loopingは、Solana最大級のDEXであるJupiterなどを活用し、ステーキングと運用を組み合わせて、より高い年率リターンを目指す仕組みです。

＜オーケーコイン・ジャパン株式会社 代表取締役 馮 鐘揚 のコメント＞

「Solanaエコシステムにおいて深い知見と実績を持つDawn Labsとのパートナーシップは、当社のステーキングサービスを次の段階へ引き上げる重要な一歩です。お客様の資産運用ニーズに応えるべく、今後も革新的かつ信頼性の高い運用手法の検討を共に進めてまいります。」

【Dawn Labsコラボレーション】SOL期間限定ステーキングキャンペーン

この度、Dawn Labsとのコラボレーションに伴い、SOL（ソラナ）「期間限定ステーキングプラン」を提供いたします。

期間限定ステーキングプランの詳細はこちら(https://support.okcoin.jp/hc/ja/articles/56834230748697)

当社は、これからもお客様により良い取引環境とサービスをご提供できるよう努力してまいりますので、「OKJ」を何卒よろしくお願い申し上げます。

＜Dawn Labs 概要＞

Dawn Labsは、Solanaチェーンに特化したバリデーター運用および資産運用事業を展開する企業です。独自の研究開発に基づき、常にネットワーク上位水準のパフォーマンスを維持するインフラを構築しており、国内外の企業へ技術支援を行っています。

会社名：CHAIN TEC LAB - FZCO（サービス名：Dawn Labs）

所在地：Building A1, Dubai Digital Park, Dubai Silicon Oasis, Dubai, UAE

代表者：南雲 悠太郎

事業内容：Solanaバリデーター運用、資産運用技術支援

URL：https://www.dawnlabs.tech/

＜オーケーコイン・ジャパン株式会社 概要＞

会社名：オーケーコイン・ジャパン株式会社

所在地：東京都港区虎ノ門1-2-10 虎ノ門桜田通ビル5階

代表者：代表取締役 馮 鐘揚

設立年月：2017年9月

事業内容：暗号資産交換業、ブロックチェーンに関連する各種サービスの提供

登録番号：関東財務局長 第00020号

URL：https://www.okcoin.jp