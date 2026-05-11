『遊戯王 デュエルリンクス』世界大会への挑戦が始まる！予選開催を記念した「世界へ挑め！キャンペーン」も本日からスタート！
株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、『遊戯王 デュエルリンクス』において、世界トップデュエリストを決める大会「Yu-Gi-Oh! World Championship 2026」の予選を2026年6月1日から開催することをお知らせします。
予選は「ラッシュデュエル」「スピードデュエル」の2部門で構成。6月1日に開始し、「スピードデュエル」は15日まで、「ラッシュデュエル」は8日までの期間で開催します。世界一を目指す熱いデュエルに、是非ご参加ください。
予選開催を記念して、期間中ログインした方に新カードをはじめとした豪華アイテムをプレゼントするキャンペーンを本日から開催しました。「スピードデュエル」では、アニメ「遊☆戯☆王5D’s」に登場する「赤き竜」などを入手でき、「ラッシュデュエル」では、フレームからモンスターのイラストが飛び出した特別な仕様の「ブラック・マジシャン」と「ブラック・マジシャン・ガール」などを入手できます。そのほかにも、様々な豪華アイテムもゲットできますのでお見逃しなく。
世界大会「Yu-Gi-Oh! World Championship 2026」公式サイト
https://www.konami.com/yugioh/worldchampionship/2026/ja/
デュエルリンクスの部 開催期間
・予選 スピードデュエル：1st ステージ（6月1日～15日）、エリア代表決定戦（6月12日～15日）
・予選 ラッシュデュエル：1st ステージ（6月1日～8日）、エリア代表決定戦（6月5日～8日）
「WCS2026予選開催記念 世界へ挑め！キャンペーン」ログインして豪華アイテムをゲットしよう！
第1弾：「世界へ挑め！キャンペーン」
（5月11日 16:30 ～ 9月16日 23:59）
●ログインボーナス ※キャンペーン期間中のログインでプレゼント
・カード「ブラック・マジシャン」、「ブラック・マジシャン・ガール」 （イラスト違い/OR仕様）
・500ジェム、キャラゲットチケット x1、スキルチケット x1
●スタンプボーナス
1日目：ドリームSRチケット（RUSH/シャイン）
2日目：ネームカラー・金
3日目：UR&SRチケット（SPEED/シャイン）
4日目：UR&SRチケット（RUSH/シャイン）
5日目：BOXチップ x100
6日目：ドリームSRチケット（SPEED/シャイン）
7日目：ドリームURチケット（RUSH/シャイン）
8日目：リムカラー・金 x1
9日目：ドリームURチケット（SPEED/シャイン）
10日目：UR&SRチケット（RUSH/プレミアム）
11日目：フルスターライト加工
12日目：UR&SRチケット（SPEED/プレミアム）
■第2弾：「世界へ挑め！キャンペーン」
（5月21日 14:00 ～ 9月16日 23:59）
●ログインボーナス ※キャンペーン期間中のログインでプレゼント
・カード「赤き竜」
・特殊加工アイテム「アニメーション加工」 x1、500ジェム、キャラゲットチケット x1、スキルチケット x1
「ラッシュデュエル」、「スピードデュエル」に新たなBOXやストラクチャーデッキが追加！
デッキに採用して、世界のデュエリストへ挑もう！
ラッシュデュエル（5月11日 16:30 ～ 登場）
●ミニBOX「エターナル・ジェネシス」
主要カード
・「永劫の神導龍」
・「セブンス・ワンダー・フュージョン」
・「バルーン・バティーア」
・「聖塔の半壊」
●【SPセット】UR「ヴォイドヴェルグ・フォビドゥン・レクイエム」コース
セット内容
・「ヴォイドヴェルグ・フォビドゥン・レクイエム」
・最新BOXのパック x17
・プロテクター「ヴォイドヴェルグ・フォビドゥン・レクイエム」
・アイコン
●ストラクチャーデッキ「クエスト・オブ・トランザム」
主要カード
・「トランザム・パワーライナック」
・「トランザム・ネビュラ・フュージョン」
※9月21日13:59まで無料でゲットできるキャンペーンが開催中！
●WCS2026予選開催記念セット
セット内容
・「ブラック・マジシャン・ガール」（イラスト違い/OR仕様） x2
・ミニBOX「エターナル・ジェネシス」パック x30
・プロテクター
・アイコン
スピードデュエル（5月21日 14:00 ～ 登場）
●メインBOX「レッド・スーパーノヴァ」
主要カード
・「スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン」
・「ビッグウェルカム・ラビュリンス」
・「I：Pマスカレーナ」
・「カオス・アンヘル-混沌の双翼-」
●ストラクチャーデッキEX「ジャンク・エンフォーサーズ」
主要カード
・「ジャンク・ウォリアー」（イラスト違い）
・「サテライト・ウォリアー」
※9月21日13:59まで無料でゲットできるキャンペーンが開催！
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