『遊戯王 デュエルリンクス』世界大会への挑戦が始まる！予選開催を記念した「世界へ挑め！キャンペーン」も本日からスタート！

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株式会社コナミデジタルエンタテインメント


株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、『遊戯王 デュエルリンクス』において、世界トップデュエリストを決める大会「Yu-Gi-Oh! World Championship 2026」の予選を2026年6月1日から開催することをお知らせします。


予選は「ラッシュデュエル」「スピードデュエル」の2部門で構成。6月1日に開始し、「スピードデュエル」は15日まで、「ラッシュデュエル」は8日までの期間で開催します。世界一を目指す熱いデュエルに、是非ご参加ください。


予選開催を記念して、期間中ログインした方に新カードをはじめとした豪華アイテムをプレゼントするキャンペーンを本日から開催しました。「スピードデュエル」では、アニメ「遊☆戯☆王5D’s」に登場する「赤き竜」などを入手でき、「ラッシュデュエル」では、フレームからモンスターのイラストが飛び出した特別な仕様の「ブラック・マジシャン」と「ブラック・マジシャン・ガール」などを入手できます。そのほかにも、様々な豪華アイテムもゲットできますのでお見逃しなく。



世界大会「Yu-Gi-Oh! World Championship 2026」公式サイト


https://www.konami.com/yugioh/worldchampionship/2026/ja/



デュエルリンクスの部 開催期間


・予選 スピードデュエル：1st ステージ（6月1日～15日）、エリア代表決定戦（6月12日～15日）


・予選 ラッシュデュエル：1st ステージ（6月1日～8日）、エリア代表決定戦（6月5日～8日）



「WCS2026予選開催記念　世界へ挑め！キャンペーン」ログインして豪華アイテムをゲットしよう！



第1弾：「世界へ挑め！キャンペーン」


（5月11日 16:30 ～ 9月16日 23:59）



●ログインボーナス　※キャンペーン期間中のログインでプレゼント


・カード「ブラック・マジシャン」、「ブラック・マジシャン・ガール」 （イラスト違い/OR仕様）


・500ジェム、キャラゲットチケット x1、スキルチケット x1






●スタンプボーナス


1日目：ドリームSRチケット（RUSH/シャイン）


2日目：ネームカラー・金


3日目：UR&SRチケット（SPEED/シャイン）


4日目：UR&SRチケット（RUSH/シャイン）


5日目：BOXチップ x100


6日目：ドリームSRチケット（SPEED/シャイン）


7日目：ドリームURチケット（RUSH/シャイン）


8日目：リムカラー・金 x1


9日目：ドリームURチケット（SPEED/シャイン）


10日目：UR&SRチケット（RUSH/プレミアム）


11日目：フルスターライト加工


12日目：UR&SRチケット（SPEED/プレミアム）



■第2弾：「世界へ挑め！キャンペーン」


（5月21日 14:00 ～ 9月16日 23:59）



●ログインボーナス　※キャンペーン期間中のログインでプレゼント


・カード「赤き竜」


・特殊加工アイテム「アニメーション加工」 x1、500ジェム、キャラゲットチケット x1、スキルチケット x1





「ラッシュデュエル」、「スピードデュエル」に新たなBOXやストラクチャーデッキが追加！


デッキに採用して、世界のデュエリストへ挑もう！



ラッシュデュエル（5月11日 16:30 ～ 登場）



●ミニBOX「エターナル・ジェネシス」


主要カード


・「永劫の神導龍」


・「セブンス・ワンダー・フュージョン」


・「バルーン・バティーア」


・「聖塔の半壊」





●【SPセット】UR「ヴォイドヴェルグ・フォビドゥン・レクイエム」コース


セット内容


・「ヴォイドヴェルグ・フォビドゥン・レクイエム」


・最新BOXのパック x17


・プロテクター「ヴォイドヴェルグ・フォビドゥン・レクイエム」


・アイコン





●ストラクチャーデッキ「クエスト・オブ・トランザム」　


主要カード


・「トランザム・パワーライナック」


・「トランザム・ネビュラ・フュージョン」



※9月21日13:59まで無料でゲットできるキャンペーンが開催中！





●WCS2026予選開催記念セット


セット内容


・「ブラック・マジシャン・ガール」（イラスト違い/OR仕様） x2


・ミニBOX「エターナル・ジェネシス」パック x30


・プロテクター


・アイコン





スピードデュエル（5月21日 14:00 ～ 登場）



●メインBOX「レッド・スーパーノヴァ」


主要カード


・「スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン」


・「ビッグウェルカム・ラビュリンス」


・「I：Pマスカレーナ」


・「カオス・アンヘル-混沌の双翼-」





●ストラクチャーデッキEX「ジャンク・エンフォーサーズ」　


主要カード


・「ジャンク・ウォリアー」（イラスト違い）


・「サテライト・ウォリアー」



※9月21日13:59まで無料でゲットできるキャンペーンが開催！





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