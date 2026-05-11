『遊戯王 デュエルリンクス』世界大会への挑戦が始まる！予選開催を記念した「世界へ挑め！キャンペーン」も本日からスタート！

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、『遊戯王 デュエルリンクス』において、世界トップデュエリストを決める大会「Yu-Gi-Oh! World Championship 2026」の予選を2026年6月1日から開催することをお知らせします。

予選は「ラッシュデュエル」「スピードデュエル」の2部門で構成。6月1日に開始し、「スピードデュエル」は15日まで、「ラッシュデュエル」は8日までの期間で開催します。世界一を目指す熱いデュエルに、是非ご参加ください。

予選開催を記念して、期間中ログインした方に新カードをはじめとした豪華アイテムをプレゼントするキャンペーンを本日から開催しました。「スピードデュエル」では、アニメ「遊☆戯☆王5D’s」に登場する「赤き竜」などを入手でき、「ラッシュデュエル」では、フレームからモンスターのイラストが飛び出した特別な仕様の「ブラック・マジシャン」と「ブラック・マジシャン・ガール」などを入手できます。そのほかにも、様々な豪華アイテムもゲットできますのでお見逃しなく。

世界大会「Yu-Gi-Oh! World Championship 2026」公式サイト

https://www.konami.com/yugioh/worldchampionship/2026/ja/

デュエルリンクスの部 開催期間

・予選 スピードデュエル：1st ステージ（6月1日～15日）、エリア代表決定戦（6月12日～15日）

・予選 ラッシュデュエル：1st ステージ（6月1日～8日）、エリア代表決定戦（6月5日～8日）

「WCS2026予選開催記念 世界へ挑め！キャンペーン」ログインして豪華アイテムをゲットしよう！

第1弾：「世界へ挑め！キャンペーン」

（5月11日 16:30 ～ 9月16日 23:59）

●ログインボーナス ※キャンペーン期間中のログインでプレゼント

・カード「ブラック・マジシャン」、「ブラック・マジシャン・ガール」 （イラスト違い/OR仕様）

・500ジェム、キャラゲットチケット x1、スキルチケット x1

●スタンプボーナス

1日目：ドリームSRチケット（RUSH/シャイン）

2日目：ネームカラー・金

3日目：UR&SRチケット（SPEED/シャイン）

4日目：UR&SRチケット（RUSH/シャイン）

5日目：BOXチップ x100

6日目：ドリームSRチケット（SPEED/シャイン）

7日目：ドリームURチケット（RUSH/シャイン）

8日目：リムカラー・金 x1

9日目：ドリームURチケット（SPEED/シャイン）

10日目：UR&SRチケット（RUSH/プレミアム）

11日目：フルスターライト加工

12日目：UR&SRチケット（SPEED/プレミアム）

■第2弾：「世界へ挑め！キャンペーン」

（5月21日 14:00 ～ 9月16日 23:59）

●ログインボーナス ※キャンペーン期間中のログインでプレゼント

・カード「赤き竜」

・特殊加工アイテム「アニメーション加工」 x1、500ジェム、キャラゲットチケット x1、スキルチケット x1

「ラッシュデュエル」、「スピードデュエル」に新たなBOXやストラクチャーデッキが追加！

デッキに採用して、世界のデュエリストへ挑もう！

ラッシュデュエル（5月11日 16:30 ～ 登場）

●ミニBOX「エターナル・ジェネシス」

主要カード

・「永劫の神導龍」

・「セブンス・ワンダー・フュージョン」

・「バルーン・バティーア」

・「聖塔の半壊」

●【SPセット】UR「ヴォイドヴェルグ・フォビドゥン・レクイエム」コース

セット内容

・「ヴォイドヴェルグ・フォビドゥン・レクイエム」

・最新BOXのパック x17

・プロテクター「ヴォイドヴェルグ・フォビドゥン・レクイエム」

・アイコン

●ストラクチャーデッキ「クエスト・オブ・トランザム」

主要カード

・「トランザム・パワーライナック」

・「トランザム・ネビュラ・フュージョン」

※9月21日13:59まで無料でゲットできるキャンペーンが開催中！

●WCS2026予選開催記念セット

セット内容

・「ブラック・マジシャン・ガール」（イラスト違い/OR仕様） x2

・ミニBOX「エターナル・ジェネシス」パック x30

・プロテクター

・アイコン

スピードデュエル（5月21日 14:00 ～ 登場）

●メインBOX「レッド・スーパーノヴァ」

主要カード

・「スカーレッド・スーパーノヴァ・ドラゴン」

・「ビッグウェルカム・ラビュリンス」

・「I：Pマスカレーナ」

・「カオス・アンヘル-混沌の双翼-」

●ストラクチャーデッキEX「ジャンク・エンフォーサーズ」

主要カード

・「ジャンク・ウォリアー」（イラスト違い）

・「サテライト・ウォリアー」

※9月21日13:59まで無料でゲットできるキャンペーンが開催！

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