バトルトイ「AKEDO」S4シリーズ「POWER STORM」新商品全5種が6月5日以降順次発売！スターターパック＆バーサスパックが登場

株式会社ハシートップイン

株式会社ハシートップイン（本社所在地：東京都墨田区、代表取締役：橋本貴裕）は、コントローラーでウォリアーを操作してリアルな対戦を楽しめるアクションバトルトイ「AKEDO（アケド）」より、S4シリーズ「POWER STORM」の新商品全5種を、2026年6月5日（金）以降、全国の取扱店舗にて順次発売いたします。



今回登場するのは、購入後すぐに本格バトルを始められる「S4スターターパック」2種と、2人対戦に適した「S4バーサスパック」3種。スターターパックには練習用のトレーニングマシンが付属し、バーサスパックには新仕様のウォリアー「スーパースプリッターズ」が参戦します。



発売に先がけ、5月15日（金）よりハシートップイン公式オンラインストアにて先行予約を実施いたします。5月15日（金）0:00～5月22日（金）23:59までのご予約分は、5月29日（金）出荷予定です。

また、キャンペーン期間中に新商品5種セットを購入された先着30名様に、「NINJA FURY」W2シングルパックを1点プレゼントいたします。

◆先行予約販売/キャンペーンについて

AKEDO公式サイト :https://hashy-topin.co.jp/akedo/AKEDO公式X :https://x.com/akedo_japan

○先行予約開始日

・5月15日（金）0:00～

○購入特典キャンペーン期間

・5月15日（金）0:00～5月22日（金）23:59

○出荷予定

・5月15日（金）0:00～5月22日（金）23:59までのご予約分：5月29日（金）出荷予定

※以降のご予約分は順次出荷いたします。



〇先行予約店舗

■ハシートップイン公式オンラインストア

URL：https://www.hashy-topin.com/list.php?c_id=155

（※5種セット https://www.hashy-topin.com/product.php?id=704 ）



※商品ページは予約開始時刻より公開されます。

※出荷予定日は状況により前後する場合がございます。

※特典は、対象の5種セットを購入特典キャンペーン期間中にご購入いただいた方が対象です。

※特典は先着30名様限定です。予定数量に達し次第終了となります。

※特典は1セットのご購入につき1個となります。

※プレゼント内容はお選びいただけません。

◆AKEDOとは

AKEDO（アケド）は、日本のアーケードゲームを思わせるスピード感と、シンプルながら奥深いゲーム性が魅力のアクションバトルトイです。



プレイヤーはウォリアー（フィギュア）を専用コントローラーで操作し、相手のウォリアーとバトル。勝敗が決まると、ウォリアーの身体が真っ二つに割れる「スプリットストライク」ギミックが発動し、痛快なバトルアクションを楽しめます。

直感的に遊べる一方で、ウォリアー同士の相性やチーム編成、技のタイミングなど、ルール次第で戦略的な駆け引きも楽しめるのがAKEDOの魅力。子どもはもちろん、大人も一緒に盛り上がれるバトルトイです。

◆商品紹介

『S4スターターパック』AK-3008 パワーパンチAK-3009 キックアタック

「S4スターターパック」は、ウォリアー3体、ジョイスティックコントローラー、トレーニングマシンがセットになった入門にも最適なパックです。



付属のウォリアー3体は、オフィシャルルールの「合計コスト15以内」に対応したチームとしてすぐに使用可能。さらに、同じエレメント属性による相乗効果も狙えるため、購入後すぐに戦略性のあるAKEDOバトルを楽しめます。



また、スターターパック限定のジョイスティックコントローラーと、一人でも技の練習ができるトレーニングマシンを同梱。初めてAKEDOを遊ぶ方にも、バトルの腕を磨きたい方にもおすすめです。

↑ジョイスティックコントローラーでウォリアーを操作し、白熱のバトルを楽しめます。↑付属のトレーニングマシンを使えば、一人でも攻撃アクションの練習が可能です。



パワーパンチ 【セット内容】

・ウォリアー（ファイアスーツハイパーロック、ヘッドストーン、ワントン）×各1

・ジョイスティックコントローラー ×1

・トレーニングマシン ×1

キックアタック 【セット内容】

・ウォリアー（リチャージ、リップオフ、ハイスティック）×各1

・ジョイスティックコントローラー ×1

・トレーニングマシン ×1

『S4バーサスパック』AK-4011 ショートアウト VS サンドトラップAK-4012 バスタースプリッツ VS スウェットステインAK-4013 バーンダウン VS シャーディーヘッド

「S4バーサスパック」は、ウォリアー2体とバトルコントローラー2個がセットになった、すぐに2人対戦を楽しめるパックです。



今回のバーサスパックには、新仕様の強力なウォリアー「スーパースプリッターズ」が登場。バトルに敗れると足元から真っ二つにスプリットする迫力のギミックで、勝っても負けても盛り上がるAKEDOらしい対戦アクションを楽しめます。

↑敗北時には足元から真っ二つにスプリットする迫力のギミックを楽しめます。



ショートアウト VS サンドトラップ【セット内容】

・ウォリアー（ショートアウト、サンドトラップ）×各1

・バトルコントローラー ×2

バスタースプリッツ VS スウェットステイン【セット内容】

・ウォリアー（バスタースプリッツ、スウェットステイン）×各1

・バトルコントローラー ×2

バーンダウン VS シャーディーヘッド 【セット内容】

・ウォリアー（バーンダウン、シャーディーヘッド）×各1

・バトルコントローラー ×2

◆商品概要

【スターターパック】

○品番：AK-3008 / AK-3009

○商品名：AKEDO S4 パワーパンチ / AKEDO S4 キックアタック

○商品サイズ：

・コントローラー：W53×D115×H17(mm)

・ウォリアー：約W53×D39×H55(mm)

○パッケージサイズ：W210×D60×H220(mm)

○希望小売価格：3,630円（税込）

○対象年齢：6才以上

【バーサスパック】

○品番：AK-4011 / AK-4012 / AK-4013

○商品名：AKEDO S4 バーサスパック

○商品サイズ：

・コントローラー：W53×D115×H15(mm)

・ウォリアー：約W53×D39×H55(mm)

○パッケージサイズ：W162×D59×H222(mm)

○希望小売価格：2,420円（税込）

○対象年齢：6才以上

○発売日：2026年6月5日（金）以降順次発売

株式会社ハシートップイン

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