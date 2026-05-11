【三重県・バラ】約500品種、1,500株のバラが見頃。5月16-17日はローズフェスタ開催。里山庭園「レッドヒル ヒーサーの森」にて

株式会社赤塚植物園

株式会社赤塚植物園（本社：三重県津市高野尾町・代表取締役社長：赤塚耕一）が運営する里山庭園「レッドヒル ヒーサーの森」では、園内のローズガーデンのバラが見頃を迎えました。

約2,500平方メートル の敷地には約500品種、1,500株以上のバラが9つのテーマ別に植栽されており、特に春は一斉に開花し豪華に咲き誇ります。また、5月16日（土）・17日（日）には「ハッピーローズフェスタ」を開催し、ガーデンのガイドツアーをはじめ多彩な催しを予定しています。

500品種・1,500株以上のバラが一斉に開花

里山庭園「レッドヒル ヒーサーの森」園内にあるローズガーデンの春の様子（2025年5月18日撮影）2026年5月11日の様子2026年5月11日の様子

「レッドヒル ヒーサーの森」は広さ約70,000平方メートル の里山庭園で、園内のローズガーデンは約2,500平方メートル の広さがあり、四季咲き性品種を中心に約500品種、1,500株以上のバラが植栽されています。

例年、春バラの見頃は5月中旬から6月上旬、秋バラの見頃は10月下旬から11月中旬ですが、特に春バラは一斉に開花するため、豪華に咲き誇ることが特徴です。

春のローズガーデン（2025年5月15日撮影）春のローズガーデン（2025年5月18日撮影）

香り・色・世界観など9つのテーマで楽しめるローズガーデン

当ローズガーデンは、ローズスタイリストとして活動するバラ栽培家の大野耕生さんが監修。初心者からバラ愛好家まで、奥深いバラの世界を楽しんでいただけるよう設計されています。

また、香りや色、品種などによって9つのテーマのエリアで構成されていることが特徴です。

“バラの迷路”や“手芸屋さんの庭”など4つのエリアは、2025年春のリニューアルにより新たに加わったエリアです。昨春は植栽直後の小さな株でしたが、今年は大きく成長し、初めて春の見頃を迎えます。

ローズガーデンMAPはこちら（ローズガーデンWEBページ）(https://www.redhill.co.jp/rose.html)

＜2026年のおすすめエリア（初めて春の見頃へ）＞

・ラビラント・ドゥ・ローズ：フランス語で“バラの迷路”。様々な樹形のバラ達が迷路のように植栽

・ジャルダン・ドゥ・ラ・メルスリー：フランス語で“手芸屋さんの庭“。バラ育種家の河本麻記子さんも監修に加わり、河本バラ園による往年の銘花や最新品種が植栽。バラと草花との可愛らしい植栽が特徴的。

・アート ローズ：印象的な形や柄、形（絞りやブロッチ、覆輪、バイカラー、シャーリングなど）をしたバラを集めたエリア。

・ノーブル ローズ：レッドローズとピンクローズでハートの花びらをデザイン。往年の銘花や最新品種が周囲を演出

＜香りや品種別のエリア（従来エリア）＞

・パフューム ローズ：系統ごとに異なる香りを楽しめるエリア

・ロサ オリエンティス：日本の気候に適した個性豊かな品種

・イングリッシュ ローズ：優美で人気の高い英国ブランドローズ

・フレンチ ローズ：レンガに囲まれた空間で異国情緒を感じるエリア

・ローズ＆ペレニアルプランツ：宿根草とバラの組み合わせによるナチュラルな景観

レンガに囲まれ、中央の噴水が印象的な「フレンチ ローズ」エリア宿根草との植栽を生かした「ローズ＆ペレニアルプランツ」エリア（左側）と香りを楽しむ「パフューム ローズ」エリア（右側）

＜人気品種の紹介＞

・人気の定番品種：アジュール、クロードモネ、ブルームーンストーンなど

・往年の銘花：ジャストジョイ、ラフランス、黒真珠、グラハムトーマスなど

・最新品種：タフタ、カネット、エリザベスなど

5月16日・17日は「ハッピーローズフェスタ」開催

バラの開花時期に合わせ、5月16日（土）・17日（日）の2日間にわたり「ハッピーローズフェスタ2026」を開催。当園スタッフがローズガーデンをご案内するガイドツアーのほか、森のコンサート（子どもたちによる合唱・レッドヒルヒーサーの森 園内の別エリアにて）、手作り雑貨の販売ブースが並ぶマルシェやお子様向け遊具コーナー（当園に隣接する農産物直売所 朝津味にて）など様々な催しを予定しています。

朝津味エリアでは、あさつみ食堂で食事ができ、また朝津味で購入した弁当類をレッドヒル園内に持ち込むことができるため（所定のエリアで飲食可）、庭園の散策とあわせて家族連れで一日をゆっくり過ごすことができます。

イベントWEBサイトはこちら(https://www.akatsuka.gr.jp/bosco/rosefesta2026/)

※イベント内容は変更・中止となる場合がございます。

大野耕生さんご紹介

「ローズガーデンガイドツアー」昨年の様子恒例の「森のコンサート」前回の様子（2026年4月）

『ローズスタイリスト』として活動する気鋭のバラ栽培家。園芸界では「バラの貴公子」の愛称でも人気を誇り、NHK「趣味の園芸」をはじめテレビ・ラジオ出演や書籍執筆、レッドヒルヒーサーの森のローズガーデンのほかにも軽井沢レイクガーデンなど全国各地のローズガーデンデザインや植栽等を監修。また、初心者にも易しい栽培方法やバラの魅力を幅広く伝える講演活動を全国各地で精力的に展開し、近年は愛好家の裾野を広げるため『バラを取り入れたライフスタイル』の提唱に力を入れています。

赤塚植物園では、園芸店「アカツカFFCパビリオン」や「レッドヒル ヒーサーの森」で定期的に講習会も開催していただいています。

施設概要

レッドヒル ヒーサーの森

場所：〒514-2221 三重県津市高野尾町2877

電話：059-230-7789 （※営業時間中のみ）

営業時間：9：30～17：00（最終入場16：30）

定休日：毎週木曜日

入園料（里山維持協力費として）：

大人1,200円／中高生半額／小学生以下無料

※上記は5月の料金です。季節により変動します（500円～1,200円）

URL：https://www.redhill.co.jp/

運営会社：株式会社赤塚植物園

◆10周年イヤー限定記念年間パスポート3,800円（レッドヒルヒーサーの森・朝津味で使える1,000円分お買物券を含む。販売期間：2026年4月11日～2027年4月10日）

＜ローズガーデンについて＞

- 園内の「ローズガーデン」エリアは通年公開。上記、里山維持協力費以外の追加料金なしで観覧が可能。＜アクセス＞

●お車でお越しの場合

・伊勢自動車道「芸濃IC」より約5分、約2km

・近鉄津駅より約20分、約10km

「朝津味（あさつみ）」の駐車場をご利用ください（普通乗用車323台・無料）

●公共交通機関でお越しの場合

津駅（近鉄名古屋線、JR紀勢本線、伊勢鉄道）より約10km、駅からはバス・タクシーをご利用ください

【土日祝限定で三重交通 路線バスがレッドヒル・朝津味に乗り入れします！】

アクセスの詳細：

https://www.redhill.co.jp/access.html

ハッピーローズフェスタ2026

＜園内MAP＞「レッドヒル ヒーサーの森」全体の広さは約70,000平方メートル 。ローズガーデンはその中の一部のエリアです。

日程：

2026年 5月16日(土)、17日(日)

9:30～17:00

※レッドヒルへの最終入場は16:30まで



会場：

里山庭園「レッドヒル ヒーサーの森」

農産物直売所「朝津味」イベント広場など

※お車でお越しの場合は朝津味の駐車場をご利用ください

イベントWEBサイト：

https://www.akatsuka.gr.jp/bosco/rosefesta2026/



住所、お問い合わせ先：

●レッドヒル ヒーサーの森

〒514-2221 三重県津市高野尾町2877

TEL 059-230-7789（木曜定休）

https://www.redhill.co.jp/

運営会社：(株)赤塚植物園



●朝津味

〒514-2221 三重県津市高野尾町5680番地

TEL 059-230-8701（木曜定休）

https://asatsumi.jp/

運営会社：(株)フューチャー・ファーム・コミュニティ三重

赤塚植物園グループについて

1961年1月創業。株式会社赤塚植物園は、園芸植物の育種開発から生産、販売、庭園の運営を事業とする三重県の総合園芸企業です。藤のガーデンやローズガーデンを有する里山庭園「レッドヒル ヒーサーの森」のほか、しだれ梅の研究栽培農園「鈴鹿の森庭園」や「赤塚ブルーベリーガーデン」、園芸専門店「アカツカFFCパビリオン」を運営しています。

独自に開発した、動植物を健やかに育てる水の技術「FFCテクノロジー」を植物生産や庭園管理に応用しています。また、グループ企業である株式会社エフエフシー・ジャパンでは、農業や食品産業をはじめ各種事業所でのFFCテクノロジー活用サポートを行っています。

赤塚植物園グループは、園芸事業と水の技術FFCによりSDGsの達成に貢献し、豊かな自然環境を次世代に受け継ぐことを目指しています。

赤塚植物園グループ：

https://www.akatsuka.gr.jp/