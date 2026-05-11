韓国地方旅プランナー小暮真琴（ビョン）さんと行く特別な韓国の旅

名鉄観光サービス株式会社

名鉄観光サービス株式会社（本社：愛知県名古屋市中村区名駅南2-14-19 代表取締役：岩切 道郎）は、韓国北東部に位置する江原特別自治道を訪れる新たなツアーを発表いたしました。このツアーでは、訪韓数230回超の小暮真琴（ビョン）さんに多彩な文化体験や地元の美食に案内いただき、豊かな自然と歴史が息づくこの地域で特別な思い出を作る機会を体験いただけます。

ツアーの詳細・申込 :https://www.mwt.co.jp/kaigai/tyo/special/byon_gangwon-state/

■小暮真琴（ビョン）さん プロフィール

韓国地方旅プランナー&エッセイスト。

韓国地方旅の魅力についての講演や地方旅ツアーの企画を行う。訪韓数は230回超。2018年に韓国の全自治体162市郡(当時)を踏破。

2023年7月に双葉社より文筆家の康熙奉氏との共著『韓国ひとめぼれ感動旅 韓流ロケ地&ご当地グルメ紀行』を出版。

■ツアーのポイント

本ツアーは、韓国北東部の江原特別自治道（旧・江原道）にある江陵（カンヌン）、平昌（ピョンチャン）、旌善（チョンソン）の3つの都市を訪問します。

【平昌（ピョンチャン）】

2018年冬季オリンピックの開催地である平昌（ピョンチャン）では、高度1,100メートルの牧場を散策し、ソバの産地で香り豊かなソバ料理をお楽しみいただけます。また、韓国ドラマ『ドクタースランプ』のロケ地も訪れます。 さらに、『冬のソナタ』でペ・ヨンジュンさんがテンプルステイを体験した月精寺も訪問します。

【旌善（チョンソン）】

高原地域である旌善（チョンソン）では、周囲の山々からの爽やかな空気を感じながら朝鮮半島に似た地形を眺望し、旧・羅田（ナジョン）駅舎をリモデルしたカフェでドリンク休憩をお楽しみいただけます。

【江陵（カンヌン）】

江陵（カンヌン）では、天然魚の刺身盛り合わせや郷土料理のウキゴリという淡水魚のスープ、深海魚のタナカゲンゲのピリ辛蒸し、海水で固めた名物スンドゥブ（純豆腐）、平昌では韓国牛の炭火焼、旌善ではコウライアザミの炊き込みご飯など、江原道ならではの海の幸、山の幸を存分にお楽しみいただけます。宿泊先は、韓国ドラマ『ユミの細胞たち』の撮影に使用された江陵の湖畔ホテルに2連泊（1泊は別のホテルとなります）し、晩夏の江原特別自治道を思う存分お楽しみいただけるプランとなっております。



ご家族やご友人とのご参加はもちろん、お一人様でのご参加も大歓迎です。大勢の皆様のご参加を心よりお待ちしております。

ツアーの詳細・申込 :https://www.mwt.co.jp/kaigai/tyo/special/byon_gangwon-state/