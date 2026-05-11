【（一財）沖縄美ら島財団】文化庁の補助事業「食文化ストーリー」創出・発信モデル事業「琉球・沖縄の伝統的な食文化」について文化財としての価値を明らかにする調査報告

一般財団法人 沖縄美ら島財団

一般財団法人 沖縄美ら島財団（沖縄県本部町）（以下当財団）は、前年度に引き続き文化庁より採択された当該事業において文献・史料調査、島野菜・「クスイムン」・行事食アンケート調査、旧盆行事実地調査を実施しました。その成果を調査報告書にまとめ、「食文化ストーリー」チラシを作成いたしました。琉球・沖縄の食文化の文化財的な価値を明らかにし、文化財登録を目指します。

今回も調査は、研究者や琉球料理ユネスコ無形文化遺産登録推進委員会と協力して実施しました。 県内外の資料館に所蔵の史料調査、また沖縄在住の10～90代の方々へアンケート調査を行い、島ヤサイや「クスイムン」、行事食やその継承への意識についてご回答いただきました。そのほか琉球王国時代から2024年までの「食文化略史」を巻末資料に収録しました。

調査報告書はこちらから :https://churashima.okinawa/userfiles/files/topics/info/260407_shokubunka.pdf

一般財団法人 沖縄美ら島財団について

一般財団法人 沖縄美ら島財団は、「美らなる島の輝きを御万人（うまんちゅ）へ」という経営理念のもと、沖縄美ら海水族館をはじめ、海洋博公園や首里城公園など沖縄の豊かな自然や文化資源を活かした公園施設の管理運営を担う法人です。財団内に設置された総合研究所を中心に、亜熱帯性動植物や海洋生物に関する専門的な調査研究、技術開発、教育普及活動を推進しています。沖縄美ら海水族館においては、多様な海洋生物の長期飼育を基盤に、生理・繁殖・健康管理に関する研究を継続的に実施し、飼育下で蓄積された科学的データを活用して動物福祉の向上と海洋生物保全に取り組んでいます。