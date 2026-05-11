Ragate株式会社、AWS プレミアティアサービスパートナーの株式会社サーバーワークスと資本業務提携

Ragate株式会社

Ragate株式会社（本店所在地：東京都中央区、代表取締役：益子 竜与志、以下：当社）は、株式会社サーバーワークス（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：大石 良、東証スタンダード：4434、以下：サーバーワークス）を引受先とする一部株式譲渡による資本業務提携を行うことをお知らせいたします。

資本業務提携の背景

当社は「最新技術を大衆化する」をミッションに掲げ、2017年の創業以来、AWSを基盤としたフルサーバーレス開発、生成AI（AX：AI Transformation）領域において高い専門性を培ってまいりました。AWSアドバンストティアサービスパートナーとして、システム開発のみならず、経営戦略とテクノロジーを繋ぐIT戦略コンサルティングやM&AにおけるITデューデリジェンス支援など、専門性の高いサービスを幅広く展開しております。

一方、サーバーワークスは「クラウドで、世界を、もっと、はたらきやすく」をビジョンに掲げ、AWSプレミアティアサービスパートナーとして1,540社を超える企業のクラウド導入・運用を支援する、国内有数のクラウドインテグレーターです。子会社である株式会社G-genを通じたGoogle Cloud領域への展開も含め、マルチクラウド対応力を有するグループ体制を構築されています。

生成AIの急速な進化とクラウド活用の高度化に伴い、企業が求めるソリューションはますます複雑化・多様化しております。この環境下において、当社の持つ最先端のAI・サーバーレス技術と、サーバーワークスグループの大規模な顧客基盤およびエンタープライズ向けインフラ導入実績を融合させることで、より多くの企業のAI変革（AX/DX）とビジネス成長を支援できると確信し、本資本業務提携に至りました。

本提携の概要

サーバーワークスによる発行済株式20%の取得を通じた資本業務提携からスタートし、段階的に関係を深化させてまいります。

代表取締役 益子 竜与志 コメント

提携により期待されるシナジー- 顧客基盤の拡大：サーバーワークスグループが持つ1,540社超のエンタープライズ顧客基盤へのアクセスにより、当社の生成AI・サーバーレス技術をより多くの企業に届けることが可能になります。- 提供サービスの高度化：AWS・Google Cloud双方の環境下において、包括的なクラウド・AI支援を行うソリューション提供を実現します。- 技術力の相互補完：当社の生成AI・サーバーレス開発の先進的知見と、サーバーワークスグループの大規模な顧客基盤と、エンタープライズ領域におけるクラウドインフラ導入・運用の豊富な実績および知見を融合し、より高い価値を創出します。- AX推進の加速：グループ全体のリソースを活用し、企業のAI活用推進（AX）を強力に支援する体制を整えます。

「このたび、国内最大級のクラウドインテグレーターであるサーバーワークス様と資本業務提携を締結できたことを大変嬉しく、そして光栄に感じています。当社はこれまで、サーバーレス・生成AI領域における専門性を武器に、お客様のビジネス課題の解決に取り組んでまいりました。サーバーワークスグループが持つ圧倒的な顧客基盤とエンタープライズ領域での豊富な実績と、当社の最先端技術力を融合させることで、『最新技術を大衆化する』という当社のミッションをさらに加速させることができると確信しております。両社の強みを最大限に活かし、より多くの企業様のビジネス変革（AX/DX）に貢献してまいります。」

今後の展開

本提携を皮切りに、サーバーワークスグループとの連携を段階的に深化させ、AWS・Google Cloud双方の環境において、お客様のビジネス成長を加速させる包括的なクラウド・AI/DX支援の提供を推進してまいります。今後の具体的な取り組みについては、決定次第お知らせいたします。

株式会社サーバーワークスについて

Ragate株式会社について

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/119123/table/93_1_0b24f558447e2d8de3d8f0cc6437a23b.jpg?v=202605110551 ][表2: https://prtimes.jp/data/corp/119123/table/93_2_48fb9d16c1636676ed7b5f2bed4abf1e.jpg?v=202605110551 ]

※本リリースに記載された会社名、サービス名等は該当する各社の登録商標です。

※本リリースの情報は発表日現在のものです。最新の情報とは異なる場合がありますのでご了承ください。

【本件に関するお問い合わせ先】

Ragate株式会社 コーポレート管理部

E-mail：info@ragate.co.jp

URL：https://www.ragate.co.jp(https://www.ragate.co.jp/)