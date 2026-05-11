函館・湯の川温泉の老舗「はこだて湯の川温泉 ホテル雨宮館」に、最新規格Wi-Fi 6対応の「Wiz Wi-Fi」を導入

株式会社Wiz

株式会社Wiz（本社：東京都豊島区、代表取締役：山崎 俊、以下「Wiz」）は、北海道函館市の「はこだて湯の川温泉 ホテル雨宮館」において、最新の通信規格「Wi-Fi 6」に対応した高品質Wi-Fiサービス「Wiz Wi-Fi」を導入したことをお知らせいたします。

これにより、宿泊客は客室やロビー、共用部において、より高速で安定したインターネット環境を無料で利用することが可能となり、観光のみならずビジネスやワーケーション利用における利便性が大幅に向上しました。

導入の背景

「はこだて湯の川温泉 ホテル雨宮館」は、函館アリーナ徒歩1分に位置する老舗温泉ホテルです。源泉100％かけ流し天然温泉や本格サウナを備え、ライブ遠征や観光の拠点として利用されています。近年、宿泊施設における通信環境は旅行者の利便性を左右する重要なインフラとなっており、特に1人1台以上のデバイスを接続することが一般的になった現代では、従来のWi-Fi規格における以下の課題が顕在化していました。



・混雑時の速度低下：ロビーや食堂など多人数が集まるエリアで接続が遅くなる

・接続の不安定さ：多くのデバイスが同時接続することによる通信品質の低下

・インバウンド対応の遅れ：海外からの観光客を含む多様なデバイスへの対応不足



これらの課題を解決し、すべてのお客様に快適なデジタル体験を提供するため、Wizが提供する最新規格「Wi-Fi 6」対応の「Wiz Wi-Fi」の導入に至りました。

「Wiz Wi-Fi」について

Wiz Wi-Fiは、宿泊施設や飲食店、オフィス向けに提供される、高品質かつ高セキュリティなWi-Fiサービスです。

最新規格への対応： Wi-Fi 6をはじめとする最新テクノロジーを導入し、時代に即した通信インフラを構築します。

強力な保守サポート： クラウド管理により、トラブル時も遠隔で迅速なサポートが可能です。

Wi-Fi 6対応の「Wiz Wi-Fi」導入によるメリット

今回の導入により、通信環境が以下のように改善・強化されました。



1. 高速・大容量通信によるストレスフリーな環境

Wi-Fi 6（IEEE 802.11ax）の採用により、従来規格に比べ通信速度が大幅に向上しました。高画質な動画視聴や大容量データの送受信もスムーズに行えます。



2. 混雑時でも途切れない安定した接続

Wi-Fi 6の技術（OFDMA等）により、多くのお客様が同時に接続する時間帯でも、デバイスごとの通信順番待ちが発生しにくく、安定した接続を維持します。ロビーや食堂などの共用部でも快適にご利用いただけます。



3. セキュリティと省電力の向上

強固な暗号化プロトコルに対応しており、安心してビジネス利用やSNS投稿が行えるほか、接続デバイス側のバッテリー消費を抑える機能も備わっており、お客様のモバイル体験全体をサポートします。

施設概要

はこだて湯の川温泉 ホテル雨宮館

函館アリーナ徒歩1分の好立地に位置する老舗温泉ホテルです。加温・循環なしの源泉100％かけ流し天然温泉や本格サウナを備え、ライブ遠征や大会後の癒やしの拠点として利用されています。シングルから和室、ペット同伴可能な客室まで、多様な宿泊ニーズに対応しています。



所在地： 北海道函館市湯川町1-26-18

アクセス： 函館空港から車で約7分、JR函館駅から車で約15分

HP：https://www.amamiyakan.net/

今後の展望

「Wiz Wi-Fi」は、全国の宿泊施設をはじめとする幅広い施設への展開を一層加速してまいります。グループ会社・お宿ポータルとの協同によるDX化支援を軸に、宿泊業界全体への展開を進め、通信インフラと宿泊ノウハウを融合した新しい施設運営を目指します。

お問い合わせ

サービスに関する詳細、導入に関するご相談など、下記のURLよりお気軽にお問い合わせください。

クラウドWi-Fi事業部

電話：050-5794-3639 （土日祝除く 9:00～18:00）

問い合わせフォーム：https://f.012grp.co.jp/wizkouhou

株式会社Wiz（ワイズ）について

株式会社Wizは、日本の課題を解決することを目指し、様々なITサービスを提供するITの総合商社です。DXセレクトメディア「Wiz cloud（ワイズ クラウド）(https://012cloud.jp/)」を通じて、圧倒的な「販売網」と多種多様な「商品群」を強みに、価値のあるビジネスを創出します。

会社概要

会社名 ：株式会社Wiz

本社所在地 ：東京都豊島区南大塚2-25-15 South新大塚ビル12F

代表者：代表取締役社長 山崎 俊

事業内容 ：DX支援事業、GX支援事業、BPO事業、地域支援事業

HP ：https://012grp.co.jp/