ESR、3製品が国際的デザイン賞「レッド・ドット賞」を受賞！

生産性を再発想する、2026年レッド・ドット受賞デザイン

Waymeet (Hong Kong) Co., Ltd

2009年に設立し、世界中1億3000万人のユーザーを誇るテックブランドであるESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)は、世界三大デザイン賞の一つである「レッド・ドット・デザイン賞」を再び受賞しました。

今年で、4年連続の受賞となり、ユーザーニーズを的確に捉えながら、実用性とデザイン性を高次元で両立する製品開発力が、国際的にも高く評価されていることを示しています。

ESRの生産性向上アクセサリーとして、「ESR Shift キーボードケース（着脱式）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9RRFFJ?th=1)」、「ESR Flip マグネットケース（スタイラスホルダー付き）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZ6NNX6T?th=1)」、「ESR MagMouse(TM) ワイヤレスマウス(https://www.amazon.co.jp//dp/B0F3D7PBPW)」の3製品が受賞しました。日常の生産性を高める直感的なデザインと高い実用性を兼ね備え、ユーザーの仕事・学習・創作など日常のあらゆるシーンでパフォーマンス向上に貢献する、直感的なデザインへのESRのこだわりを体現しています。

ESRのCEO、ティム・ウーは次のように述べています。

「今回の国際的なデザイン賞の受賞は、現代のライフスタイルに自然に溶け込むプロダクトデザインを追求してきたESRの取り組みが評価されたものです。『Tech Made Easier（テクノロジーをもっと使いやすく）』という理念のもと、日常に不可欠なテック体験の利便性向上を目指してきた成果が高く認められた証です。」

ESR Shift キーボードケース（脱着式）～遊びも仕事も、最高の角度で～

「ESR Shift キーボードケース（脱着式）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9RRFFJ?th=1)」は、教育者やクリエイターのライフスタイルに着想を得て設計された製品です。着脱式キーボードに加え、背面カバー単体での使用、角度調整が可能な低めの横置きスタイル、安定性に優れた固定式の縦置きスタイルなど、用途に応じて柔軟に使い分けることができます。

タイピング、ブラウジング、動画視聴、スケッチなど、幅広いシーンに対応。さらに、エッジ・トゥ・エッジのトラックパッドはマルチタッチジェスチャーに対応し、Macのように正確で快適な操作性を実現します。

スケッチ、メモなど。動画視聴、ブラウジングなど。タイピング、作業モード。

また、各分野の専門家が徹底した検証テストを行い、忖度のない評価で商品を比較する『360LiFE』2026年3月号「iPadキーボードケース」特集(https://360life.shinyusha.co.jp/articles/-/4340)において、「ベストバイ」に選出されました。

対応モデル：iPad 10(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9RRFFJ?th=1)／iPad 11(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9RRFFJ?th=1)／iPad Air 4/5、iPad Air 11 インチ【2024/2025】(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9SSLMT?th=1)／iPad Air 13インチ【2024/2025】(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9WMDTL?th=1)

製品購入先：Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FX9SSLMT?th=1)

ESR Flip マグネットケース（スタイラスホルダー）～マルチアングルiPadケース～

より洗練されたアプローチを採用した「ESR Flip マグネットケース（スタイラスホルダー）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZ6NNX6T?th=1)」は、iPadケースの新たな可能性を提案します。

内蔵マグネットと多角度スタンドにより、安定性を確保しながら優れた操作性を実現。横向きでは3段階の角度調整に対応し、縦向き専用のポジションも備えています。さらに、冷蔵庫などの金属面にマグネットで取り付けることができ、読書や動画視聴、文章作成、FaceTimeなど、日常のさまざまなシーンで活躍します。

対応モデル：iPad Pro 11インチ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJWTYQ3Q?th=1)／iPad Pro 13インチ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJXBJTLC?th=1)／iPad Air 11インチ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZ6NNX6T?th=1)／iPad Air 13インチ(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DS51B84D?th=1)

製品購入先：Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0DZ6NNX6T?th=1)

ESR MagMouse(TM) ワイヤレスマウス～マグネット吸着ワイヤレスマウス～

「ESR MagMouse(TM) ワイヤレスマウス(https://www.amazon.co.jp//dp/B0F3D7PBPW)」は、「貼り付けて、そのまま持ち運べる」設計により、思い立った瞬間にすぐ使える優れたセットアップ性を実現します。マウスを近づけるだけで「ピタッ！」と吸着し、ノートパソコンと一体化したかのようにスマートに持ち運びが可能。作業を即座に開始できる即戦力が最大の特長です。

会議の合間に。カフェにて。近づけるだけで、ピタッと固定。

さらに、静音クリック、DPI（カーソル速度）調整、ショートカットボタンを搭載。電池交換不要の内蔵USB-Cケーブルにより、ノートパソコンから直接充電できます。高速充電対応の大容量バッテリーを備え、わずか45分の充電で最大160時間の連続使用を実現します。

カラーバリエーション：ホワイト(https://www.amazon.co.jp//dp/B0F3D7PBPW)／ブラック(https://www.amazon.co.jp//dp/B0F3D93KH9)

製品購入先：Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp//dp/B0F3D7PBPW)

引き継がれるユーザー主導のイノベーションへのこだわり

2025年、「ESR CryoBoost(R) 折りたたみ式 3-in-1 マグネット充電ステーション（25W）(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQFBQSM?th=1)」は、シームレスな操作性と洗練されたデザインが高く評価され、レッドドット・デザイン賞を獲得しました。Qi2 25W認証と独自のCryoBoost(R)冷却ファン技術を融合した折りたたみ式ワイヤレス充電器として、大きな注目を集めています。

カラーバリエーション：ブラック(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQFBQSM?th=1)

製品購入先：Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp/dp/B0FHQFBQSM?th=1)

2024年、「ESR Geo マグネットウォレットスタンド（Grip）(https://www.amazon.co.jp//dp/B0F1YC5TB4)」は、外出先でもiPhoneを多用途に活用したいユーザーに向けた洗練された設計が評価され、レッドドット・デザイン賞を受賞しました。カードの携帯に加え、Apple認定の「探す」機能を搭載したMagSafe対応のスマホスタンドウォレットです。

カラーバリエーション：ブラック(https://www.amazon.co.jp//dp/B0DWZQM9KD)／ブラウン(https://www.amazon.co.jp//dp/B0F1YC5TB4)

製品購入先：Amazon.co.jp(https://www.amazon.co.jp//dp/B0F1YC5TB4)

■ESRについて-17年の信頼と実績

ESR(https://www.amazon.co.jp/stores/page/D7385308-8054-4284-B923-756FF076E233)は2009年に設立され、世界中で1億3000万人以上のユーザーに支持されるグローバルなテックブランドです。 「Tech Made Easier（テクノロジーをもっと使いやすく）」を理念に、日常生活に自然と溶け込み、毎日のテクノロジー体験をより快適で効率的にするスマートデバイス向けの製品を生み出し続け、ハイテクをより使いやすくすることを使命としています。

・ 公式オンラインストア：https://esrtech.jp/ja/

・ Amazon店舗：https://www.amazon.co.jp/esr

・ 公式X（旧Twitter） ：https://x.com/ESRgearJp

・ 公式Instagram：https://www.instagram.com/esrgear.jp/

・ 公式Tiktok：https://www.tiktok.com/@esrgear.jp

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