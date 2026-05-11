「大学進学フェスタ in HYOGO 2026 春」６月１４日、神戸サンボーホールで開催！
神戸新聞社は、大学進学を考える受験生や保護者の皆さまを対象に進学相談会「大学進学フェスタ in HYOGO 2026 春」を６月１４日（日）、神戸サンボーホールで開催します。
全国から大学が集結。大学担当者に学校生活や入試傾向などについて質問できる入試相談コーナーのほか、大学受験の基礎知識をテーマにした講演や、受験のプロスタッフ・現役大学生への受験・学習相談も実施します。
ぜひご参加ください。
詳細を見る :
https://www.kobe-np.co.jp/info/univ-festa/
開催概要
【対象】
中・高校生、大学進学希望者、保護者の皆さま
【日時】
2026年６月１４日（日）午前10時～午後4時
【会場】
神戸サンボーホール 神戸市中央区浜辺通5-1-32（各線三宮駅より南へ徒歩10分）
【主催】
神戸新聞社
【協力】
ティエラコム（東進衛星予備校・能力開発センター・山本塾）
【後援】
兵庫県教育委員会、神戸市教育委員会、兵庫県私立中学高等学校連合会
【協賛企業】
みなと銀行
【参加費用】
無料（要予約）
【申し込み】
事前申し込み制になります。入場時間をご予約いただき、ご来場ください。
お申し込みはこちら :
https://kokc.jp/e/669c11ad0a246b62589e451dc583fb7b/3762777/
■内容詳細
【入試相談コーナー】
各大学の担当者が、大学での学びや生活、入学試験などの質問や相談に応じます。
【受験相談コーナー】
現役大学生が学習方法をアドバイスします。
相談コーナー設置大学
大阪大学／大阪公立大学／関西大学／関西学院大学／京都大学／神戸大学／同志社大学／兵庫県立大学／立命館大学／医学部医学科各大学
入試相談コーナー
受験相談コーナー
【情報発信コーナー】
講演形式で大学紹介や入試対策などの最新情報を発信します。
情報発信コーナー
◎特別講演
「知っておきたい神戸大学受験の基本情報」（ティエラコム「東進衛星予備校」）
「知っておきたい大阪大学受験の基本情報」（ティエラコム「東進衛星予備校」）
「共通テストの基礎知識」（ティエラコム「東進衛星予備校」）
「医学部医学科受験のための指標」（ティエラコム「東進衛星予備校」）
「高校生のための海外大学進学講座 -超基礎編-」（ティエラコム／海外進学・留学アドバイザー）
「ニュージーランドで多様性を学ぶ」（ニュージーランド国立ワイカト大学日本事務所）
◎大学講演
関西学院大学、近畿大学、同志社大学
【学習相談コーナー】
受験のプロスタッフに学習方法の相談ができます。
【海外進学・留学相談コーナー】
海外進学・留学のための英語学習対策相談
参加大学
【ブース出展】
大阪工業大学／金沢工業大学／関西医科大学／関西外国語大学／関西学院大学／京都外国語大学／
京都産業大学／近畿大学／甲南大学／神戸学院大学／神戸松蔭大学／神戸薬科大学／摂南大学／
同志社大学／同志社女子大学／東洋大学／徳島大学／兵庫県立大学／明治学院大学／大和大学／
立命館大学
【資料参加】
大阪大学／大阪公立大学／お茶の水女子大学／九州大学／工学院大学／駒澤大学／上智大学／
東京外国語大学／東北大学／北海道大学／明治大学／早稲田大学
WEBページ
https://www.kobe-np.co.jp/info/univ-festa/
お問い合わせ
大学進学フェスタ in HYOGO 事務局（神戸新聞社メディアビジネス局内）
TEL 078-362-7077（平日午前10時～午後5時）