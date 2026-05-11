【参加無料・7/20開催】研究者の“生の声”を聴いて、環境問題をじぶんごとに

国立研究開発法人国立環境研究所

気候変動、PFAS、水の安全性――

ニュースで耳にする環境問題を、「研究者本人の言葉」で聴いてみませんか？

国立環境研究所は、環境研究の最前線をわかりやすく伝える毎年恒例のイベント

**「公開シンポジウム2026」**を、

2026年7月20日（月・祝）に、つくば国際会議場で対面開催します。

研究現場で日々向き合っている研究者たちが、

環境問題の「いま」と、私たちの「これから」について、

専門知識がなくても理解できる言葉でお話しします（参加無料・事前登録制）。

テーマは

「聴いてわかる環境研究の今、知ってかわる私たちの未来」

今年のシンポジウムでは、社会的関心の高いテーマを取り上げます。

- 将来の暑さは、学校活動やスポーツをどう変えるのか- 首都圏で観測されるCO2から、何がわかるのか- PFAS（ピーファス）という“見えない有害物質”にどう立ち向かうのか- 私たちの水は、どのように守られているのか

いずれも、日常生活と密接につながる話題です。

研究者×教育現場で考える「環境問題のじぶんごと化」

後半のパネルディスカッションでは、

近隣の中学校・高等学校の先生方をお迎えし、

- 環境問題を「知識」で終わらせず- 自分の未来と結びつけて理解するにはどうすればよいか

について、研究者とともに語り合います。

「環境問題をどう伝えれば、次の世代に届けることができるのか」

教育と研究、それぞれの立場から考える時間です。

研究現場を間近で体感｜ポスター発表も開催

当日会場では、研究者によるポスター発表も実施します。

ナノプラスチックによる影響、コンクリートの脱炭素化、

若者の地球温暖化への関心や危機感、気候変動と森林の変化など、

身近で関心の高い研究テーマについて、

直接質問しながら理解を深めることができます。

研究成果だけでなく、「なぜその研究に取り組んでいるのか」という

研究者の思い＝“生の声”にも触れていただけます。

開催概要

- 日時：2026年7月20日（月・祝）13:00～16:30- 会場：つくば国際会議場（茨城県つくば市竹園2-20-3）- 主催：国立環境研究所- 参加費：無料（事前登録制）

参加登録はこちら

特設サイト：https://symposium.nies.go.jp/2026

こんな方におすすめ

- 環境問題に関心はあるが、難しそうで一歩踏み出せていない方- 教育・研究・行政に関わる方- 中高生・大学生、その保護者の方- 研究現場の「リアル」を知りたい方

環境研究は、未来の話であり、今の私たちの話です。

研究者の声を直接聴き、考える一日。

ぜひ会場で体感してください。

問合せ先

【イベントに関する問合せ】

国立環境研究所 公開シンポジウム2026 事務局

E-mail：koukai2026_jimu（末尾に"＠nies.go.jp”をつけてください）

【報道に関する問合せ】

国立環境研究所 企画部 広報対話室

E-mail：kouhou0（末尾に"＠nies.go.jp”をつけてください）