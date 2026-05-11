京急1500形×OJICO「シロイルカ」半袖Tシャツが先行販売で登場！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）から、京急1500形×OJICO「シロイル

カ」Tシャツが登場します。5月12日（火）からウィング久里浜で開催のOJICO期間限定ショップにて先行販売いたします。

【京急1500形×OJICO「シロイルカ」】

京急車両の中でも人気の高い1500形がモチーフ。

京急電車ならではの赤い車体に白いラインを、シロイルカが綺麗に引く姿が描かれています。

与えられたペンキは１缶。「もっと シロ いるか？」とダジャレも飛び出すユニークさはオジコならでは。

車体のもう一つの特徴でもあるアンチクライマーも描かれています。

〇商品詳細

商品名：京急1500形×OJICO「シロイルカ」

価格：こども/3,700円(税込4,070円)～ おとな/5,100円(税込5,610円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：レッド

素材等：綿100%、日本製

先行販売日程：5月12日（火）～5月18日（月） ウィング久里浜で開催の「OJICO」期間限定ショップ内

※先行販売終了後は、京急線沿線のOJICO常設店、OJICO期間限定ショップ、OJICO公式オンラインショップ、その他取扱店舗等にて販売を予定しております。

※スケジュールは変更となる場合がございます。

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/齊藤

ＴＥＬ：076-246-3377

e-mail：sumire@ojico.net

企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。