イタリアの名門「Maserati(マセラティ)」より、新作ウォッチ“SORPASSO(ソルパッソ)”日本上陸。オンタイム横浜で期間限定POP-UP＆先行発売を開催。

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株式会社ビヨンクール

株式会社ビヨンクール（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：荒井雄志）は、イタリアのラグジュアリーブランド「Maserati（マセラティ）」の新作ウォッチコレクション「SORPASSO（ソルパッソ）」を、2026年5月11日(月)よりオンタイム横浜ロフト店にて先行発売いたします。




また、発売に合わせて期間限定のMaserati POP-UP SHOPを開催。ブランドの世界観を体感できる特別な空間で、新作コレクションをいち早くご覧いただけます。



100年以上にわたり世界中のドライバーを魅了してきたMaserati。その魅力は単なる速さではなく、細部に宿る美しさと、人の感情を動かすエモーショナルなデザインにあります。


新作「SORPASSO」は、そんなMaseratiのレーシングDNAを、現代的なスポーティ＆エレガンスへと昇華した新コレクション。




42mmケースに10気圧防水を備え、日常からアクティブなシーンまで対応。自動巻きモデルにはMIYOTA 8N24、クロノグラフモデルにはJS25ムーブメントを採用し、スケルトンダイヤルやレーシングカーを想起させるディテールによって、“走りの美学”を視覚的にも表現しています。ラインアップは、自動巻きモデル1型、クロノグラフモデル3型の計4品番。イタリアンデザインと機能性を兼ね備えた、Maseratiらしい存在感を放つコレクションです。


SORPASSO COLLECTION

AUTOMATIC


“機械式で表現する、Maseratiのレーシングスピリット”

スケルトンダイヤルからムーブメントの動きを楽しめる自動巻きモデル。


スポーティな存在感とイタリアンエレガンスを融合した、SORPASSOを象徴する一本です。





R8821124004

価格：69,300円（税込）



ムーブメント：3針自動巻き(MIYOTA 8N24)


ケース：42mm


ケース厚み：13.75mm


防水：10ATM防水


素材：レザー/ステンレススチール


風防：ミネラルガラス


CHRONOGRAPH


“走りの高揚感を、腕元に”

レーシングカーのメーターを思わせるクロノグラフデザイン。


スポーティなディテールと高級感を兼ね備え、オン・オフ問わず活躍するコレクションです。



R8873624008


R8873624013


R8871624011

価格：各50,600円（税込）




ムーブメント：クロノグラフクォーツ(JS25)


ケース：42mm


ケース厚み：12.4mm


防水：10ATM防水


素材：レザー/ステンレススチール


風防：ミネラルガラス


POP-UP INFORMATION



《Maserati POP-UP SHOP》


開催期間：2026年5月11日(月)～6月11日(木)


開催店舗：オンタイム横浜ロフト店


住所：神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店7F


TEL：045-461-4741


【発売情報】


先行発売：2026年5月11日(月)


一般発売：2026年6月12日(金)



【販売店舗】


オンタイム横浜ロフト店


H°M’S“ WatchStoreオンラインストア（https://www.hms-watchstore.com/）


他 全国正規取扱店


▼お客様お問い合わせ先


株式会社ビヨンクール


東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22-207


TEL:03-6804-5201