シリーズ累計40万部突破＆新刊『はむほん』刊行記念フェア開催！　全国の対象書店で大人気ペット書「〇〇ほん」シリーズを購入すると特製ICカードステッカーがついてくる！

株式会社西東社

株式会社西東社（文京区、代表取締役：若松和紀）は、シリーズ累計40万部を突破した西東社の大人気ペット書「〇〇ほん」シリーズの「40万部突破＆新刊刊行記念フェア」の開催をお知らせいたします。

●『〇〇ほん』シリーズ

100問100答でペットの本音を解説する、“かわいい”と“ためになる”を詰め込んだ、西東社のペット書を代表する大人気シリーズ。 ペットの生態・行動・気持ちを、かわいいマンガとわかりやすい科学解説で楽しく学べる動物のきもち読本です。

動物を飼っている人はもちろん、動物が大好きな人、動物行動学に興味がある人にもおすすめ。くすっと笑ってしまうユーモアあふれる豆知識や、思わずほろっと泣いてしまうようなエピソードが満載です。

●シリーズ累計40万部突破＆新刊刊行記念フェア

全国の対象書店にて、「〇〇ほん」シリーズ既刊４作『ねこほん』、『いぬほん』、『とりほん』、『うさほん』、そして５年ぶりの新刊『はむほん』それぞれのイラストが描かれた特製ICカードステッカー付きの特典版をご用意！

普段お使いのICカードに貼ったり、スマホケースに入れたり、お気に入りのコたちをいつでも持ち歩けて、いつでもながめられます。

たとえば、『ねこほん』特典版を購入すると、卵山玉子さんのイラストの『ねこほん』特製ICカードステッカーがついてきます。

新刊『はむほん』含むほか４作も同様に、特典版を購入すると、それぞれの本の特製ICカードステッカーがついてきます。

★ステッカーデザイン一覧★

★対象書店一覧★

●Amazonと楽天ブックスでは、２形態で特典版をご用意！

１.新刊『はむほん』（特典版）をお買い上げいただくと「はむほん特製ICカードステッカー」1枚がついてきます。

▷楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18596049/

▷Amazon：https://amzn.asia/d/0i0tvAnY

２.シリーズ5冊セットをお買い上げの方には、シリーズ全点のステッカー全5枚がついてきます。

▷楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18596988/

●シリーズ紹介

★★最新刊★★

『はむほん ハムスターのほんねがわかる本』（マンガ：ふじもとめぐみ／監修：今泉忠明）

発売日：5月19日（火）

価格：1,320円（1,200円 + 税）／ISBN：9784791633067

楽天ブックス（特典版）：https://books.rakuten.co.jp/rb/18596049

Amazon（特典版）：https://amzn.asia/d/0i0tvAnY

『ねこほん 猫のほんねがわかる本』（マンガ：卵山玉子／監修：今泉忠明）

価格：1,320円（1,200円 + 税）／ISBN：9784791628117

『いぬほん 犬のほんねがわかる本』（マンガ：道雪葵／監修：今泉忠明）

価格：1,320円（1,200円 + 税）／ISBN：9784791629008

『とりほん 飼い鳥のほんねがわかる本』（マンガ：もねこ／監修：磯崎哲也）

価格：1,320円（1,200円 + 税）／ISBN：9784791629268

『うさほん うさぎのほんねがわかる本』（マンガ：倉田けい／監修：今泉忠明）

価格：1,320円（1,200円 + 税）／ISBN：9784791630530

【全国の書店特典について】

※特典は数量限定です。タイミングによってはお求めいただけない場合があります。

※特典付き書籍の販売時期、販売方法は店舗により異なる場合があります。

※本企画は予告なく、内容の変更や終了をする場合があります。

【楽天ブックス＆Amazon特典について】

※Amazonと楽天ブックスでは、『はむほん』（特典版）以外のシリーズ既刊をご購入いただいても、特典はついてきません。

※『はむほん』以外のステッカーがついてくる商品は「シリーズ5冊セット特典版」のみとなります。

【会社概要】

商号 ： 株式会社西東社

代表者 ： 代表取締役 若松和紀

所在地 ： 〒113-0034 東京都文京区湯島2-3-13

事業内容 ： 書籍、小冊子、電子出版物などの制作・販売

URL ： https://www.seitosha.co.jp/

■本件に関するお問い合わせ先

企業名：株式会社西東社

担当者名：小林

TEL：03-5800-3120

Email：media@seitosha.co.jp