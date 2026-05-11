今年はこれに勝るものは存在しないと見極めた究極の焼海苔。山本海苔店の最上級品「無双佳品」2年ぶりに販売

株式会社山本海苔店

株式会社山本海苔店（本社：東京都中央区／代表取締役社長：山本貴大）は、「今年はこれに勝るものは存在しない」と見極めた一握りの原料を使用した商品「無双佳品（むそうかひん）」を、2024年7月発売以来2年ぶりに販売いたします。本商品は、作柄によってはふさわしい海苔が採れず、発売を見送ることもある特別な商品です。2年ぶりの登場となる今回は、口どけ・味・香り・歯切れ、さらに美しい色や艶に至るまで、すべてに自信を持ってお届けいたします。

■「無双佳品」 二つとない、最上の証

本商品は、永年の経験を持つ仕訳技術員が選び抜いた数種類の海苔の中から、最終的に当社会長と社長が実際に食味して決定する、まさに「その年、唯一無二」の海苔にのみ与えられる称号です。

製造にあたり海苔専門店として、その海苔に最適な温度や加熱時間を見極めつつ、うま味を最大限に引き出すべく丹念に焼き上げました。

商品名の由来は、明治の剣豪であり書の達人でもある山岡鉄舟が、当店の海苔を「東海名産無双佳品」と称賛して揮毫（きごう）したことにあります。

「味附海苔」を創案した二代目徳治郎は、北辰一刀流で有名な神田お玉ヶ池にあった千葉周作の玄武館道場に通う中で山岡鉄舟と知遇を得ました。本品はその揮毫にちなみ、「他に比類なき品」という意味を込めて『無双佳品』と名付けられました。現在も製品の意匠に刷り込まれている文字は、この時の鉄舟の書を基にしたものです。

■今年度「無双佳品」の特長

今年度の「無双佳品」は、不作続きの厳しい環境下で漁師の方々が情熱を注いで育て上げた、佐賀県産の最上級の品質を誇ります。

・食感： 表面はパリッと心地よい歯ごたえがありながら、ほどけるような上質な口どけ。

・香り： 磯の香りが余韻として残ります。

・味わい： 口に入れた瞬間に海苔本来の濃厚なうま味が広がります。

選定会の様子■山本海苔店の想い

昨今、海苔の価格高騰が続く厳しい状況にありますが、そのような時だからこそ、私たちは「本物の価値」を伝えたいと考えています。

漁師の方々が多大な時間と手間を惜しまず作り上げた、最上級の海苔をぜひお手にとっていただきたいです。

おいしさはもちろん、海苔という食材が持つ奥深さや、まだ見ぬ可能性に気付いてくださる方が増えることを切に願っております。

【商品詳細】

有明海の様子無双佳品（特）450個限定

内容量：12袋詰（8切8枚）

価格：21,600円（税込）

サイズ：縦30.4×横27.8×高さ7.8cm

※引き出しタイプの桐箱でご用意いたします。

＜販売店舗＞

山本海苔店日本橋本店・公式オンラインショップ・各種ECサイト・全国の百貨店売店・山本海苔店取り扱い店舗 ※一部予約を承ることができない店舗がございます。

※本商品は完全予約販売です。限定数分のみ生産いたします。

※商品をお申込みいただいてからお渡しまでお時間を頂く商品となります。

【お申込み締切日】6月5日（金） 【お渡し予定日】7月10日（金）

※北海道、九州地区、沖縄（離島・一部地域）はお渡し予定日が異なります。

＜山本海苔店について＞

1849年に東京日本橋で創業。「海苔ひとすじ」の海苔専門店です。1869年には味附海苔を創案し、1965年には日本で初めてのドライブインを始めるなど長い歴史の中で数々のチャレンジをしてまいりました。

当社独自の基準で格付けされた海苔を使用した看板商品の「梅の花」や、スナック感覚でお召し上がりいただける「おつまみ海苔」など、進物商品からご家庭でお気軽にお召し上がりいただける商品まで幅広く展開しております。

・コーポレートサイト ： https://www.yamamoto-noriten.co.jp/

・公式オンラインショップ ： https://www.yamamotonori-shop.jp/

・公式Instagram ： https://www.instagram.com/yamamotonoriten_official/(https://www.instagram.com/yamamotonoriten_official/?hl=ja)

・公式X（旧Twitter） ： https://twitter.com/yamamotonorii(https://twitter.com/yamamotonorii?s=21)