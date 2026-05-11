徳島・鳴門に新たな観光スポット誕生！鳴門随一の絶景を望む展望デッキ「Luna Blue Deck」2026年5月18日（月）オープン

鳴門レジャーランド株式会社「Luna Blue Deck」からの眺望 鳴門海峡とムーンロード

徳島県鳴門市のリゾートホテルモアナコースト（所在地：徳島県鳴門市、運営：鳴門レジャーランド株式会社）は、ホテル内で最も美しい眺望を楽しめる新展望デッキ 「Luna Blue Deck（ルナブルーデッキ）」 を、2026年5月18日（月）にオープンいたします。

「Luna Blue Deck」は、約4.5km続く美しい砂浜と穏やかな播磨灘と紀伊水道をまたぐ海を一望できる、ホテル敷地内随一のビュースポットです。眼前には雄大な大鳴門橋、そして淡路島まで見渡せる開放感あふれるロケーションが広がります。

朝には水平線から昇る朝日、夜には満月の光が海面に反射し、まるで月が自分へ続く道のように輝く幻想的な自然現象 「ムーンロード」 をご覧いただけます。さらに、晴天時には一点の曇りもない満天の星空が広がり、時間帯ごとに異なる感動的な景色をお楽しみいただけます。

また、展望スペースには、願いごとを書いて吊るせる 貝殻絵馬コーナー を設置。旅の思い出づくりや大切な方との記念にもおすすめです。

モアナコーストでは、ご宿泊のお客様はもちろん、ランチをご利用のお客様にも「Luna Blue Deck」を開放し、より多くの皆さまに鳴門ならではの絶景体験をご提供いたします。

※開放時間7：30～22：00

モアナ棟オーシャンルーム 露天風呂からの眺望ホテル外観ヴィラ棟プライベートサウナとウォーターフォールヴィラ棟リトリートキング ベッドルーム

展望デッキオープン記念宿泊プラン発売

「Luna Blue Deck」のオープンを記念し、期間限定の特別宿泊プランを発売いたします。プランご利用のお客様には、絶景時間をよりお楽しみいただける特典をご用意しております。

【1泊2食付】 展望デッキオープン記念プラン

予約期間：2026年5月11日～2027年4月30日

宿泊期間：2026年5月18日～2027年4月30日

宿泊料金：25,080円～（1泊2食付き・消費税込）※2名1室利用時の1名あたりの料金

夕食内容：イタリアンフルコース（スタンダードコース）

プラン特典：１.貝殻絵馬プレゼント ２.チェキレンタル無料 ３.カップ入りアイスクリームをお部屋冷蔵庫にご用意

全室に露天又は半露天ジャグジーとプライベートサウナを備えたタイプの違うモアナ棟・ヴィラ棟の客室と、地元食材を活かした本格イタリアンディナーも魅力です。オープン記念プランでは、非日常のリゾートステイと絶景体験を同時にご堪能いただけます。

ホテル内リストランテ フィッシュボーンでのディナーコース一例

コロナ禍を経て、新たな宿の価値の創造へ「唯一無二の高付加価値化を目指す」

2020年の新型コロナ流行を経て、感染症法上の位置づけが5類に移行し、長く続いた多方面の制約も解除されました。本格的なアフターコロナのあとは、GoToトラベルや全国旅行支援など国や自治体による国内観光需要普及策、インバウンド需要停滞からの急激な回復など、コロナ禍を経て宿泊・観光業界を取り巻く環境やマーケットそして旅の目的などの顧客ニーズも大きく変わりました。かねてより「小規模・高品質」をコンセプトに運営してきた当館リゾートホテルモアナコーストにおいても、さらに尖らせた特徴ある施設となるべく、2022年から本館客室の全面改修を行い2023年2月に本館客室をフルリニューアル、2024年2月に別館離れ客室をフルリニューアルし日本初*の全室にプライベートジェットバス（露天風呂／半露天風呂）・プライベートサウナが付いたメゾネット客室に生まれ変わりました。そしてこの度、3年強に渡る長期計画の工事の最終節「ゲスト専用ラウンジの新設」を終え、2024年12月6日にリニュアルオープンの運びとなりました。

前回までに行った工事で、全客室に客室専用ジェットバス付き露天風呂（半露天風呂）とロウリュ式プライベートサウナルームを設け、人目を気にせず滞在中は何度でも露天風呂（半露天風呂）とサウナが楽しめる仕様となっており、今回はご宿泊ゲストが客室以外でリラックスできる特別な空間としてご宿泊者様専用のゲストラウンジ「THE SHIP」を新設することにより

「大切な方と」

「特別な日に」

「ちょっと贅沢な非日常」

を過ごしていただけるような施設を目指しております。

今回販売開始したリニューアル記念特別プランに続き、今後もシーズンごとに特徴ある特別プランを展開していく予定となっております。

*日本初は当社調べによる（2024年2月 日本国内における”全室露天風呂＆サウナ付きメゾネット客室”として）

リゾートホテルモアナコースト 代表取締役社長 芝野尚のコメント

当館リゾートホテルモアナコーストは平成元年の開業以来、紆余曲折がありながらも、宿泊を通じた地域経済への貢献と地域の魅力発信に取り組み、30年以上に渡り県内外の多くのお客様にご利用いただいており、コロナ流行直前の年間平均客室稼働率は90％、客室単価も5万円ほどの人気リゾートホテルとして認知されつつありました。

コロナ禍で業界全体が衰退する中、当ホテルも例外なく売上が前年比80％以上落ち込む月もありましたが、地域雇用を守るべく、コロナ禍でも休業を最小限に抑えながら巣ごもり需要へ向けたプラン展開や域内連携の強化に向けて取り組んでまいりました。

ようやくコロナ明けが見え始めたころ、これからの業界の抱える課題、そして多種多様な顧客ニーズや個の時代の旅行への価値観などに応えるべく、またこれからも選ばれるエリア・選ばれる施設であるために、観光庁の「地域一帯となった高付加価値化事業」を活用し2023年に本館全室、2024年に別館離れ全室をそれぞれプライベートサウナ付き客室にリニューアルいたしました。元々全室に露天風呂または半露天風呂のついたメゾネットタイプ客室が人気だったところに、サウナ人気も相まって、リニューアル後も大変多くのお客様にご利用いただいております。さらに広い敷地内に客室やレストラン以外でお寛ぎいただける空間を提供すべく「ゲスト専用ラウンジ THE SHIP」を新設するに至りました。

今回は新ラウンジのリニューアルオープンを記念し、お客様の目的に合わせて2つの特別宿泊プランをご用意いたしました。お客様によって旅行の目的は様々でございますが「モアナコーストに泊まったこと」が一つの旅の思い出になれるよう、スタッフと共にお客様をお迎えできればと思っております。

最後に、政府の掲げる地方創生の鍵は「地方における観光地の活性化」であり、2025年の大阪・関西万博は大きなターニングポイントの一つであると言えます。これからの日本経済を担う産業の一つとして「観光・旅行・宿泊」を通じて、地方活性化の一助となれるように努められればと思います。

【施設概要】

ホテル名：リゾートホテルモアナコースト

電話番号：088-687-2255

住 所：〒772-0053 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂186-16

アクセス：神戸鳴門淡路自動車道 鳴門北ICより車で3分

営業時間：9:00～20:00 ※電話受付時間

定休日：無し

客室数：16室（モアナ棟8室・ヴィラ棟8室）

URL・予約サイト：https://moana.co.jp/

リゾートホテルモアナコーストについて

淡路島と四国の間に位置する大毛島にある、全室露天風呂＆プライベートサウナ付きメゾネットスタイルのモアナ棟8室と全室半露天風呂＆プライベートサウナ付きメゾネットスタイルのヴィラ棟8室、全席オーシャンビューのレストランが特徴の海と山に囲まれたリゾートホテル。地域社会に順応し、地域に必要とされる、地域経済に根ざした、そして滞在することが目的となるリゾートホテルを目指します。

【会社概要】

社名：鳴門レジャーランド株式会社

本社所在地：〒772-0053 徳島県鳴門市鳴門町土佐泊浦字高砂186-16

代表取締役：芝野尚

設立：昭和42年6月

事業内容：ホテル業・レストラン業・ブライダル業・カフェ事業・不動産事業・エコ発電事業

HP：https://moana.co.jp/company/

フロントロビーモアナ棟 オーシャンツインモアナ棟オーシャン サウナ・ジャグジー・外気浴スペースリストランテ フィッシュボーン外観リストランテ フィッシュボーン内観