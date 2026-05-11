VOISING所属グループの公式グッズが集結！公式ストア「VOISING ONLINE STORE」が5月11日（月）にグランドオープン

株式会社VOISING

株式会社VOISING（本社：東京都港区、代表者：ないこ、以下、VOISING）は、VOISING所属グループの公式ストアを統合し、新たに「VOISING ONLINE STORE（以下、新ストア）」として2026年5月11日（月）にグランドオープンいたしました。

グランドオープンを記念し、購入特典ポストカード配布キャンペーンの開催と、VOISING所属全グループ合同の新商品を販売開始いたします。

新ストアでは、缶バッジやアクリルスタンドなどの定番アイテムから、ライブを彩る最新グッズ、さらにCDやボイスコンテンツまで、VOISINGの様々な公式グッズを取り揃えております。

ファンの皆様にとって、より快適で楽しい「推し活」の拠点として生まれ変わりました。

VOISING ONLINE STORE :https://store.voising-official.com/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=WYP7QWRwH80 ]

■ 新ストアの主な機能

グループテーマ機能

画面右側に常設された各グループのロゴを選択するだけで、サイト全体のデザインが該当グループの仕様に切り替わります。

試聴機能

CDやボイスコンテンツなど、気になる商品のサンプル音声を商品ページ上でご試聴いただけます。

※商品により試聴に対応していない場合がございます。

バリエーション選択機能

商品詳細ページを離れることなく、ポップアップ画面から商品をスムーズに選択し、カートに追加できます。

■ 新ストアグランドオープン記念！購入特典配布キャンペーン＆新商品情報

日頃より応援してくださるファンの皆様へ感謝を込めて、新ストアのグランドオープンを祝した特別なグループ合同キャンペーンを開催しております。

1. 1,000円（税込）お買い上げごとにもらえる！「購入特典ポストカード」配布キャンペーン

お買い上げ合計1,000円（税込）ごとに、メンバー自身がお気に入りのイラストを厳選した「コメント付き開店記念ポストカード（全22種）」をランダムで1枚プレゼントいたします。

各メンバーがお気に入りのイラストをセレクトした、本キャンペーン限定の特別仕様です。誰のカードがお手元に届くか、楽しみにお待ちください。

〔詳細〕

サイズ：ポストカード（約100mm × 148mm）

素材 ：紙

【注意事項】

※特典は数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※特典のデザインはお選びいただけません（ランダムでのお渡しとなります）。

※1会計につき、商品合計1,000円（税込）ごとに1点プレゼントいたします。

※デジタル商品（ボイス/DLコンテンツ）は特典付与の対象外となります。

※デジタル商品（ボイス/DLコンテンツ）購入分を除いた金額に応じて特典が付与されますので、ご注意ください。

※付与条件を満たし、かつ在庫がある場合のみ、ショッピングカート内およびご注文履歴に特典が表示されます。カート画面に表示されない場合は配布終了となりますので、あらかじめご了承ください。

2. 全グループ合同！「VOISING全員集合 イラストシール」発売

新ストアのグランドオープンを記念し、VOISINGに所属する全グループ合同の立体シールを発売いたします。

所属メンバーの可愛らしいデフォルメイラストが、1枚の台紙に集合したお祭り感あふれるスペシャルなアイテムです。

〔詳細〕

発売開始：5月11日（月）18:00

販売価格：770円（税込）

サイズ ：台紙（約100mm × 150mm）

素材 ：発泡PVC ウレタン加工

※上記商品（特典含む）はARKHE活動休止前に企画・制作されたため、ARKHEを含む内容でお届けいたします。

■ グッズ専用の公式Xアカウントを新設

新ストアのグランドオープンに合わせ、グッズやイベント物販の情報に特化した公式Xアカウントを新たに開設いたしました。

アカウント名： VOISING／グッズ情報【公式】

ID ： @VOISING_Shop

アカウントはこちら :https://x.com/VOISING_Shop

新商品のリリースや限定キャンペーンの告知はもちろん、イベント会場での物販状況など、皆様の「推し活」を支える最新情報をリアルタイムで発信してまいります。

VOISINGのエンターテインメントをよりスムーズに、確実にお楽しみいただくための情報源としてぜひご活用ください。

■ 決済方法の拡充と手数料改定

お客様の利便性向上を目指し、新ストアでは決済手段の追加および、各種お支払い手数料の改定を実施いたしました。

1. 多彩なオンライン決済に新規対応

従来の決済方法に加え、新たに「PayPay」「Pay-easy（ペイジー）」「インターネットバンキング」での決済がご利用いただけるようになります。

これにより、ご自宅や外出先からよりスムーズにお買い物をお楽しみいただけます。

2. お支払い手数料の改定

より気軽に新ストアをご利用いただけるよう、下記決済におけるお支払い手数料を、従来の220円（税込）から187円（税込）へと引き下げいたしました。

〔対象決済〕

・コンビニエンスストア店頭決済

・Pay-easy（ペイジー）決済

・インターネットバンキング決済

※クレジットカード決済/PayPay決済にかかる手数料は、引き続き当社が負担いたします。

VOISINGは今後も、ファンの皆様が安心・安全、かつ快適に推し活を楽しめるプラットフォームづくりに努めてまいります。

■ 旧ストアでの受注販売商品について

本サービス開始に伴い、以下の旧ストアは、受注販売商品の販売を除き、2026年5月11日（月）10:00をもってサービス提供を終了いたします。

▼対象ストア

・いれいすとあ

・すたぽらしょっぷ

・クロノストア

・ブラフラショップ

現在、各グループの旧ストアにて受注を受け付けている下記商品につきましては、新ストア（VOISING ONLINE STORE）での販売はございません。誠に恐れ入りますが、受注期間終了までは、引き続き旧ストアにてお買い求めくださいますようお願いいたします。

【対象商品および受注期間・販売場所】

・いれいす If活動6周年記念グッズ

受注期間：2026年5月1日（金）～ 5月15日（金）

販売場所：https://shop.ireisu.com/

・ブラフラ ひづみ誕生日記念グッズ

受注期間：2026年5月8日（金）～ 5月22日（金）

販売場所：https://shop.blackflap.com/

※システムの都合上、新ストア（VOISING ONLINE STORE）の商品と、旧ストアの受注商品を同梱して発送することはいたしかねます。あらかじめご了承ください。

■ 旧ストアでのご購入商品の発送・お問い合わせについて

旧ストアにて既にご購入いただいた商品につきましては、引き続き旧ストアの配送業者より発送手配を行います。ご注文内容や発送状況については、以下のページよりご確認いただけます。

・旧ストア購入履歴確認ページ

https://orders.voising-official.com/

また、旧ストアでのご購入に関するお問い合わせにつきましては、各グループの「旧ストアお問い合わせ窓口」までご連絡をお願いいたします。

新ストアのサポート窓口にお問い合わせいただきましても、旧ストアのご注文データの確認や対応がいたしかねますため、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

▼旧ストア お問い合わせ窓口

・いれいすとあ ：https://ireisu.channel.io/home

・すたぽらしょっぷ：https://starpola.channel.io/home

・クロノストア ：https://voising.channel.io/home

・ブラフラショップ：https://blackflap.channel.io/home

■ 運営体制および移管について

新ストアのグランドオープンにあわせて、より充実したサービスをお届けするため、株式会社ソニー・ミュージックソリューションズの支援のもと、同社を新たなEC運営元とする運営体制へ移行いたします。

これまでVOISINGでは、いれいすとあ・すたぽらしょっぷ・クロノストア・ブラフラショップの4つのストアをグループごとに個別に運営してまいりました。しかし、お客様にとってより使いやすく、安心・安全な購入体験を提供するため、このたび同社の知見・インフラを活用した統合プラットフォームへと移行することといたしました。

同社の運営ノウハウとVOISINGのコンテンツをかけ合わせることで、より充実したグッズ体験・サービス品質の向上を目指してまいります。

■ 「VOISING ID」を使用したサービス展開

本サービスでは、「VOISING ID」のご登録・ログインを行うことで無料でお楽しみいただけます。

本IDを用いて、公式ストア・ファンクラブ・アプリなどのご利用がいただけます。

今後のIDを活用したサービス展開については、後日プレスリリースおよび公式X等にて発表いたします。

VOISING IDの登録はこちら :https://id.voising-official.com/auth/login

■ 会社概要[表: https://prtimes.jp/data/corp/115076/table/118_1_4d2565c70e67a4a0de78ea59c2b86ad3.jpg?v=202605110451 ]