「利益を生み出す「人財」に変える上司の関わり方」と題して、株式会社ポールスターコミュニケーションズ 代表取締役 北 宏志氏によるセミナーを2026年6月23日(火)に開催!!

[セミナー詳細]

株式会社 新社会システム総合研究所

https://www.ssk21.co.jp/S0000103.php?spage=pt_26335

[SSKセミナー]

【Z世代を“人材”で終わらせない！】

利益を生み出す「人財」に変える上司の関わり方

～離職を防ぎ、主体性と成果を両立する実践マネジメント～

[講 師]

株式会社ポールスターコミュニケーションズ 代表取締役

北 宏志 氏

[日 時]

２０２６年６月２３日（火） 午前１０時～１２時

[受講方法]

■ライブ配信 (Zoomウェビナー)

■アーカイブ配信（２週間、 何度でもご都合の良い時間にご視聴可）

[重点講義内容]

Z世代の早期離職や主体性の欠如は、世代特性ではなく「上司の関わり方」と「育成の仕組み」に起因します。本セミナーでは、Z世代を“指示待ち人材”で終わらせず、利益を生み出す“人財”へと育てるための実践的なマネジメント手法を解説します。

心理的安全性の高い職場づくり、主体性を引き出す対話、成長を促進する任せ方など、明日から現場で再現できる具体策を提示し、定着と成果を両立する組織づくりのヒントをお伝えします。

１．なぜZ世代は辞めるのか？

「価値観の違い」で片づけない／離職の本質＝関係の質と期待値のギャップ

２．Z世代の特性と誤解

「安定志向」「意味志向」「承認欲求」の構造／「弱い」のではなく「育て方が変わった」

３．“人材”と“人財”の決定的な違い

コストか投資か／利益を生み出す人材の共通点

４．教え方の3分類

やってはいけない教え方／成果を生む教え方の原則

５．心理的安全性のつくり方

安心感が主体性を生むメカニズム／現場でできる具体的なアクション

６．主体性を引き出す「対話」の技術

指示→問いへの転換／考えさせる関わり方

７．成果につながる「任せ方」の技術

丸投げと権限委譲／成長を加速させる任せ方のステップ

８．明日から実践できる育成の仕組み化

属人化からの脱却／定着する組織をつくる3つの打ち手

９．質疑応答

※受講者全員に著書

「教え方の一流、二流、三流」（明日香出版社、２０２５年４月刊）を進呈

・ライブ／アーカイブ配信をご受講の方には、お申込時のご登録住所に書籍をご送付致します。

・開催日直前にお申込の場合、開催日までにお手元に届かない可能性がございますことを、予めご了承ください。

【お問い合わせ先】

新社会システム総合研究所

東京都港区西新橋２-６-２ ザイマックス西新橋ビル４Ｆ

Email: info@ssk21.co.jp

TEL: 03-5532-8850

FAX: 03-5532-8851

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【新社会システム総合研究所(SSK)について】

新社会システム総合研究所(SSK)は、1996年12月6日に設立、創業以来28年以上 法人向けビジネスセミナーを年間約500回企画開催する情報提供サービスを主な事業としております。

SSKセミナーは、多様化するビジネス環境下で、ハイレベルな経営戦略情報、マーケティング情報、テクノロジー情報等をスピーディーに提供し、事業機会の創出に貢献することを目的としております。

また、セミナー事業を軸に多様なビジネスを展開しており、セミナー企画運営代行サービス・講師派遣、BtoB広告・受託調査・市場調査レポート販売・セミナーオンデマンド販売等お客様の事業の成功・拡大に必要な情報、サービスを提供しております。

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