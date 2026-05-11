株式会社Wonder Camel、本社・子会社オフィスを南青山へ移転・稼働開始

株式会社Wonder Camel

株式会社Wonder Camel（本社：東京都港区、代表取締役：和田淳史、以下Wonder Camel）は2026年5月11日（月）より本社・子会社共に第45興和ビル（東京都港区南青山）へ移転し、南青山オフィスの稼働を開始したことをお知らせいたします。

■ 移転の背景

2026年年始に創業から5年を迎えたWonder Camelは、これまで一歩ずつ着実に成長を遂げ、一緒に事業を創る仲間も増えてまいりました。更なる事業拡大と従業員の働きやすさ向上を目指すべく、この度一から作り上げた南青山の新オフィスに移転することを決定いたしました。

■ 南青山オフィスコンセプト ”Your Base”

今回のオフィス移転ではコンセプトに”Your Base”を掲げ、オフィスが従業員にとって『あなた自身の仕事/あなたのチームとしての仕事/あなたと誰かの交流、仕事における全てのシーンがベストな状態で叶う場所』となることを目指しました。

オフィス作りにあたっては各事業部で必要とされるオフィスの機能を洗い出し、限られた面積の中で無駄なく漏れなく全てが網羅できるようエリア設計をいたしました。また要所にWonder Camelカラーであるブルーと植栽でグリーンを取り入れることで、らしさと居心地の良さを表現しました。

エントランス執務エリア応接室フリーエリア



■ 今後の展望

今回の移転を機にWonder Camelは、従業員の働きやすさ向上やコミュニケーション・気付きが生まれる空間づくりに努め、更なる事業の拡大を目指します。また、新オフィスを活用しお客様へのサービスのご提供、ならびに取引先との連携をより一層強化し、業界をリードする企業としての地位を確立してまいります。

■ 住所・アクセス

所在地 ：〒107-0062 東京都港区南青山1－15－9 第45興和ビル 9階

アクセス ：地下鉄「乃木坂」駅徒歩2分、地下鉄「青山一丁目」駅徒歩7分

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■ 株式会社Wonder Camel

私たちは「人々の情熱に寄り添い、一人ひとりに合った働き方を実現する」というミッションを掲げ、情熱を持ち社会を変革するために日々挑戦する企業と個人をマッチングする事業を複数展開しております。



＜DX人材マッチング事業＞

DX人材マッチングプラットフォーム「quickflow」「quickflow for DX」の運営

＜コンサル業界転職支援事業＞

コンサル業界特化の人材紹介サービス「Wonder Camel Career」の運営

【会社概要】

会社名 ：株式会社Wonder Camel

代表取締役社長 ：和田淳史

所在地 ：東京都港区南青山1－15－9 第45興和ビル 9階

事業内容 ：DX人材マッチング事業、コンサル業界転職支援事業

ホームページ ：https://wonder-camel.jp/(https://wonder-camel.jp/)