【バンビシャス奈良】亀田忠彦 橿原市長 表敬訪問

株式会社バンビシャス奈良左から、石井峻平選手、加藤真治代表取締役、亀田忠彦市長、古牧昌也選手

いつもバンビシャス奈良を熱く応援いただき、ありがとうございます。



バンビシャス奈良は、加藤真治代表取締役、#7 古牧昌也選手、#20 石井峻平選手が、亀田忠彦 橿原市長を表敬訪問し、2025-26シーズンを無事に終えたことをお伝えしました。



亀田市長には、「1年間体調を管理しながら試合を続けるのは本当に難しいことだと思います。それでも選手の皆さんががんばっている姿は、ブースターの皆さんも観ていたと思います」との労いと、「橿原市にできるアリーナも、いよいよというところまできています。そこで試合をするバンビシャス奈良の選手の皆さんに期待をしていますし、橿原市としても引き続き応援を続けていきます」と、これからも応援いただけるとの言葉をいただきました。



ご報告と歓談の後には、今シーズン古牧選手が試合で着用したユニフォームを、亀田市長にお贈りいたしました。

古牧選手のユニフォームを亀田市長にお贈りしました。