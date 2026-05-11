茅乃舎から、大人気「浅漬けの素」に続く夏の食卓の救世主が登場。夏季限定『だし香る 酢の物の素』新発売！

株式会社久原本家

久原本家グループ（福岡県糟屋郡久山町 社主：河邉哲司）は「茅乃舎だし」など和風調味料を販売する株式会社久原本家から「茅乃舎」の新商品として、2026年5月より夏季限定商品『だし香る 酢の物の素』を全国の茅乃舎店舗及び通販、ECにて新発売いたします。

本品は、2種のお酢に国産昆布とかつお節だしを合わせ、柑橘果汁を加えた酢の物の素です。まろやかさと爽やかな酸味を感じる味わいで、きゅうりやわかめの酢の物を手軽につくることができます。昨年、夏季限定で販売し、ご好評いただいた「浅漬けの素」の姉妹品として開発いたしました。暑い夏をさっぱりと乗り切るための新たなラインナップに加えていただけますと幸いです。

商品特徴

だしのうまみで酢の物を。

国産昆布だしと、かつお節だしを使用。お酢のツンとした酸味を抑え、だしのうまみで深みを出すことで、どなたでも食べやすい味わいに仕上げました。

暑い夏の”もう一品”を簡単に。

酢の物に馴染みのない方も、たこ、きゅうり、わかめなどの食材を準備して本品と和えるだけで、誰でも手軽にだしのうまみ際立つ一皿が完成します。火を使わない簡単調理のため、暑い日でも負担なく”もう一品”をご用意いただけます。

アレンジで、夏の食卓をより豊かに。

基本の和え物としてはもちろん、山芋やオクラ、みょうがといった夏野菜との相性も抜群です。パッケージ裏面では、旬の野菜を美味しく取り入れるためのアレンジレシピもご紹介しています。

販売概要

●商品名：だし香る 酢の物の素

●発売日：2026年5月 夏季限定

●価格 ：648円(税込)

●内容量：3回分（45g×3袋)

●販売チャネル：店舗／通販／EC

※姉妹商品

●商品名：浅漬けの素

●価格 ：594円（税込）

●内容量：3回分（45g×3袋)

●販売チャネル：店舗／通販／EC

【茅乃舎について】

『茅乃舎（かやのや）』は「茅乃舎だし」をはじめ、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売し、地元の食材と日本食文化を継承する「食」のブランドです。福岡の里山にある「御料理 茅乃舎」を原点とし全国34の店舗と通信販売・WEBを通じてお客様にお届けしています。旬や歳時記を大切にしながら、食のよろこびを味わっていただけるレシピや料理の工夫もご提供しています。 https://www.kayanoya.com/(https://www.kayanoya.com/)

【SNS公式アカウント】

茅乃舎Instagram（@kayanoya.official）：https://www.instagram.com/kayanoya.official/(https://www.instagram.com/kayanoya.official/)

久原本家X（@kubara_honke）：https://twitter.com/kubara_honke(https://twitter.com/kubara_honke)

【久原本家グループについて】

明治26年創業の醤油蔵を起源にもつ、総合食品メーカーです。博多らしい味作りを大切にした『博多 椒房庵』、素材の良さを引き出した調味料・食品を販売する『茅乃舎』、あご(トビウオ)のだしのうまみを生かしたあごだしシリーズやうまたれシリーズの『くばら』、北海道の食材、食文化を発信する『北海道くばら』『北海道 椒房庵』『北海道食品庫』などのブランドを展開しています。https://www.kubarahonke.com/(https://www.kubarahonke.com/)

(ニュースリリースに記載された情報は、発表日現在のものです。最新の情報と異なる場合がございますので、あらかじめご了承願います。)