DMM GAMES女性向けライフサポートゲーム『フルールデイズ』にて『A3!』コラボ開催！コラボ限定ポストカードが当たる公式Xキャンペーンも！

合同会社EXNOA

合同会社EXNOA（本社：東京都港区、CEO：東條 寛、URL：https://games.dmm.com/）が運営するDMM GAMESは、花丸ライフサポートゲーム『フルールデイズ』にて、『A3!』とのコラボを開催いたします。また、公式Xにてコラボ限定ポストカードが当たるキャンペーンも開催いたします。

公式サイト：https://www.fleurdays.jp

コラボ特設サイト：https://www.fleurdays.jp/collaboration/

公式X：https://x.com/fleur_days

公式YouTube：https://www.youtube.com/@fleur_days

■『A3!』コラボ開催！

開催期間：2026年5月11日（月） 14:00 ～ 2026年5月21日（木） 13:59

期間中のログインボーナスや「コラボミッション」クリアで、コラボスタンプを入手することができます。

また、公式Xではコラボキャラクターのレポート公開やXキャンペーンなど、ゲーム内外で様々なコラボ施策を行います。

ぜひこの機会に『フルールデイズ』をプレイしてみてくださいね！

▼特設サイトはこちら

https://www.fleurdays.jp/collaboration/

▼公式Xはこちら

https://x.com/fleur_days

■コラボ限定ポストカードが当たる！公式Xキャンペーン開催！

開催期間： ～ 2026年5月21日（木） 13:59

公式Xにて、ハッシュタグ「#フルイズandエースリーコラボ」をつけて、フルールデイズをプレイしているスクリーンショットを投稿された方の中から、抽選で10名様に「コラボ限定ポストカード」をプレゼントいたします。

詳細は「フルールデイズ」の公式Xをご確認ください。

※内容、期間につきましては予告なく変更する場合がございます。

※最新情報は、ゲーム内お知らせ、または公式Xをご確認ください。

※本コラボの開催期間および内容は、予告なく変更する場合があります。

▼ゲーム起動はこちらから！

https://games.dmm.com/detail/fleurdays_94586723

▼製品概要

タイトル：フルールデイズ

ジャンル：毎日をちょっと良くする、花丸ライフサポートゲーム

プラットフォーム：スマートフォン（ブラウザ版） / App Store / Google Play

販売価格：基本プレイ無料（一部アイテム課金制）

配信：合同会社EXNOA

開発/運営：株式会社サイバード、株式会社リベル・エンタテインメント

▼出演キャスト

江越彬紀/阿座上洋平/坂田将吾/近藤孝行

▼『A3!』とは？

『A3!』は劇団の主宰兼『総監督』となり、イケメン劇団員たちをキャスティングして青春ストーリーが楽しめるイケメン役者育成ゲームです。メインストーリーは豪華声優陣によるフルボイス。春組、夏組、秋組、冬組に所属するまだ"つぼみ"状態のイケメン役者たちを小劇場の舞台上で満開に咲かせよう！

▼リベル・エンタテインメントについて

リベル・エンタテインメントは『アイ★チュウ』、『A3!』、『蒼焔の艦隊』、『18TRIP』をはじめ、ソーシャルゲーム、スマートフォンアプリの開発から運営まで多岐にわたり展開しています。社名のリベル（Liber）とは「生産と豊穣」を司る古代ローマ神の名前で、穀物が豊かに実るように、豊かな発想でクリエイティブなエンタテインメント作品を生み出したいと思い名付けました。

会 社 名：株式会社リベル・エンタテインメント（https://liberent.co.jp/）

本 社：東京都千代田区内神田3-6-2アーバンネット神田ビル9F

代 表 者：代表取締役社長 林田 浩太郎

設 立：2006年9月26日

▼サイバードについて

サイバードは1998年、日本のモバイルインターネット黎明期に創業。以来、市場環境の変化、テクノロジーの進化を常に見据えて、モバイルを中心としたエンタテインメントコンテンツサービスを提供してきました。現在は、全世界でのシリーズ累計4,500万人以上の会員数を誇る恋愛ゲーム「イケメンシリーズ」をはじめとした各種ゲーム/コンテンツを中心に、ファンのエンゲージメントを高めるサービス群「FaneX」を運営し、ファンサイト、グッズ、2.5次元舞台、ネットくじ、オンラインIP検定等の各種サービスを展開しています。

会 社 名：株式会社サイバード（https://www.cybird.co.jp/）

本 社：東京都品川区西五反田7丁目22番17号

代 表 者：代表取締役社長 兼 CEO 長嶋 貴之

設 立：1998年9月29日

権利表記：(C)2026 EXNOA LLC

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