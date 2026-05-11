GORE-TEX(R) プロダクト ー50年の実績と、次なるパフォーマンスへ―

日本ゴア合同会社GORE-TEX(R) ブランドは50周年を迎えました

2026年5月11日（米メリーランド州エルクトン）- GORE-TEX(R) ブランド(https://www.gore-tex.com/jp)の創設企業である W. L. Gore & Associates（以下、ゴア）は、ファブリクス分野において、50 年にわたる製品イノベーションと業界リーダーシップの節目を迎えました。1976 年に消費者製品として初めてEarly Winters Light Dimension(TM) テント に採用されて以来、GORE-TEX(R) プロダクトはアパレル、フットウェア、グローブへと用途を拡大。現在、日常のさまざまなシーンから世界で最も過酷な環境にいたるまで、長期にわたるプロテクションを提供しながら快適性をもたらす、世界的に信頼されるソリューションとして進化を続けています。

アウターウェアのレインルームテスト イメージ

50 周年という節目にあたり、ゴアはこれまでの歩みを礎に、未来に向けた明確なビジョンを掲げます。1969 年にボブ・ゴアが発見した、軽量で微多孔構造をもつ素材は、科学に基づく探究を原動力として進化を遂げ、やがてパフォーマンスファブリクスを代表する素材プラットフォームへと成長しました。その技術的な知見は現在も受け継がれ、「パフォーマンス・耐久性・サステナビリティは共に進化すべきである」という考え方、すなわちゴアが掲げる Responsible Performance(https://www.gore-tex.com/jp/sustainability)（責任あるパフォーマンス）のもとで、継続的なイノベーションへとつながっています。こうした取り組みは、アウトドアをはじめ、プロフェッショナルや防衛といった、高度な信頼性が求められる多様な分野へと広がっています。

GORE-TEX(R) ファブリクスの強度試験 イメージ

ゴア ファブリクス事業責任者のミシェル・オーガスティンは、次のように述べています。「GORE-TEX(R)プロダクトは50 年にわたり、最も過酷な環境下で人々の挑戦を支えてきました。私たちはこの歩みを基盤に、パートナーの皆さまの進化し続けるニーズに応えながら、未来に向けた『責任あるパフォーマンス』を実現するためのイノベーションを重ねています。」

耐久性は、ゴアが長年にわたり掲げてきた重要な価値の一つです。現在、その取り組みをより明確に打

ち出し、製品の長寿命化を設計の中核にとらえることで、性能を維持しながら資源使用の低減を図って

います。またこれと並行して、ゴアは45 以上のステークホルダーおよびミッド・スウェーデン大学 ス

ポーツ＆アウトドア研究センターと連携し、アウトドアギアにおける世界的な耐久性基準の策定(https://www.gore-tex.com/jp/sustainability/long-lasting-products/durability-whitepaper)にも取

り組んでいます。

GORE-TEX(R) ファブリクスの耐久試験 イメージ

ゴアのファブリクス事業の根幹にあるのは、絶え間ないイノベーションです。延伸ポリエチレン（ePE）メンブレンや PYRAD(R) プロダクトテクノロジー by GORE-TEX LABS(R) といった革新的なテクノロジーを通じて、防水性、防風性、透湿性、そして高い耐久性を兼ね備えた、確かなパフォーマンスを提供しています。

さらに、ゴアは素材そのものにとどまらず、製造プロセスにおける革新にも注力しています。製造拠点における再生可能電力100％への移行を進めるとともに、再生素材や低環境負荷素材の採用、責任ある製造慣行の推進を通じて、環境負荷のさらなる低減に取り組んでいます。

「50 Years of Going Further, Together（『共に、もっと先へ』の50年）」をアニバーサリーテーマに掲げる本年度、GORE-TEX(R) ブランドは、科学に基づくイノベーションと耐久性に優れたプロダクトソリューションを通じて、高度なパフォーマンス、そして「責任あるパフォーマンス」がどのように進化してきたかを、さまざまなコミュニケーションや企画を通じて発信していきます。

あわせて、ブランドの歩みを振り返る年表やアーカイブ製品を掲載したGORE-TEX(R) プロダクト アーカイブページを公開しました。

GORE-TEX(R) プロダクト アーカイブの全容

https://www.gore-tex.com/jp/about/50-years

GORE-TEX(R) ブランドについて

GORE-TEX(R) ブランドは、50年前に世界初の防水・防風・透湿性を備えた GORE-TEX(R) ファブリクスでアウターウェア業界に革命を起こし、現在もパフォーマンスファブリクスのトップイノベーターとして、コンシューマー、ディフェンス、セーフティ、プロフェッショナル分野に向けて、信頼性の高いプロテクション性能、快適性、耐久性を提供する素材イノベーションを推進しています。GORE-TEX(R) ブランドのポートフォリオは、深い科学的知見と、責任あるパフォーマンスへのコミットメントによって支えられています。

GORE-TEX(R) ブランド 公式サイト https://www.gore-tex.com/jp

プロフェッショナル向けサイト https://www.goretexprofessional.com/jp

W. L. Gore & Associates（ゴア）について

ゴアは、業界へ変革をもたらすことで人々の生活の向上に尽力する、材料科学に強みを持つグローバルカンパニーです。1958年の創業以来、宇宙空間から世界最高峰の山頂、さらには人間の体内まで、厳しい環境における複雑な技術的課題の解決に寄与してきました。

ゴアはチームワークを大切にする企業カルチャーを持つことで知られており、13,000人を超えるアソシエート（社員）を擁し、年間売上高は50億ドルに上ります。

日本ゴア 企業サイト https://www.gore.co.jp/