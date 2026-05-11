CLUB REBASE、2026年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第50回全日本クラブ野球選手権大会　東京都予選　優勝！！

REBASE株式会社

「CLUB REBASE（クラブリベース）」は、5月10日(日)に府中市民球場で開催された「2026年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第50回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選」にて、「全府中野球倶楽部」と準決勝を戦い9-1（7回コールド）、続く「TOKYO METS」との決勝戦を4-2 で下し優勝を果たしました。これにより6月6日より開催される「第50回全日本クラブ野球選手権大会 関東予選」に出場いたします。

今大会、計4試合で36得点、うち3試合をコールドで試合を決めるなど昨年と同様、持ち前の攻撃力の高さをを見せつけました。なかでも石川選手、比嘉選手の社会人野球の経験者に加え津久井選手、谷選手ら新人選手が積極性あるプレーで打線を活発化させ、チームに新たな勢いをもたらしました。

石川選手

比嘉選手

津久井選手

谷選手

投手陣も、日高選手、赤塚選手、西村選手の経験豊富な3名の加入と荒川選手の急成長が投手陣に厚みをもたらし、昨年までの打線頼みから脱却。接戦を制する粘り強さがチームの武器として確立されつつあります。

日高選手

赤塚選手

西村選手

荒川選手

大会を通じて確かな成長を示すことができた今大会は、チームが次のステージへ進むための大きな一歩となりました。

【試合概要】

日時：2026年5月10日(日)

大会名：2026年JABA東京都クラブ春季大会 兼 第50回全日本クラブ野球選手権大会 東京都予選

会場：府中市民球場

試合結果：

準決勝 CLUB REBASE ９-１全府中野球倶楽部 決勝 CLUB REBASE 4-2 TOKYO METS

【選手コメント】

須永主将第2打席、2安打目の左安打を放つ須永選手

都市対抗予選に続き、クラブ選手権予選も優勝できたことはよかったです。ただ、チームとして目指しているところは二大大会出場ですので、今大会で出た課題をクリアして、都市対抗二次予選、クラブ選手権の関東予選に向けて個人だけでなくチームとして成長できるように頑張ります。

【チーム概要】

チーム名：CLUB REBASE

設立：2024年

監督：田口 蒔人

運営会社：REBASE 株式会社

所在地：東京都千代田区内神田1-2-2 柿沼ビルB1F

所属連盟：日本野球連盟（JABA関東地区東京都）

CLUB REBASE

《問い合わせ先》

詳細な情報や取材のご希望がありましたら、以下の連絡先までご連絡ください。



担当者：部長 浅野恵太

電話番号：03-6456-4961

メールアドレス：asano@rebase-jp.com

【CLUB REBASE公式Instagram】https://www.instagram.com/clubrebase



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【Rebase公式LINE】https://page.line.me/789sabub

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【日本野球連盟公式Webサイト】https://www.jaba.or.jp/