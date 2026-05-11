ジャスミーラボの「JANCTION」、クリエイティブカンパニー「V01D」とMOUを締結

ジャスミーラボ株式会社

ジャスミーラボ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：原田浩志、以下「当社」）が開発・運営するGPUコンピューティングプロジェクト「JANCTION（ジャンクション）」は、クリエイティブ、テクノロジー、空間体験、プラットフォームを横断して事業を展開する「V01D」と、クリエイターエコシステムの拡大および分散型GPU活用領域の共同推進を目的としたMOUを締結したことをお知らせいたします。

本MOUにより、JANCTIONが開発を進める分散レンダリングアプリケーションおよび関連プロダクトに対し、V01Dがデザイン会社・クリエイティブパートナーとして、UI/UX、クリエイター体験、実制作現場での利用視点からフィードバックを行います。

また、両社は今後、クリエイター向け共同コンテストの開催、GPX.LINKの利用企業・クリエイター層への展開、新規プロダクトの共同開発などを通じて、AI・CG・映像・デザイン領域における新たな制作インフラの構築を目指してまいります。

提携の背景と目的

生成AI、3DCG、映像制作、ゲームアセット制作などの領域では、表現の高度化とともに、レンダリング、生成、編集、保存、共有に必要な計算資源の重要性が高まっています。

一方で、高性能GPUへのアクセスや大容量データの取り扱いは、個人クリエイターや小規模制作チームにとって依然として大きな負担となっています。特に、レンダリング処理やAI生成、複数人での制作ワークフローにおいては、制作スピード、コスト、データ管理、権利保護を同時に満たす基盤が求められています。

JANCTIONは、分散型GPUクラウド「JANCTION GPU Pool」や、GPUをノードとして活用し高負荷処理を分散実行する「GPX.LINK」の展開を進めており、生成AIやクリエイティブ制作領域における計算資源の利用環境整備に取り組んでいます。

V01Dは、映像制作、ビジュアルデザイン、アートディレクションを通じてブランドの本質を可視化し、クリエイティブ・テクノロジー・空間体験・プラットフォームを横断しながら価値を拡張するクリエイティブカンパニーです。

今回のMOUは、JANCTIONの分散型GPUインフラと、V01Dのクリエイティブ領域における知見を組み合わせることで、クリエイターがより自由に、高品質なデジタル表現を制作・発表・活用できる環境を共創することを目的としています。

本MOUにおける主な連携内容

1．分散レンダリングアプリケーション「GPX.LINK」開発へのフィードバック

JANCTIONが開発を進める分散レンダリングアプリケーション「GPX.LINK」に対し、V01Dはデザイン会社・クリエイティブパートナーとして、実際の制作現場で求められるUI/UX、ワークフロー、操作性、出力品質、利用シーンに関するフィードバックを行います。

映像制作、ビジュアルデザイン、アートディレクションなどの視点を取り入れることで、単なる計算処理基盤にとどまらず、クリエイターが直感的に活用できるプロダクト体験の構築を目指します。

2．クリエイター向け共同コンテストの企画・開催

両社は、AI、CG、映像、デザイン、3Dアセットなどの領域を対象としたクリエイター向け共同コンテストの開催を検討してまいります。

JANCTIONのGPUリソースや分散レンダリング環境を活用し、クリエイターが高負荷な制作にも挑戦しやすい場を提供することで、新たな才能の発掘、作品発表機会の創出、クリエイターコミュニティの形成を支援します。

3．GPX.LINKの利用拡大および顧客開拓

V01Dが持つクリエイティブ領域のネットワークや制作現場への理解を活かし、JANCTIONが展開するGPX.LINKの利用企業・クリエイター層への提案機会を拡大してまいります。

映像制作会社、デザインスタジオ、CG制作チーム、AIクリエイター、広告・ブランド領域の事業者など、高負荷処理やレンダリング環境を必要とするユーザーに対して、分散型GPU活用の新たな選択肢を提供します。

4．新規プロダクトの共同開発

両社は、分散GPU、クリエイティブ制作、デジタル資産管理、コミュニティ形成などをテーマに、新規プロダクトの共同開発についても検討してまいります。

JANCTIONが持つGPUインフラ、ブロックチェーン、データ管理基盤と、V01Dが持つクリエイティブ設計、体験設計、ブランド構築力を組み合わせることで、AI時代のクリエイターを支える新たなサービスの創出を目指します。

今後の展望

JANCTIONは、本MOUを通じて、GPUインフラを単なる計算資源として提供するだけでなく、クリエイターの制作活動、作品発表、データ管理、権利保護、コミュニティ形成までを支える総合的な基盤へと発展させてまいります。

特に、分散レンダリングアプリケーションやGPX.LINKの開発・展開においては、実際の制作現場の声を取り入れながら、より使いやすく、より実務に即したプロダクト改善を進めてまいります。

また、V01Dとの共同企画を通じて、AI・CG・映像・デザイン領域で活動するクリエイターが、GPUリソースを活用しながら新しい表現に挑戦できる機会を創出し、次世代クリエイターエコシステムの発展に貢献してまいります。

V01Dとは

V01Dは、「Decompose & Reconstruct」をコンセプトに、クリエイティブ、テクノロジー、空間体験、プラットフォームなど複数の領域を横断し、価値を拡張するクリエイティブカンパニーです。

V01D Creativeでは、映像制作、ビジュアルデザイン、アートディレクションを通じて、ブランドの本質を可視化し、人の記憶に残り、行動を変える体験の創出を目指しています。

公式サイト：https://v01d.jp/

JANCTIONとは

「JANCTION」は、生成AIの開発・運用に必要な計算資源を提供し、研究機関やスタートアップ、事業開発の現場を支援するプロジェクトです。

分散型GPUクラウド「JANCTION GPU Pool」を通じて、高性能GPUを活用しやすい環境を提供し、生成AIプロダクトの品質向上や開発コストの最適化を支援しています。

また、GPUをノードとして活用し、タスクを細かく分散することで、レンダリングなどの高負荷処理を高速に実行できるサービス「GPX.LINK」の展開も進めています。

さらに、周辺基盤として、正確で追跡可能なデータ入力や、個人情報・プライバシー保護に対応する独自ブロックチェーンの開発・運営にも取り組んでいます。

会社概要

会社名：ジャスミーラボ株式会社（英文名：JasmyLab Inc.）

所在地：〒107-0061 東京都港区北青山1-2-3 青山ビル11F

設立：2023年6月1日

代表者：代表取締役 原田浩志

事業内容：分散型GPUインフラ、分散型GPUストレージ、ブロックチェーン

ホームページ：https://www.jasmylab.com/

本件に関するお問い合わせ先

ジャスミーラボ株式会社

広報担当：加藤

E-mail：contact@jasmylab.com

各種リンク

ホームページ（JP）：https://www.jasmylab.com/

GPU POOL（サービスサイト）：https://www.janction.ai/home

JANCTION LINK（サービスサイト）：https://janction.link

X（日本語）：https://x.com/JanctionMGT_JP

X（英語）：https://x.com/JANCTION_Global

Telegram：https://t.me/jasmyofficial

Medium：https://medium.com/@JANCTION