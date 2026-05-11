EC特化型CRM「アクションリンク」、カートシステム「makeshop byGMO」にて公式アプリの提供を開始

株式会社ファブリカホールディングス

株式会社ファブリカホールディングスの完全子会社である株式会社ファブリカコミュニケーションズ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長CEO：谷口政人）は、2026年5月11日より、EC向けCRMサービス「アクションリンク」において、GMOメイクショップ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：向畑憲良）が運営するECカートシステム「makeshop byGMO」の公式アプリとして提供を開始したことをお知らせいたします。

本アプリの概要

「アクションリンク」は、EC事業者向けに特化したCRMサービスです。顧客データを統合・分析し、LTVやRFM分析に基づいた顧客理解をもとに、一人ひとりに最適なコミュニケーションを自動化。成果実証済みの「鉄板シナリオ」による施策実行を通じて、リピート購入の促進と売上最大化を支援します。



「makeshop byGMO」は、ECサイトの構築から運用までを支援するECカートシステムです。本連携により、EC事業者は既存の「アクションリンク」をmakeshop管理画面上のアプリ一覧からインストールできるようになり、外部サービスとして個別に申し込むことなく、簡単に導入・利用できるようになります。



公式アプリダウンロードページ：https://apps.makeshop.jp/view/item/000000000200











EC市場の変化とCRM活用の必要性

EC市場の拡大に伴い、事業者の成長戦略は「新規顧客獲得」から「リピート購入の促進およびLTV（顧客生涯価値）の最大化」へと移行しています。

その中で、多くのEC事業者は以下のようなニーズを抱えています。



- 手軽にリピート売上を向上させたい- 顧客に合わせたメール・LINE配信を始めたい- 人手不足でもCRM施策に取り組みたい- 顧客データに基づいた具体的な施策を知りたい- リピート対策の効果を明確に把握したい

このようなニーズに対応するため、当社はEC向けCRMサービス「アクションリンク」を提供しており、今回の公式アプリ化により、より多くのEC事業者が手軽に活用できる環境を実現しました。

アプリの導入メリット

1．顧客データを一元管理し、誰でもすぐに活用可能

顧客情報・商品情報・購入履歴・閲覧履歴など、CRMに必要なデータを顧客単位で一元管理。専門知識がなくても、分析・配信・施策実行までスピーディーに行える環境を実現します。

2．当社の運用実績に基づき設計された“鉄板シナリオ(R)︎”をワンクリックで実行

数千回にわたるPDCAで効果が検証されたリピート施策の“鉄板シナリオ(R)︎”を標準搭載。ボタン一つで、導入直後から成果につながる施策を開始できます。

3．顧客一人ひとりに最適なコミュニケーションを自動化

顧客属性・購買履歴・閲覧履歴・配信条件などを組み合わせた柔軟なシナリオ設計が可能。顧客ごとに最適化されたアプローチを、簡単かつ迅速に自動化します。

4．CRM運用にかかる工数を大幅削減

データ作成や条件設定、施策実行に伴う煩雑な作業を自動化。EC運用におけるCRM業務の負担を軽減し、一部導入企業において最大90％の工数削減効果が確認されています（当社調べ）

5．“鉄板レポート”による簡単分析

期間・顧客・商品を組み合わせた分析を簡単に実行できる“鉄板レポート”を搭載。LTVや継続率などの指標を、複雑な設定なしで把握できます。

当社は今後も、EC事業者の売上最大化と持続的な成長を支援するソリューション提供を強化してまいります。

※「鉄板シナリオ(R)︎」は特許庁商標登録済商標です。登録商標第6296184号

※「鉄板レポート(R)︎」は特許庁商標登録済商標です。登録商標第6772850号

アクションリンクについて

「アクションリンク」は、EC事業者向けに特化したCRMサービスです。顧客の購入履歴や閲覧履歴などのデータをもとに、一人ひとりに最適なコミュニケーションを自動化し、リピート購入の促進とLTV（顧客生涯価値）の最大化を支援します。

サービスURL：https://actionlink.jp/

makeshop byGMOについて

ECサイトの構築から集客、運用までをトータルで支援するECカートシステムです。豊富な機能により、多様なビジネスモデルや商材に対応しています。

サービスURL：https://www.makeshop.jp/

会社概要

株式会社ファブリカホールディングス- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：東京都港区赤坂1－11-30 赤坂1丁目センタービル 9F- 設立：1994年11月- 上場：東京証券取引所スタンダード市場（証券コード：4193）- コーポレートサイト：https://www.fabrica-hd.co.jp/株式会社ファブリカコミュニケーションズ- 代表者：代表取締役社長CEO 谷口政人- 本社所在地：愛知県名古屋市中区錦3-5-30 三晃錦ビル8F- 事業内容：自動車販売支援システム開発・販売事業インターネットメディア事業WEBマーケティング支援事業自動車修理・レンタカー事業- 出資比率：株式会社ファブリカホールディングス100％- コーポレートサイト：https://www.fabrica-com.co.jp/

＜お問い合わせ先＞

株式会社ファブリカコミュニケーションズ

ビジネスコミュニケーション事業本部 アクションリンク事業部

TEL：0120-063-851

E-mail： actionlink@fabrica-com.co.jp