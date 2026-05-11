≪5月23日(土)・24日(日)≫【情報更新 第2弾】せとうち島旅フェス2026 を開催します！

本州四国連絡高速道路株式会社チラシ（表）チラシ（裏）

JB本四高速グループでは、瀬戸内の島々と出会い、五感で楽しみ、未来へ学びをつなぐ第5回『せとうち島旅フェス2026 ～島々と学び未来へつなぐ～』を、与島PAを中心に開催いたします。

メイン会場となる与島PAでは、瀬戸内地域の団体による音楽やパフォーマンスが楽しめるステージイベントや、瀬戸内の食と文化に触れられる「せとうちマルシェ」を実施します。

さらに、普段は目にすることのない「はたらく船」展示や、親子で参加できるサステナビリティ冒険ツアー、橋の内部を探検できるインフラツアーなど、島へ、橋へとフィールドを広げた多彩なプログラムをお楽しみいただけます。瀬戸内ならではの体験が満載です。

小さなお子さまから大人まで、それぞれの楽しみ方で、瀬戸内の島々や地域の魅力を感じていただけます。

1.イベント名称

せとうち島旅フェス2026 ～島々と学び未来へつなぐ～

2.開催日時

5月23日（土）・24日(日) 各日9時30分～16時00分

（天候不良等により、中止になる場合があります。）

3. 会場

本会場 ：E30 瀬戸中央自動車道 与島PA

サテライト会場：本島、讃岐広島、牛島（香川県丸亀市）、北木島（岡山県笠岡市）

※入場無料。ただし、与島PAまでの往復の交通費は別途必要です。また、サテライト会場までのクルーズ船の料金も別途必要です。

ステージイベント

位置図 ※地理院タイル （標高タイル（基盤地図情報数値標高モデル））を加工して作成4.内容

メイン会場では、音楽やパフォーマンスを通して瀬戸内の魅力をたっぷりお楽しみいただけます！

会場がひとつになる、心躍るステージにぜひご注目ください。

ステージイベントの例（香川県警察音楽隊）出演・実施予定

◆5月23日（土）

・香川県警察音楽隊

・坂出フラダンスを楽しむ会 フラ・オ・レア

・坂出商業高校 吹奏楽部

◆5月24日（日）

・大手前丸亀中学・高校 太鼓部

・丸亀高校 書道パフォーマンス

・坂出商業高校 ダンス同好会

・本四高速 「橋のみえる丘絵画賞」表彰式

※出演者は変更となる場合があります。

せとうちマルシェ

瀬戸内のグルメや物産、観光PRブースが大集合します！

会場を巡りながら、食べて、見て、感じて、瀬戸内の文化や自然に触れる特別なひとときをお楽しみください。

インフラツアー

物産ブースの出店者例PRブースの出店者例

普段は開放していない瀬戸大橋の内部に入ることができるコースをご用意しました。

非日常での空間体験をお楽しみいただけます。

アンカレイジツアー（せとうち島旅フェス2025）【アンカレイジツアー】

◆実施概要

・実施時間：13時00分～16時00分

・実施回数：各日6回

◆料金

・500円（税込）※中学生以上

◆申込方法

・当日受付（先着順）

※定員20名/回

※受付内容は変更となる場合があります。

瀬戸大橋塔頂体験ツアー（せとうち島旅フェス2025）【瀬戸大橋塔頂体験ツアー】

◆開催概要

・各日1回

・定員40名/日

・受付開始 ：9時45分

・事前説明 ：10時00分～10時25分

・ツアー実施 ：10時30分～12時30分

※終了時間は前後する場合がございますので、あらかじめご了承ください。

◆料金

・大人（16歳以上）：6,600円（税込）

・小人（12歳～15歳）：3,300円（税込）

◆申込方法

・インターネットによる事前予約（先着順）

はたらく船展

お申し込みはこちら :https://www.love-setouchi.jp/shimafes2026/

昨年ご好評いただいた、瀬戸内の島々の暮らしを支える船舶、「はたらく船」を展示するイベントを今年も開催します！普段はなかなか目にすることのできない船との出会いを皆さまにお届けします。

はたらく船展（せとうち島旅フェス2025）

◆開催概要

・与島港（与島PA 第2駐車場奥）

・入場無料

◆展示予定の「はたらく船」

・坂出海上保安署巡視艇「ことかぜ」

（5月23日（土）のみ）

・香川県警察艇「ほんじま」

（5月24日（日）のみ）

・高松海上保安部巡視艇「くりなみ」

（5月24日（日）のみ）

・瀬戸内海巡回診療船「済生丸」

（5月24日（日）のみ）

※展示船舶は変更となる場合があります。

島旅クルーズ

瀬戸内海の多彩な島々をめぐる、3つの特別コースをご用意しました。

各コースの行き先はサテライト会場としてイベントをさらに盛り上げます。

【5月23日（土）開催のコース】

コース１. 親子で挑戦！牛島冒険ツアー〈サテライト会場：牛島（香川県丸亀市）〉

与島港から船で約15分、瀬戸内海に浮かぶ小さな離島・牛島を舞台に、親子で楽しみながら環境保全を学べる体験型クルーズです。

漂着物の観察を通して、シーグラスや貝殻を探す宝探し気分を味わいながら、気軽に環境問題に触れることができます。その後は、集めたシーグラスや貝殻などでハーバリウム作りを実施します。色や形を選びながら、自分だけのオリジナル作品を作りましょう。

学びとワクワクが一体となった冒険クルーズをお楽しみください。

ワークショップのイメージ（貝殻などのハーバリウム作り)

◆旅行代金

・大人：2,500円（税込）

・小中学生：1,250円（税込）

◆募集対象

・小中学生の子どもと、その保護者

※保護者と小中学生のお子様の同行が必須です。

◆申込方法

・以下の予約サイトからの事前予約

※定員に達し次第受付を終了します。

※締切：5月17日（日）

予約はこちら :https://reserva.be/shimafes2026/reserve?%20mode=service_staff&search_evt_no=31eJwzNbS0MDQCAARZATs

コース２. 日本近代化を支えた北木島～光と石の文化紀行～〈サテライト会場：北木島（岡山県笠岡市）〉

北木島の採石の歴史と文化に触れながら、石切り場の絶景や旧映画館「光劇場」など、島ならではの物語を巡る文化体験コースです。

【お知らせ】北木島クルーズはご好評につき、募集定員に達しております。現在のお申し込みにつきましては、キャンセルが発生した場合のご案内となりますことを、あらかじめご了承ください。

北木島の港風景

◆旅行代金

・5,000円（税込） ※大人・小人同額

◆募集対象

・小学生以上

※小中学生は保護者の同伴が必要です。

◆申込方法

・以下の予約サイトからの事前予約

※締切：5月17日（日）

予約はこちら :https://reserva.be/shimafes2026/reserve?%20mode=service_staff&search_evt_no=f4eJwzNb%20S0MDAHAARcAT8

【5月24日（日）開催のコース】

コース３. 塩飽諸島くるくるクルーズ〈サテライト会場：本島、讃岐広島（香川県丸亀市）〉

本島・讃岐広島を自由に組み合わせて巡り、1島をじっくり楽しむことも、2島を周遊することもできる、自分だけの旅を組み立てられるクルーズです。

◆料金

・大人：2,000円（税込）

・小中学生：1,000円（税込）

※1歳以上6歳未満の未就学児および1歳未満の乳児は無料です。

※塩飽諸島くるくるクルーズの料金は一律の設定となっております。以下１.～３.の全てのコースをご利用いただいても、また一部区間のみのご利用の場合でも、料金は同一です。

◆申込方法

・与島PA第2駐車場 特設受付にて当日受付

※事前販売はいたしません。

◆選べる3つのコース

・選び方は自由！楽しみ方も自由！3つのコースをご用意しました！

（１）与島港⇔本島（笠島港）

国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された笠島地区では、ガイドとともに、歴史ある町並みと笠 島の歩みをじっくり学べます。（ガイドツアーは合計3回実施予定）

（１）本島・笠島地区↔（２）本島・泊地区を結ぶ無料シャトルバスもご用意しています。

（２）与島港 ⇒ 本島（泊港）⇒ 讃岐広島（江の浦港）

本島の玄関口・泊地区では、港を中心に広がる暮らしの風景と穏やかな海を身近に感じながら、散策を楽しめます。

（１）本島・笠島地区↔（２）本島・泊地区を結ぶ無料シャトルバスもご用意しています。

（３）讃岐広島（江の浦港）⇒与島港

江の浦地区では、港近くのカフェで一息つきながら、穏やかな景色とともにゆったりと島時間を満喫できます。瀬戸大橋をくぐる、特別な航路も魅力のひとつです。

ヤドンバスが与島PA～与島PA第2駐車場間を運行！

本島 笠島地区本島 泊地区讃岐広島 江の浦地区ヤドンバス（せとうち島旅フェス2025）

香川県の公式PRキャラクター「ヤドン」がデザインされたヤドンバスが、与島PAの第1駐車場と第2駐車場を無料シャトルバスとして運行します。

「はたらく船展」や「島旅クルーズ」へお越しの際は、ぜひヤドン号をご利用ください。

同時開催イベント

◆こども図書館船が与島港に寄港します！ （5月23日（土）のみ）

世界的建築家・安藤忠雄氏が香川県に寄贈した、海に浮かぶ船の図書館「ほんのもり号」が、今年も与島港にやってきます。

与島港発着で瀬戸大橋近海を周遊するクルーズと、地元図書館による読み聞かせやワークショップ、島内散策を組み合わせた「親子向けツアー」もあわせて実施します。

（実施：香川県）

※「親子向けツアー」は事前申込制です。 運航の詳細は以下のサイトからご確認ください。

こども図書館船 特設サイト :https://www.honnomori-gou.com/こども図書館船 公式Instagram :https://www.instagram.com/honnomori.gou/

◆30年ぶりに咸臨丸がやってくる！

かつて多くの人に親しまれた咸臨丸が、30年の時を経て「新咸臨丸」として与島に再び姿を現します！ 江戸時代、日本初の太平洋横断を支えた「塩飽の水夫」たちの故郷・塩飽諸島を、遊覧船で巡る特別な航路です。

（実施：ジョイポート淡路島（株））

運航の詳細は以下の特設サイトからご確認ください。

咸臨丸 特設サイト :https://www.uzu-shio.com/event/14122こども図書館船「ほんのもり号」新咸臨丸クルーズ

イベントの詳細は、特設サイト・せとうち魅力発見キャンペーン事務局Instagramで随時発信中です！

島旅フェス 特設サイト :https://www.love-setouchi.jp/shimafes2026/島旅フェス 公式Instagram :https://www.instagram.com/setouchi_miryoku/

◆主催

JB本四高速グループ

◆共催

香川県、坂出市

◆後援

国土交通省四国地方整備局、国土交通省四国運輸局、丸亀市、笠岡市、四国経済連合会、

一般社団法人日本旅客船協会、一般社団法人笠岡市観光協会、せとうち備讃諸島日本遺産推進協議会

◆協力

一般社団法人かがわガイド協会

◆総合プロデューサー

小林 希（せとうちアンバサダー・旅作家・一般社団法人日本旅客船協会

船旅アンバサダー）

◆問い合わせ先

本州四国連絡高速道路株式会社 お客さま窓口（9時00分～17時30分）

TEL：078-291-1033（お電話のおかけ間違いには十分ご注意ください。）