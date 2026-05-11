NANKAI NEXT Ventures（NANKAIグループCVC）、株式会社FUNDiTに出資実行

NANKAI NEXT Ventures株式会社

NANKAI NEXT Ventures株式会社（株式会社NANKAIのコーポレートベンチャーキャピタル、以下「当社」）は、株式会社FUNDiT（東京都品川区、代表取締役 廣瀬 寛、以下「FUNDiT」、読み：ファンディット）への出資を実行しましたので、お知らせします。

当社は、FUNDiTの事業拡大とさらなる成長に向け伴走するとともに、今後も新たな産業と事業の創造に挑戦する有望なスタートアップへの投資を積極的に行ってまいります。

新規出資のお知らせ

FUNDiTは、「IT領域での事業投資と経営の最適化から、ステークホルダーと日本の未来に貢献する」をミッションに掲げ、広告販促領域を中心に、中小型IT事業を対象とした共創型M&Aとロールアップを行う事業投資会社です。2021年11月の会社設立後、すでに100件以上のM&Aを実施、それら事業の運営改善とともにグループの知見で事業の価値を高め合い、トータルソリューションを展開しています。

本件の詳細は、FUNDiTのプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000037.000124558.html)をご覧ください。

＜株式会社FUNDiTの概要＞

会社名： 株式会社FUNDiT

所在地： 東京都品川区東品川2丁目3番12号 Tennozu Bay Tower22階

代表者： 代表取締役 廣瀬 寛

URL： https://fundit.jp/

＜NANKAI NEXT Ventures株式会社の概要＞

会社名： NANKAI NEXT Ventures株式会社

所在地： 大阪市中央区難波5-1-60 WeWorkなんばスカイオ内

代表者： 代表取締役社長 古山 邦彦

事業内容： ・革新的なテクノロジーやソリューションにより高い成長性と収益性の

ポテンシャルを有する事業モデルの探索

・上記事業モデルの実現に向け、新たな産業と事業の創造に挑戦する

有望なスタートアップへの出資

投資ステージ：全ステージ（アーリーステージに注力）

公式note： https://note.com/nankai_cvc

＜本件に関する問い合わせ＞

NANKAI NEXT Ventures株式会社 contact_nnv@nankai.co.jp