地盤改良施工支援システム「Tarpos 3D」が 国土交通省 NETIS令和8年度推奨技術に選定されました～GNSSによる2D＋3D杭芯誘導で、施工精度・安全性・生産性を飛躍的に向上～

西尾レントオール株式会社

ニシオホールディングス株式会社傘下の西尾レントオール株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：西尾公志）は株式会社不動テトラ（本社：東京都中央区、代表取締役社長：奥田眞也）と共同開発した地盤改良施工支援システム「Tarpos 3D」が、国土交通省「新技術活用スキーム検討会議」において、令和８年度 NETIS推奨技術に選定されたことをお知らせいたします。

■ 技術開発の背景

- 技術名称 ： 地盤改良施工支援システム「Tarpos 3D」- NETIS登録番号 ： KTK-200015-VE- 選定区分 ： 令和８年度 推奨技術（国土交通省 新技術活用スキーム検討会議）

令和2年度より、ICT地盤改良工（深層混合工）における施工履歴データを活用した出来形管理要領（案）が導入されました。これに伴い、従来の地盤改良工事では作業員によるTS測量・目杭の設置、および誘導員による改良機の誘導に頼っていた作業フローを見直す必要性が高まっていました。

こうした現場課題に対応するため、両社は従来の2次元ガイダンス（2D）のみの施工支援システムを大幅にアップグレード。3次元ガイダンス（3D）機能を新たに追加した「Tarpos 3D」を共同開発しました。

■ 技術の特長

「Tarpos 3D」は、GNSSから取得した2D＋3Dの位置情報をもとに、杭芯をリアルタイムで誘導する地盤改良施工支援システムです。以下の3つの機能を現場単位で柔軟に組み合わせて活用できます。

機能内容2次元ガイダンス（2D）平面位置での杭芯誘導3次元ガイダンス（3D）立体的な視点での杭芯誘導・水平方向の視認性向上打設状況の2D／3D表示施工進捗のリアルタイム可視化。

■ 導入による主な効果

１. 施工性の向上

3次元表示によりオペレータの技量・経験を問わず容易に操作が可能となり、熟練者不足が課題となる現場でも安定した施工品質を確保します。

２. 施工精度の向上

水平方向の視認性向上により、手戻りのない精度の高い杭芯誘導を実現。従来の測量・誘導員が担っていた工程を大幅に効率化します。

３. 安全性の向上

施工機位置・杭芯位置・周辺情報・地形情報をリアルタイムで可視化することにより、安全な施工環境を確保します。

４. ICT施工への対応（情報化）

ICT地盤改良工（施工履歴データを用いた出来形管理要領）にも適用可能であり、国が推進するi-Constructionの取り組みに対応します。

■ 適用範囲

ICT地盤誘導システムが必要な地盤改良工事全般

■ 今後の展開

両社は今回の推奨技術選定を機に、「Tarpos 3D」の普及・展開をさらに加速させ、建設現場のデジタル化・生産性向上・担い手不足の解消に貢献してまいります。

■ 本件に関するお問い合わせ

西尾レントオール株式会社 通信測機技術部

担当者：阪本

TEL：06-7167-7740

FAX：06-6386-5330

E-Mail：hajime.sakamoto@nishio-rent.co.jp

株式会社不動テトラ 地盤事業本部 技術部

TEL：03-5644-8534