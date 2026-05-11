【調査結果】打ち合わせ・商談経験者に聞いた―「好まれる・嫌われる」営業メールとは？

株式会社ラクス

株式会社ラクス（本社所在地：東京都渋谷区、代表取締役：中村 崇則）が提供するメールマーケティングサービス「楽楽メールマーケティング」（旧名称：配配メール）は、業務にて営業メールをきっかけに打ち合わせや商談をしたことがある方を対象に「営業メールの受信実態と『商談化』の分岐点」に関する調査を実施しました。

※同調査にて、打ち合わせや商談をしたことがある方／ない方に、商談に至った／至らなかった理由についても調査しております。

https://www.hai2mail.jp/news/2026/20260428.php

トピックス

- 営業メールの開封を後押しするのは「具体的なメリット・効果（39.8％）」。抽象的な訴求より数字や事例など"具体性"が件名の鍵となっている- 一方、「無料・特典を強調しすぎる表現（31.8％）」は3人に1人がスルー。お得感の訴求が逆効果になるリスクが示された- 開封後に商談意欲を高めるのは「すぐに役立つ業務ノウハウ・資料がある（31.6％）」。"今すぐ使える情報"を提供することが商談化を左右する- 商談の機会を最も遠ざけるのはパーソナライズの不足で「自社の業界・課題と関係のない提案（30.4％）」と「定型文の一斉送信だとわかる（25.5％）」の回答が上位を占めた

調査概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/17058/table/169_1_334450860987f05813e751b6e3f27177.jpg?v=202605110451 ]

件名で「気になる」表現のトップは「具体的なメリット・効果」

「営業メールで件名に入っていたら気になる単語・フレーズ」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

「具体的なメリット・効果（コスト削減・業務効率化など）」が約4割と最も多くの回答を集めました。次いで「具体的な導入事例・数値実績（売上〇％アップ・〇社導入など）」が25.8％、「業界特有の課題・キーワード（2024年問題・法改正など）」が23.3％と続く結果に。

上位3項目はすべて「具体性」と「自社との関連性」に集約されており、「無料トライアル」などの特典訴求は7位（12.7％）にとどまったことから、受信者が件名に求めているのはお得感ではなく、自分ごと化できる具体的な情報であることがわかりました。

開封後の商談意欲は「すぐ使える情報」と「解像度の高い提案」で決まる

次に、「開封後、打ち合わせや商談をしてみたいと思う営業メールの特徴」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

「すぐに役立つ業務ノウハウや資料（比較資料・調査データ等）がある」が31.6％でトップに。「自社の課題や状況に合わせて内容がカスタマイズされている（27.4％）」、「同業他社の具体的な導入事例や数値的成果が示されている（26.4％）」が続きました。「費用対効果・料金体系が明確（26.2％）」も僅差で4位に入っています。

打ち合わせ・商談経験者は、今の業務にすぐ活かせる「実用性の高い情報」や、自社の置かれた状況に対する「解像度の高い提案」、そして他社実績によるモデルケースを基準に打ち合わせや商談の要否を判断していることがわかります。

なかでも、「すぐに役立つ業務ノウハウや資料」が最多であることから、日々の業務課題の解決につながる「お役立ちコンテンツや情報」を提供することが、商談獲得に向けた強力なフックになると言えます。

「完全無料」「至急」などの誇張・煽り表現は3割超がスルー ――「Re:」詐称も約3割が拒否

続いて、読まれない・商談化を遠ざける営業メールの特徴について探ってみましょう。

「営業メールの件名に入っていると読まない単語・フレーズ」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

「無料や特典を強調しすぎる表現（完全無料・無料招待など）」が31.8％でトップとなりました。「過去のやり取りを装う紛らわしい表現（Re:・前回の件・お世話になっておりますなど）」が28.4％、「過度に緊急性・重要性を煽る表現（至急・重要・要確認など）」が27.2％と続きました。

営業メールの“常套句”とも言える過度な「無料アピール」や「緊急性の煽り」に対して拒否感を示していることがわかります。

メールを目立たせようとするあまり、これらの表現を多用することは、かえって逆効果になる実態が浮きぼりになりました。

特に注目すべきは、打ち合わせ・商談経験者の約3割が「過去のやり取りを装う紛らわしい表現」を敬遠している点です。

日常的に多くの情報に触れ、取捨選択を行っている層だからこそ、開封させることだけを目的とした「過去のやり取りを装う」手法には敏感に反応し、不信感を抱くと考えられます。

商談機会を最も遠ざけるのは「的外れな提案」

次に「開封後、打ち合わせや商談をしたいと思わない営業メールの特徴」について尋ねたところ、以下のような回答結果になりました。

「自社の業界や抱えている課題と関係のない提案である」が30.4％でトップ。「メール本文が長く、何を売りたいのか要点がわかりにくい（29.0％）」が続き、「具体的な数字や根拠が欠けている」と「定型文の一斉送信だとわかる」が同率（25.5％）で3位に並びました。

自社の状況とマッチしない「的外れな提案」や、読み手の時間を奪う「冗長で要領を得ない文章」に対して、難色を示す傾向が見られました。

日常的に多くの営業メールを確認することが多いからこそ、自社に向けて書かれたものではない画一的なメッセージや、説得力に欠ける内容だと見透かされた瞬間に、一気に興味を失ってしまうことがうかがえます。

メール本文においては「誰に、何を、どのような根拠で伝えているのか」を簡潔にまとめ、「貴社に向けた提案である」という姿勢を示すことが、商談化に向けた必須条件と言えるでしょう。

まとめ：「好まれる営業メール」を設計する3つの要素

今回の調査から、営業メールが商談につながるかどうかは「件名の具体性」と「本文のパーソナライズ」がカギになることがわかりました。

調査内容の利用について

- 件名には「具体性」を盛り込む「コスト削減」「業務効率化」のような具体的なメリットや、数値・事例を件名に入れることが有効です。「完全無料」「至急」といった誇張・煽り表現は開封率を下げるリスクがあるため、避けるのが良いでしょう。- 本文では「今すぐ使える情報」を先出しする受信者の業界や課題に関連したノウハウ資料や導入事例の提供が商談意欲を高めるカギとなります。熱意を伝える前に、まず受信者にとっての実利的な価値を提示することが重要です。- 「自分ごと感」のないメールは読まれない業界・課題と無関係な提案、テンプレートの一斉送信はいずれも商談機会を大きく損なう可能性があります。一文でもパーソナライズ化を意識することが、商談化の分岐点になりえます。

調査内容をご紹介・引用・転載いただく際は出典元として「楽楽メールマーケティング」を明記の上、ご利用をお願いいたします。

（例）「出典：楽楽メールマーケティング」など本調査内で使用している画像やテキストに関して、出典元を明記いただければ、個別の連絡や許諾なしに使用していただいて問題ございません。SNS上などでも、常識の範囲でご自由にお使いください。

BtoB企業の商談獲得を最大化するメールマーケティングサービス「楽楽メールマーケティング」

本調査を実施した株式会社ラクスは、「楽楽メールマーケティング」を提供しています。

「楽楽メールマーケティング」は、導入実績10,000社超の営業成果最大化を支援するマーケティングツールで、様々な企業様から幅広く支持をいただいております。

専門知識がない方でも「商談につながるメール」を作成・配信ができる機能やサービスを備えております。

- メールマーケティングのプロによる伴走型支援「プレミアムサポート」

累計導入社数10,000社超の支援実績で得たノウハウを持つ専門スタッフが、個社ごとの目的・目標に沿って戦略立案から配信、効果測定を支援します。短期間で質の高いメールマーケティングを実現できます。

- ターゲットに合わせた情報を届ける「セグメント配信・ステップメール」

配信対象の属性（業種・役職等）や興味関心に合わせて、最適なコンテンツを最適なタイミングで自動配信。受信者の状況に寄り添ったパーソナライズな情報提供を、運用の手間をかけずに実現します。

- 「検討の瞬間」を逃さないWeb来訪通知機能

自社サイトへ訪れた「温度感の高まった瞬間」を営業担当者に通知し、商談化率の極めて高いタイミングでのアプローチを可能にします。

- 商談予約までをシームレスにつなぐ「日程調整プラス」

メール内に予約URLを差し込むだけで、外部カレンダーと連携した日程調整が完結。返信の手間を最小限に抑え、熱量が冷めないうちに「打ち合わせ・商談」の確約までをスムーズに導きます。

会社概要

株式会社ラクス

本社所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷5丁目27番5号 リンクスクエア新宿

代表者 代表取締役 中村 崇則

設立 2000年11月1日

資本金 3億7,837万8千円

事業内容 クラウドサービス事業

Webサイト https://www.rakus.co.jp/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ラクス 楽楽クラウド フロントオフィス事業本部 マーケティング統括部

担当者 山盛 有希子（やまもり ゆきこ）

e-mail it-mkt@rakus.co.jp