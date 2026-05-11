株式会社フジ・ネクステラ・ラボ、「DX認定事業者」の認定を取得

株式会社フジ・ネクステラ・ラボ

株式会社フジ・ネクステラ・ラボ（本社：東京都江東区、代表取締役社長：吉本 治、以下 FNL）は、2026年5月1日付で、経済産業省が定める「DX認定制度」に基づく「DX認定事業者」に認定されました。

■DX認定制度について

DX認定制度とは、「情報処理の促進に関する法律」に基づき、企業がデジタル技術を活用してビジネスモデルや組織、企業文化等の変革（デジタルトランスフォーメーション：DX）に取り組むための体制を整備しているかを評価し、国が認定する制度です。

■FNLのDX推進について

FNLは、「心動かすテクノロジーで次の時代をひらく」というパーパスのもと、システム開発、データ活用、AI活用、DX支援、マーケティング支援などを通じて、多様な領域で価値創出を行っております。

近年は、生成AIをはじめとする先端技術の活用を加速し、顧客企業の業務改革・ビジネス変革を支援するとともに、自社においてもデータドリブン経営や業務プロセスの継続的な高度化を推進しています。

また、フジ・メディア・ホールディングスグループの一員として、メディア・エンターテインメント領域で培った知見と、IT・デジタル技術を融合し、グループ会社のDX推進にも貢献しています。

■DX認定取得の背景

FNLでは、以下の取り組みを継続的に推進してまいりました。

- 経営戦略と連動したDXビジョンの策定・推進- データ・AI活用基盤の整備と全社展開- セキュリティ・ガバナンス体制の強化- 人材育成および組織横断でのDX推進体制の構築

こうした取り組みが経済産業省の定める評価基準を満たすものと認められ、今回の「DX認定事業者」認定取得につながりました。

■今後の展望

FNLは今後も、DX認定事業者としての責務を果たしながら、生成AI・データ分析、セキュリティ等の最新技術を実践知として積み上げ、顧客企業の伴奏支援を続けてまいります。テクノロジーを駆使して人が動き、社会が変革する瞬間をともに作り出すことがFNLの使命です。

また、自社のDXもさらに深化させ、「次の時代をひらく」という言葉を体現する企業として、パートナー・従業員・社会とともに、新たな可能性に挑戦し続けてまいります。



■関連リンク

DX推進について ｜ 株式会社フジ・ネクステラ・ラボ (https://www.fnl.co.jp/company/dx/)

DX認定制度 認定事業者一覧 - DX推進ポータル(https://disclosure.dx-portal.ipa.go.jp/p/dxcp/top)

■会社概要

会社名 ：株式会社フジ・ネクステラ・ラボ

所在地 ：東京都江東区青海一丁目1番20号 ダイバーシティ東京オフィスタワー19F、21F

代表者 ：代表取締役社長 吉本 治

事業内容：システム開発、DX支援、データ活用、AI活用、コンテンツ制作、マーケティング等

URL ：https://www.fnl.co.jp/