【ＦＣＥ】人財育成プラットフォーム「Smart Boarding」に AIロープレ機能を追加予定

株式会社ＦＣＥ

株式会社ＦＣＥ（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：石川淳悦、証券コード：9564）は、人財育成プラットフォーム「Smart Boarding」において、新たに「AIロープレ機能」を開発中であることをお知らせいたします。これにより、現場での実践力を高めるためのアウトプット機能をさらに強化し、企業の人財育成と組織全体の成長を力強く後押しいたします。

新機能搭載の背景

公式サイトはこちら ＞ :https://www.smartboarding.net/

人財育成プラットフォーム「Smart Boarding」は、知識のインプットだけでなく、「わかる」を「できる」に変え、習慣化することで成果につなげるための実践的なアウトプット環境の提供にこだわり続けてきました。

これまでも多くの企業様から「実践的なトレーニングを実施したいが、現場が忙しく時間が合わない。」「各自の空き時間でロープレ等の練習を行いたい。」といったお声をいただき、時間や場所を問わず学べるコンテンツを拡充してまいりました。しかし近年、自己学習を進める受講者様や人事担当者様から、「動画で学ぶだけでなく、自分の回答に対して客観的なフィードバックが欲しい」といった、よりリアルで手軽な実践環境を求めるお声が多く寄せられるようになりました。

今回開発中の「AIロープレ機能」は、まさにこうした現場のリアルな課題を解決する機能です。いつでもどこでもAIを相手に実践的なアウトプットの練習ができ、その場ですぐに的確なフィードバックを受けることができます。学ぶ・実践する・見直すを繰り返すことで、人と組織の行動変容を成果につなげる、人財育成・組織開発の仕組みを提供いたします。

AIロープレ機能で実現できること

公式サイトはこちら ＞ :https://www.smartboarding.net/

本機能では、AIを相手にした実践的なロールプレイングを、一人でも手軽に行うことができます。これにより、１.練習機会の拡大、２.学習と実践の接続、３.即時フィードバックによる改善 という３つの価値を提供します。

１. 時間や相手の都合を気にせず、何度でも練習できる

上司や同僚と予定を合わせる必要がなく、自身の空き時間を活用して、いつでもロールプレイングを実施できます。対人での練習に伴う「失敗したら恥ずかしい」「相手の時間を奪ってしまって申し訳ない」といった心理的ハードルを下げ、納得がいくまで繰り返し実践練習を行うことが可能です。

２. 学習直後にすぐ実践でき、知識の定着を促進

学習コンテンツで知識をインプットした直後に、そのテーマに沿ったロールプレイングを行うことができます。知識が新しいうちにアウトプットすることで、理解を深めるとともに、実務で使える形での定着を促します。

３. AIとの対話を通じて、客観的なフィードバックを即時に得られる

AI（上司役など）との自然な対話を通じて実践した後、その場ですぐに「良かった点」や「改善点」が客観的に提示されます。これにより、自身では気づきにくい課題を把握しながら、改善につなげることができます。

【活用イメージ】

例えば、「指示の受け方」という学習動画を視聴した後、すぐにAIを上司役に見立てて「指示の受け方ロープレ」を実施することができます。実践後にもらえるフィードバックをもとに自身の課題に気づき、学んだ内容をその場ですぐに「現場で使えるスキル」へと引き上げることが可能となります。

人財育成プラットフォーム「Smart Boarding」とは

Smart Boardingは、「人と組織の行動変容を成果につなげる」人財育成プラットフォームです。 動画視聴だけで終わらせない”習慣化の設計”に基づき、AIロープレやライブ型実践トレーニング、理解度を可視化するレポート機能等を通じて、「知っている」を「できる」に変える仕組みを提供します。単なるツール提供にとどまらず、人と組織の成長と変革を支援します。

【お問合せはこちら】

Smart Boarding 人材育成サービスページ

https://www.smartboarding.net/

【無料イベント・セミナー】

なぜ人は育たないのか？実践企業が語る「育つ組織」と「育たない組織」

～世界経済フォーラムの「Future of Jobs Report 2025」が示す 人財育成の盲点～

2026年5月14日(木) 12:00～オンライン配信

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なぜ社員は自己学習しないのか？

人事・経営者が知っておきたい『社員が自ら学び始める組織』の作り方

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seH1yvDXms5D(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seH1yvDXms5D?utm_source=FCEG&utm_medium=referral&utm_campaign=fceg_ver009&utm_content=20260421)

今後の展開

本機能は現在開発中であり、詳細なリリース時期や機能等につきましては、後日改めてお知らせいたします。当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命としています。人財育成プラットフォーム「Smart Boarding」の機能追加により、今後も企業の皆様の課題解決に直結する人財育成を支援してまいります。

株式会社ＦＣＥ

設立：2017年4月21日

代表取締役社長：石川淳悦

証券コード：9564

本社：東京都新宿区西新宿２-４-１ 新宿NSビル9階10階

事業内容：DX推進事業、教育研修事業、出版事業

URL：https://fce-hd.co.jp/

当社は「チャレンジあふれる未来をつくる」というパーパスのもと、人的資本の最大化に貢献することを使命とし、DX推進事業と教育研修事業を展開しています。

【最強のITツール】として約7,300製品中第１位（2024年度には約10,000製品中、第2位）を獲得した「ロボパットAI（https://fce-pat.co.jp/）」、社員教育を一つで完結できる定額制オンライン教育システム「Smart Boarding（https://smartboarding.net/）」、世界5,000万部、国内270万部発刊の世界的ベストセラー『７つの習慣』の出版（https://fce-publishing.co.jp/）、そして企業の生産性を進化させる AIプラットフォーム「AI OMNI AGENT (https://www.fce-aiomniagent.com/) 、など中小企業から大企業まで、また全国の自治体や教育機関を対象に幅広く事業を展開しています。

※1 ITreview Best Software in Japan2023より

※2 ITreview Best Software in Japan2024より