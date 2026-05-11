BRIDGE International Asia、AMEICCの「ASEAN GX/DX人材育成支援プログラム」に採択決定

ブリッジインターナショナルグループ株式会社

ブリッジインターナショナルグループ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼CEO：吉田融正）の子会社であるBRIDGE International Asia Sdn Bhd（BIA、マレーシア・クアラルンプール：阿部慎吾 代表取締役社長）は、日ASEAN経済産業協力委員会（AMEICC）が公募した「ASEANにおけるGX/DX人材育成支援事業」において、当社が提案する「AI-Driven Business Redesign Program」が2026年5月に採択されたことをお知らせいたします。

本プログラムは、日本政府の「グローバルサウス未来産業人材育成等事業」の一環として実施されるもので、参加企業は政府助成金による受講料の支援を受けることが可能です。

これに伴い、本プログラムの詳細を発信する特設サイトを公開したことをお知らせいたします。

【BRIDGE DX 公式サイト】 https://bridge-dx.asia

■ 背景と目的

ASEAN地域、特にマレーシア等に進出している日系製造業やサプライチェーン企業において、近年のデジタルトランスフォーメーション（DX）の加速と人手不足への対応は喫緊の課題となっています。

BIAは、ビジネス戦略とITソリューションを融合させたコンサルティングの知見を活かし、生成AIを実務に組み込むことで生産性を劇的に向上させる人材を育成します。本プロジェクトを通じて、ASEANにおける日系企業の競争力強化と、持続可能なビジネスモデルへの転換を支援します。

■「AI-Driven Business Redesign Program」概要

本プログラムは、単なるAIツールの紹介にとどまらず、実際の業務プロセスをAIに合わせて再設計（Redesign）することを目的とした実践的なワークショップです。

■対象者：マレーシアを中心とするASEAN地域の日系企業およびそのサプライチェーン企業の役職者、DX推進担当者、実務リーダー

■研修内容：生成AI（ChatGPT等）の基礎、プロンプトエンジニアリング、AIを活用した業務プロセス再設計ワークショップ、OJT形式の伴走支援

■ワークショップの特徴

・アウトプット重視: 講義を聴くだけでなく、実践的なハンズオン研修で受講できますので、自分の業務が「どう変わるか」の設計図を持ち帰ることができます。

・マレーシア/ASEANの業務課題を想定: 多言語環境での翻訳・要約活用や、リモートマネジメントにおけるAI活用など、現地のビジネス環境に即した事例を用います。

・助成金の活用: AMEICCの「ASEAN GX/DX人材育成支援事業」に採択されているため、認定を受けた場合は受講費用の一部（最大1/2）が助成されます。

■ワークショップの詳細、お申し込みについて

ワークショップの詳細内容、開催スケジュール、お申し込み方法はこちらのウェブサイトでご覧いただけます。URL：https://bridge-dx.asia

■ AMEICC「ASEANにおけるGX/DX人材育成支援事業」について

ASEAN地域には多くの日本企業が製造業を中心に進出し、長年にわたり地域の経済成長と雇用に貢献してきました。しかし、国際情勢の複雑化や気候変動への対応が急務となる中、日本企業は新たな環境に適応するために産業基盤をアップグレードする必要があります。

本助成金は、ASEAN地域の日系サプライチェーンに属する企業の生産性向上および脱炭素化を促進するため、GX（グリーントランスフォーメーション）およびDXに関する研修費用を支援する制度です。AMEICC事務局（AOTSバンコク事務所内）が運営を担当しています。AMEICCについての詳細は https://ameicc.org/をご覧ください。

■ 代表者メッセージ：

「この度、AMEICCの助成事業に採択されたことを大変光栄に思います。ASEAN地域は今、大きな変革期にあります。私たちは本ワークショップを通じ、日系企業の皆様が最新のAI技術を武器に、さらなる飛躍を遂げられるよう全力で伴走いたします。今後も、ASEANにおける日本企業の発展を支え続ける良きパートナーとして、地域に根差した活動を強化してまいります。」

（代表取締役社長 阿部慎吾）

【BRIDGE International Asia Sdn. Bhd. について】

ブリッジインターナショナルアジアは、2014年にマレーシア現地法人として創業し、日本とマレーシアの架け橋としてクライアント企業の東南アジアでのビジネス展開を支援する総合マーケティング企業です。

海外進出前の市場調査、戦略立案、事業モデルの構築、そして、海外での営業・マーケティングを実行するためのリソースまで、専門知識と豊富な経験を活用して、クライアント企業の海外事業を推進する各種プロフェッショナルサービスをワンストップサービスとしてご提供いたします。

近年、小売業や飲食店などサービス業界において、日本からマレーシア市場に進出する企業が増加しています。当社はマレーシア市場において各消費者層に関する豊富な知見と各チャネルにアプローチするための技術力を有しています。今後も多くの日本の企業がマレーシアなど東南アジア市場に進出し事業展開することを強力にサポートしてまいります。

当社のデジタルソリューションについての詳細はhttps://bridge-cx.asia/ja/をご覧ください。

会社名：BRIDGE International Asia Sdn.Bhd.

登録番号：201401012326 (1088406-U)

創業年月日：2014年4月9日

住所：B-8-02, Capital 2, Oasis Square, No. 2, Jalan PJU 1A/7A,

Oasis Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

代表者：代表取締役社長 阿部慎吾

Web: https://bridge-i.asia/ja/

Media: https://connection.com.my/

Digital Solutions: https://bridge-cx.asia/ja/

System Solution: https://www.edx.com.my/

Takumi: https://www.takumi.com.my/

事業内容：マレーシアを拠点とした、総合マーケティング企業

・ ビジネスコンサルティング

・ デジタルマーケティング事業

・ BPO/インサイドセールス事業

・ システムソリューションズ事業

【ブリッジインターナショナルグループ株式会社 会社概要】

社 名：ブリッジインターナショナルグループ株式会社

https://ir.bridge-g.com/

設 立：2002年１月

本 社：東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19階

代表者：代表取締役会長兼CEO 吉田 融正

【報道関係のお問い合わせ先】

BRIDGE International Asia Sdn.Bhd.

担当者：阿部慎吾 （対応言語：日本語・英語）

TEL：+60 18-387-5096 (マレーシア)

E-mail: support@bridge-i.asia

ブリッジインターナショナルグループ株式会社

経営企画本部マーケティング部

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19階

E-mail:mktg@bridge-g.com