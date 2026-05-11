弊社はタイ国家エネルギー技術センター（ENTEC）と株式会社Atomisとの三者MoUを締結しました ―三者連携で、タイ国におけるエネルギー分野の課題解決に挑戦します―

八千代エンジニヤリング株式会社

八千代エンジニヤリング株式会社（本店：東京都台東区、代表取締役社長執行役員：高橋 努）と株式会社Atomis（本社：兵庫県神戸市、代表取締役CEO：浅利 大介、以下「Atomis社」）は、タイ国立科学技術開発庁（NSTDA）傘下の国家エネルギー技術センター（以下、ENTEC）との三者において、エネルギー技術に向けた先端材料活用に関する協力覚書（以下、本MoU）を2026年4月23日に締結しました。

本MoUは、駐タイ王国日本国特命全権大使・大鷹正人氏の立ち合いのもと、ENTECエグゼクティブディレクター Dr. Sumittra Charojrochkul、Atomis社代表取締役CEO 浅利大介氏、弊社取締役執行役員 事業開発本部長 山中健二郎によって調印されました。

本MoUの背景と目的

三者MoUの様子（左からAtomis社代表取締役CEO 浅利大介氏、ENTECエグゼクティブディレクター Dr. Sumittra Charojrochkul、八千代エンジニヤリング取締役執行役員 事業開発本部長 山中健二郎）

タイでは都市ガス網の整備が進んでおらず、多くの家庭用熱源を液化石油ガス（LPG）に依存しています。近年のエネルギー価格の高騰による財政逼迫の中、いかにエネルギー安全保障と脱炭素を両立させるか、エネルギー構造の転換が急務になっています。

Atomis社が開発する次世代高圧ガス容器CubiTan(R)は、その転換を実現する革新的なソリューションです。多孔性配位高分子（以下、PCP/MOF）を、気体の吸着剤として活用することで、

- 小型・軽量でありながら、高密度なガスの吸着・貯蔵- LPGからメタンガス・バイオガスへの代替によるエネルギーの多様化- メタン放出抑制による環境負荷の低減

を可能にします。また、CubiTan(R)の特性を最大限に発揮し、弊社とAtomis社で共同展開するのが「スマートガスネットワーク構想」です。パイプラインの敷設に依存しない、スマートな配送・課金・管理サービスを実現することで、エネルギー安全保障と脱炭素の両立に貢献します。

弊社とAtomis社は、これまでタイ王国高等教育省が主催する"National Science and Technology Fair"に継続的に参加し、CubiTan(R)の発信に努めてまいりました。また、PCP/MOFの開発の第一人者であり、2025年にノーベル化学賞を受賞された京都大学 北川 進 特別教授を泰日工業大学（タイ・バンコク）に招聘し、特別講義を開催いたしました。本MoUの締結は、このような長年の取り組みの成果です。

本MoUを契機に、タイの国別削減目標（NDC）や電力開発計画（PDP）の政策とも連携しつつ、PCP/MOFを活用した次世代型エネルギー供給の研究開発・イノベーション・社会実装を促進し、エネルギー構造の転換を力強く牽引してまいります。

関連リリース

■G20イベントに出展しました ―スマートガスネットワーク構想を発表―（2022年11月）

https://www.yachiyo-eng.co.jp/news/2022/11/post_694.html

■タイにおいてNST Fair 2023に出展しました（2023年9月）

https://www.yachiyo-eng.co.jp/news/2023/09/post_727.html

■2026.04.23 ENTEC NSTDA Partners with Yachiyo and Atomis to Advance MOFs Technology for Clean Energy in Thailand（2026年4月）

https://www.entec.or.th/2026-04-23-entec-nstda-partners-with-yachiyo-and-atomis-to-advance-mofs-technology-for-clean-energy-in-thailand/