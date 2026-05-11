ショートドラマの視聴媒体は『TikTok』が42.4%で1位！　ショートドラマ市場動向調査レポートを公開

株式会社ガイアックス

株式会社ガイアックス（本社：東京都千代田区、代表執行役社長：上田 祐司、証券コード：3775、以下 ガイアックス）は子会社である、クリエイターとの共創を通じて企業のマーケティング課題を解決する株式会社CREAVE（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中村真奈、以下 CREAVE）と共同で2026年5月12日(火)に『ショートドラマ市場動向調査レポート』を公開しました。

調査レポートをダウンロードする：https://gaiax-socialmedialab.jp/document/post-154518/

調査の結果、ショートドラマは認知度9割を超える“国民的”コンテンツとして定着し、視聴媒体ではTikTok（42.4%）がYouTubeやInstagramを上回る実態が明らかになりました。また、継続視聴/次話視聴の理由の9割が『続きが気になる』と回答し、ストーリーの力が重要であることがわかりました。

■ 認知度9割越えで、ショートドラマはコンテンツ形式として完全に定着！

全体の91.6%の人がショートドラマを知っていると回答し、全体のなんと75％が視聴したことがあると回答しました。2024年頃からショートドラマを制作するクリエイターの参入、企業活用が本格化し、SNS等に流通するショートドラマコンテンツの量が増加したこともあり、多くの人の目に触れるようになった結果だと言えます。

■ ショートドラマ視聴媒体としてはTikTokが利用割合でトップに！

ショートドラマを視聴する媒体として、4割以上の人が「TikTok」を挙げる結果となりました。全体のMAUではYouTube/X/InstagramがTikTokよりかなり多いのですが、ショートドラマ視聴という用途ではTikTokが人気を集めているようです。

■ 継続視聴/次話視聴の理由の約9割が「続きの展開が気になるから」ストーリーの重要性が浮き彫りに

ショートドラマ視聴者のうち、継続視聴/次話を視聴したことがある方に、その理由を聞いたところ、約9割の方が、「続きの展開が気になるから」と回答しており、ショートドラマコンテンツにおけるストーリーの重要性が浮き彫りになる結果となりました。

■ 弊社運営のショートドラマアカウント「マジ明日」とのタイアップPRで、顧客商品の購買意向が２倍に！！

▪️調査概要

調査主体：株式会社CREAVE / 株式会社ガイアックス 自主調査

調査時期：2026年4月

調査対象：20代から60代の一般消費者

調査方法：オンラインアンケート

調査人数：アンケート 273名

※調査データの引用および転載について

調査データの引用および転載の際は、必ず「出典：株式会社CREAVE / 株式会社ガイアックス 『ショートドラマ市場動向調査レポート』 」と明記ください。

なお、Webページへの引用・転載の際は、弊社ウェブサイトの記事URL（https://gaiax-socialmedialab.jp/post-154526/ ）もあわせて掲載をお願いいたします。

詳しい調査内容や、ショートドラマコンテンツによる企業の商品サービスの、認知・購買への影響などの詳細や、他のタイアップPRのリフト調査については調査レポート本編に掲載しておりますので、是非以下からご確認下さい。

調査レポートをダウンロードする：https://gaiax-socialmedialab.jp/document/post-154518/

■総再生回数10億回突破のショートドラマ『本気出すのは明日から”マジ明日”』

『本気出すのは明日から”マジ明日”』とは、2025年2月から開始10ヶ月で総再生回数10億回、フォロワー数40万人を突破した株式会社CREAVEが制作のショートドラマです。

▶詳細：【総再生回数10億回突破！】『本気出すのは明日から。』監督×代表が明かすファン獲得の裏側：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000785.000003955.html

■株式会社ガイアックス ソーシャルメディアマーケティング事業部 庄司和磨 コメント

ショートドラマというコンテンツは、SNSにおいてもはや一過性の流行りではなく、一つのコンテンツ形式として定着してきたと言えます。クリエイターによるショートドラマ配信への参入のみならず、企業活用も急増してきたことを受けて本調査を実施いたしました。新しいコンテンツ形式だからこそ、その視聴状況や、マーケティング効果については詳細がわからない部分が多いです。ガイアックスとしては、引き続きCREAVEと協力してショートドラマ事業を推進するとともに、ユーザーの視聴状況についても継続的に分析していきたいと考えています。

ガイアックスのSNSマーケティングサービス

ガイアックスは、SNSの黎明期から大手企業を中心としてSNSマーケティングを支援してきたSNS専門の支援会社です。

SNS活用における高い戦略性、コンサルティング・提案力を強みとして、飲料食品、日用品、エンタメ、教育、人材、製薬、金融、官公庁など業種・業界を問わず幅広い企業様、延べ1,000社以上の支援実績があります。

https://gaiax-socialmedialab.jp/

■ 株式会社CREAVE 概要

設立：2016年8月

代表取締役社長：中村 真奈

本社所在地：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

事業内容：SNSコンサルティング事業、クリエイターマーケティング事業、ストックフォト事業

URL: https://creave.co.jp/

■ 株式会社ガイアックス 概要

設立：1999年3月

代表執行役社長：上田 祐司

本社所在地：東京都千代田区平河町2-5-3 MIDORI.so NAGATACHO

事業内容：ソーシャルメディアサービス事業、シェアリングエコノミー事業、web3/DAO事業、インキュベーション事業

URL： https://www.gaiax.co.jp/