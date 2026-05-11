【100校突破】カンコー学生服が手がける制服フリマ「UNINOWA（ゆにのわ）」～「お下がり」をデジタルで最適化。物価高騰に悩む子育て世代を支援し学校現場のSDGsに貢献～

菅公学生服株式会社

菅公学生服株式会社 (本社：岡山市北区駅元町 代表取締役社長：尾崎 茂 以下：カンコー学生服)が運営する、制服専用フリマサービス「UNINOWA（ゆにのわ）」は、この度、導入決定校数が全国100校を突破したことをお知らせいたします。

「UNINOWA」は、卒業やサイズアウトで不要になった制服を次の持ち主につなぐ、制服専用のフリマサービスです。2025年3月のサービス開始以来、「同じ学校の保護者同士」というクローズドな環境で安心・安全に売買できる点が支持され、導入が広がっています。

■サービス背景：制服を「最後まで使い切る」循環型社会の実現へ

アパレル産業による環境負荷が課題となっていますが、高い耐久性を持つ学校制服は、「長く使用できる」環境配慮型の衣服です。カンコー学生服は、その価値をさらに高め、一着の制服を「最後まで使い切る」ことを目指したいと考えました。

また、近年の物価高騰は家計に大きな影響を与えており、制服や学用品購入に関わる経済的な負担も課題となっています。こうした「環境」と「経済」の両側面から学校生活を支援するため、2025年3月より、同じ学校の保護者間で安全にリユース品を売買できるプラットフォーム「UNINOWA」の提供を開始いたしました。幼稚園から高校、さらには自治体単位での導入が進み、この度100校という節目を達成いたしました。

■「UNINOWA」が選ばれる3つの特徴

安心感と信頼性： 制服メーカーのカンコー学生服が運営。出品・購入は「同じ学校の保護者」に限定されたプラットフォーム内で行われ、匿名配送にも対応しているため、防犯面やプライバシー保護の面でも安心してご利用いただけます。

家計の負担を軽減：「洗い替えが欲しい」「急な成長でサイズが合わなくなった」といったニーズに対し、安価にリユース品を入手できます。また、不要になった制服を販売すれば家計の足しにもなります。

学校単位でのSDGs推進： 廃棄されるはずだった衣類を循環させる具体的なアクションとなります。バザーのように先生やPTAが会場設営や在庫管理を行う手間がなく、デジタル上で持続可能なSDGs活動を導入・継続できます。

■導入実績（一部抜粋）

地域や学種を問わず導入されています。

岩手県 盛岡スコーレ高等学校、宮城県 宮城明泉学園 明泉幼稚園、東京都 文化学園大学杉並中学・高等学校、東京都 京華女子中学・高等学校、愛知県 大府市立大府西中学校、兵庫県 姫路市立大津小学校、山口県 小中一貫教育校 下関市立吉見小学校、山口県 梅光学院中学校・高等学校

高知県 高知県立高知農業高等学校、高知県 高知県立高知東工業高等学校、兵庫県 神戸モデル標準服採用校（62校）、福岡県 八女市内中学校等（9校）

■現場からの反響

【保護者の声】

＜購入者＞

・キレイな状態なのに良心価格で譲ってもらえて嬉しい

・採寸に失敗したのでお直しするしかないと悩んでいたので助かる

・このようなシステムで購入できてありがたい

＜出品者＞

・卒業後は捨てるしかないと思っていたので、必要な人の手に渡り嬉しい

・転校して数回しか着ていないので処分するのはもったいないと思っていた

・購入したけど我が子には着せる機会がなかったので、たくさん着てもらいたい

【先生の声】

・これからの時代には必要な取り組みだと思う

・SDGsの流れもあり、リユースを検討していた

・子どもたちは成長期なので需要は高い

・保護者からバザーを望む声はあったが、コロナ以降は実施できていなかったのでかわりになる

■UNINOWAについて

「UNINOWA」は、対象校の保護者同士がスマートフォンから簡単に制服や体操服、学用品を売買できるプラットフォームです。

・対象：全国の幼稚園・小学校・中学校・高等学校など

・導入費・月額使用料：無料

・販売手数料：販売価格の20%（取引完了時のみ発生）

・主な機能：学校別専用ページ、匿名取引、クレジットカード決済

・お問い合わせフォーム：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYj8gxm5gvHHrHAs0Tg9EWd-LsqWrEAHi9Fjbkz96eLWlpdw/viewform?fbzx=6164647280965200748

・KANKO UNINOWA公式サイト：https://www.reuse.kanko-gakuseifuku.co.jp/

・KANKO UNINOWA事務局：info-reuse@kanko-gakuseifuku.co.jp

■今後の展望（UNINOWA事務局コメント）

「100校という節目を迎え、この仕組みが現代の保護者ニーズと社会課題に合致していることを強く実感しています。今後も日本全国の学校へ『循環の輪』を広げ、経済的・環境的な負荷が少ない、子どもたちの健やかな成長を支える環境づくりに貢献してまいります」

■EDIX東京（教育総合展）出展のお知らせ

5月13日（水）～5月15日（金）に東京ビッグサイトで開催される「EDIX東京2026」に出展いたします。

日時：2026年5月13日（水）～15日（金）10時～18時 ※最終日のみ17時終了

会場：東京ビッグサイト

出展ブース番号：ST-7

EDIX東京2026公式サイト： https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html

■菅公学生服株式会社

1854年（安政元年）創業。学校制服・体操服を通じて、子どもたちと学生生活を支えるすべての人々に寄り添い、さまざまな社会課題を解決するスクールソリューションカンパニーです。