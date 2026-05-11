次世代店舗を再定義 - Hanshow、スマートロボットソリューション「NexMate」を発表

Hanshow Japan株式会社

Hanshowは次世代の店舗運営を支えるスマートロボットソリューション「NexMate」を発表しました。

本ソリューションはロボット技術を店舗運営の中核に据え、独自の「デジタルツイン・インテリジェントプラットフォーム」と連携することで、「感知・意思決定・実行」のサイクルを高度に統合。これにより、小売業が直面している「オンライン注文対応の負荷増大」「棚管理の不備」「労働力不足」「データの分断」「成長停滞」といった複雑な課題を解決し、基盤技術から実運用までを一気通貫で支える新たなDXステージを切り開きます。

■ 開発の背景：AI時代に求められる“店舗OS”の刷新

発表会でHanshowのAIoT製品ライン担当・童亮（トン・リャン）は次のように述べました。

「AI時代において、店舗が直面する競争環境は劇的に変化しています。店舗効率化は人員増強やシステムの寄せ集めでは実現できません。物理空間を正しく理解し、データと実行を統合する“共通の能力層”が必要です。『古い地図では新しい大陸は見つけられない』。AIが小売業界を再構築する今、店舗にはリアルタイム感知・自律的意思決定・完結した実行能力を備えた新しいインフラが求められます。ロボットこそが、そのインフラを支える最も重要なデバイスの一つなのです。」

■ 「NexMate」ソリューションの構成と4つのコア能力

「NexMate」は、Hanshowが10年以上にわたり蓄積してきたリテールデジタル化の知見を結集した次世代インフラです。AI駆動型の“フィジカルAIソリューション”として、以下の4つの中核能力を備えています。

タスク・スケジューリング：店舗運営の優先順位を最適化

ロボット・フリート管理：複数台ロボットを効率的に集中制御

リモートメンテナンス：遠隔監視により安定稼働を確保

高度なデータ分析：現場データを経営判断に活用

■ 現場ニーズに応える2つのロボット製品

「SPatrol」：店舗を巡回する高精度モバイルセンサー

・エッジAI搭載：クラウドを介さず機体内で解析を完結し、即時性とデータセキュリティを両立

・圧倒的な巡回効率：2時間で500棚のフルスキャン、異常を早期発見

・電子棚札（ESL）との高度連携：欠品・陳列不備の識別精度94%以上将来的には空間管理や新商品モニタリングにも拡張可能

「SPure」：小売環境に特化したスマート清掃ロボット

・高精度ナビゲーション：マルチセンサーで混雑時も動的にルート再計算

・自動メンテナンス：自動洗浄ベース＋移動式水タンクで保守作業を大幅軽減。清掃スタッフ不足の解消と作業標準化に貢献

■ 実現される3つの価値（バリュー・プロポジション）

1.オペレーション効率の飛躍的向上

品出し・棚卸・清掃などの手作業を自動化し、人件費抑制と欠品ロス削減を同時に実現。

2.データの完全ループ化（データ・インテリジェンス）

ロボットが“移動するセンサー”としてリアルタイムデータを収集し、経験則に依存しないデータ駆動型経営を支援。

3.成長ポテンシャルの解放

デジタルツインを基盤に、店内マーケティング、リテールメディア（RMN）、サプライチェーン最適化など、新たな価値創造を後押し。

■ 今後の展望

今回の「NexMate」発表は、Hanshowがハードウェアサプライヤーから“小売業の戦略的パートナー”へ進化する重要な一歩です。

童亮は次のように締めくくりました。

「未来の店舗競争は、労働力ではなく技術力の争いになります。技術の価値は製品そのものではなく、課題を解決することにあります。私たちは今後もエコシステムパートナーと共に、スマートリテールの新しい未来を共創してまいります。」