ジヤトコ、 「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」 に出展

ジヤトコ株式会社

自動車用自動変速機（AT・CVT）および電動車両用パワートレインメーカー、ジヤトコ株式会社（本社：静岡県富士市、社長：佐藤朋由、以下ジヤトコ）は、5月27日(水)～29日(金)の3日間、パシフィコ横浜で開催される自動車技術展「人とくるまのテクノロジー展2026 YOKOHAMA」（主催：公益社団法人自動車技術会）に出展します。

ブースイメージ（ブース番号：410）

ジヤトコは「技術と情熱でモビリティの可能性を拡げる」というコーポレートパーパスのもと、カーボンニュートラルをはじめとする社会のニーズに応えるため、自動車事業とクルマ以外の新規事業の両輪で持続可能な社会の実現に向けた取り組みを進めています。

今回の展示では、「電動パワートレイン、新規事業の芽吹きを実りへ」をテーマとし、電動化領域および新規事業分野において、ジヤトコが現在市場展開を進めている製品・技術を中心に紹介します。

2025年度に市場投入した電動パワートレイン「3-in-1（電気自動車用）」および「5-in-1（e-POWER用）」のカットモデルを展示し、小型・高効率化に向けた技術的な特徴に加え、量産・市場投入を通じて得られた市場の声の一端を紹介します。さらに、これらの性能を成立させる上で重要な要素技術として、ジヤトコのギアボックス技術にもフォーカスします。電動パワートレインのさらなる高性能化に向けては、モーターの高回転化・高出力化が進む一方で、システム全体としての最適化がこれまで以上に重要になっており、その中でギアボックス技術が重要な役割を担っています。ジヤトコは長年にわたり自動車用変速機で培ってきた設計・製造ノウハウを活かし、車両要求に柔軟に対応可能な汎用性の高い商品・技術として展示・訴求します。

また、ギアボックスを中核とした技術を応用し、クルマ以外の新規事業にも力を入れています。2026年は複数の商品が市場投入されるフェーズに入ります。

今回の展示では、その具体的な取り組みとして、ジヤトコ製ドライブユニット「GLIDE AXCEL（グライドアクセル）」を搭載した電動アシスト自転車の完成車およびドライブユニットのカットモデルや、中国の電動二輪ドライブユニット分野における有力メーカーである浙江九洲新能源科技有限公司と共同開発を進めている、電動バイク用2速自動変速インホイールモータードライブユニットを搭載した電動バイク本体を展示します。自動車用変速機で培ったギア技術を、二輪モビリティ向けに応用した取り組みとして、その技術的特徴と可能性を訴求します。

一方、新たな領域への挑戦として、移乗機構付き車いす「Lifmy（リフミィ）」 も展示します。Lifmyは、利用者と介助者双方の身体的・精神的負担の軽減を目的に開発したもので、機構設計と制御技術を組み合わせた、ジヤトコならではのソリューションです。

これらの展示を通じて、ジヤトコは自動車用変速機で培ってきた駆動伝達技術を起点にモビリティの裾野を広げ、新規事業の「芽吹き」を確かな「実り」へと育てていく挑戦を続けています。

出展概要- 電気自動車用ドライブユニット「3-in-1」（カットモデル）- e-POWER用ドライブユニット 「5-in-1」 （カットモデル）- 超小型e-Axle （実機）- 1軸・3軸ギアボックス（モックアップ）- 電動アシスト自転車用2-in-1ドライブユニット「GLIDE AXCEL」、ドライブユニット搭載 自転車 （実機）- 2速自動変速インホイールモータードライブユニット搭載 電動バイク（実機）- 移乗機構付き車いす「Lifmy（リフミィ）」（実機）