【AI×社会課題解決】NEXVELとエクサウィザーズ、次世代ビジネスリーダー育成に向けた共創型ビジネスコンテストを開催

株式会社リーディングマーク

株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 悠司）が運営する選抜型キャリアコミュニティ NEXVEL（ネクスベル） は、AIを用いた社会課題解決に取り組む株式会社エクサウィザーズと共同で、「エクサウィザーズ AI×社会課題解決ビジネスコンテスト Powered by NEXVEL」 を開催しました。

本プログラムには、全国から選抜されたNEXVEL会員36名が参加しました。人材領域をフィールドに、「AIを用いて産業構造をどう変革するか」というリアルな事業開発ワークに1日を通して挑みました。

■ 開催の背景 ― 「AIを目的にしない」という共鳴

NEXVELはこれまで、優秀な学生が実社会と接続された本質的な挑戦機会にアクセスできることを重視し、企業共創型の育成プログラムを複数展開してきました。

本開催にあたりエクサウィザーズと協議をした結果浮かび上がったのが、ひとつの共通認識でした。

「AIそのものをビジネスの目的にするのではなく、AIを手段として社会をよくすることに向き合う人材を育てたい」

現代において「AI」は最も注目されるキーワードのひとつです。しかし、AIを使えること・語れることではなく、「誰のどんな課題を、どう解くのか」という本質的な事業家視点を持てる学生は、決して多くありません。

NEXVELが掲げる「社会課題解決を本質的に考える未来のリーダーの輩出」と、エクサウィザーズが実践してきた「AIを用いた社会課題解決」という哲学が深く共鳴し、本プログラムの開催が実現しました。

■ プログラム概要

開催日時：2025年4月4日（土）10:00～19:00

開催場所：株式会社エクサウィザーズ 本社（東京都港区芝浦４丁目２－８ 住友不動産三田ファーストビル 5階）

参加人数：NEXVEL会員 36名

当日の流れ

本プログラムは、「AIを手段として社会課題に向き合う視座」の習得から始まり、グループワーク・複数回のフィードバック・最終プレゼンテーション・交流会へと続く、1日完結の実践型構成で設計しました。

参加学生は10チームに分かれ、医療・介護・物流といったレガシー産業の構造課題を題材に、AIを活用した新規事業の立案に挑みました。単なる戦略立案にとどまらず、「明日、顧客に営業するとしたらどう伝えるか」というリアリティのレベルまで思考を深めることを求め、学生は最後まで議論を重ねました。

エクサウィザーズの社員メンターが各班につき、複数回にわたってグループワークに介入し、ディスカッションとフィードバックを重ねました。最終プレゼンテーションおよび審査は、エクサウィザーズの常務取締役COO大植氏が担当し、事業のリアリティと当事者意識、そしてリーダーシップを問う、本気の審査を実施しました。

■ 審査員

大植択真 氏

株式会社エクサウィザーズ 常務取締役COO / 株式会社Exa Enterprise AI 代表取締役社長

京都大学工学部卒業。京都大学工学研究科修了（都市計画、AI・データサイエンス）。2013年、ボストンコンサルティンググループに入社。事業成長戦略、事業変革、DX推進、新規事業立ち上げなどの多数のプロジェクトに従事した後に2018年、エクサウィザーズ入社。2020年6月に取締役、2023年6月に常務取締役就任。同年10月よりExa Enterprise AIの代表取締役も務める。兵庫県立大学客員准教授。兵庫県ChatGPT等生成AI活用検討プロジェクトチーム アドバイザー。著書に「Web3時代のAI戦略」（日経BP、2022年)、「次世代AI戦略2025 激変する20分野 変革シナリオ128」（日経BP、2021年)、「エネルギー業界を変革するAX戦略」（電気書院、2025年）

■ 当日の様子

グループワークは終始白熱した議論の連続となりました。エクサウィザーズのメンター社員からの鋭いフィードバックを受けながら、学生は「正解のない問い」に最後まで食らいつき、チームとしての答えを形にしました。

最終プレゼンテーションでは、審査員である大植氏が事業性・実行可能性の観点から本気のフィードバックを届け、終了後の交流会まで熱量の冷めない1日となりました。

本プログラムを通じて、学生は「AIを使って社会をよくする」というシンプルでありながら難しい問いに真摯に向き合い、就活イベントとは一線を画す、本質的な思考と行動の場を体験しました。

■ 株式会社エクサウィザーズについて

株式会社エクサウィザーズは、「AIを用いた社会課題解決を通じて、幸せな社会を実現する」 をミッションに掲げ、AIの先端的技術を企業に実装させ、社会全体の生産性向上を目指しています。「AIプラットフォーム事業」と「AIプロダクト事業」を軸に、医療・介護、金融・保険、インフラ、自治体といった幅広い領域のサービスを開発。AI、生成AI、AIエージェントの活用が当たり前に浸透する社会を実現し、人でしかできないこと、本当にやりたいことに取り組める時間を創出すべく邁進しています。

▼株式会社エクサウィザーズ 公式サイト

https://exawizards.com/

■選抜型コミュニティNEXVELとは

NEXVELは、超優秀層の就活生を対象に、1人1人のキャリアの最大化を目的として活動しているコミュニティです。このため、ビジネススキルコンテストや少人数座談会、希望に応じて企業の紹介やキャリア面談等、会員に対し幅広い機会を提供しています。

また、NEXVELは、事前に選抜(ES/webテスト/グループディスカッション)を通過した超優秀層のみで構成されており、こうした優秀な学生と企業の接点を創出することで、圧倒的なご支援実績を残してきました。

直近2年の内定実績(一部)：

マッキンゼー・アンド・カンパニー / ボストン コンサルティング グループ / ベイン・アンド・カンパニー / ゴールドマン・サックス / バンクオブアメリカ / シティグループ / アクセンチュア / ローランドベルガー / A.T.カーニー / ドリームインキュベータ / 三菱商事 / 三井物産 / 伊藤忠商事 / 旭化成 / キーエンス / みずほフィナンシャルグループ / ソフトバンク / サイバーエージェント / DeNA / Sansan / Speee / エッグフォワード / P&Gジャパン 他多数の大手・メガベンチャー・スタートアップ

▼NEXVELサービスについてのお問合せはこちら▼

https://nexvel.co.jp/for-company/

■その他のご支援内容の概要

NEXVEL ビジネススキルコンテスト（関東・関西）

企業課題をテーマに、優秀層がグループワーク・発表・座談会を行う対面イベントです。関東では80～120名、関西では30～50名程度の優秀層と接点を持つことができ、議論の様子を直接見て評価できます。

NEXVELキャリアセミナー

選抜済みの優秀層80名以上が視聴する、優秀層が「理想のキャリア」を描くための講演イベント。当日は、ウェビナー形式で、講演を行います。講演のアーカイブは、2か月に1回を目安に定期的にNEXVEL全会員へ配信予定で、継続的なリーチが可能です。

NEXVEL Next Leaders Forum

次世代リーダー候補であるNEXVEL会員と、企業のリーダー観や価値観について語り合う対面イベントです。講演・ディスカッション・座談会を通じて、学生と深い接点を持つことができます。講演内容はアーカイブ化し、NEXVEL全会員へ定期配信します。

【事業開発志望限定】NEXVEL限定 少人数座談会

社名に関係なく必ずNEXVEL学生と話せる座談会イベントです。NEXVELに所属する優秀且つ事業開発のキャリアを志望する学生に対し、「企業説明＋座談会＋今後の案内」を一度に実施できます。

単独イベント（オーダーメイド）

その他、企業様の希望に応じて、イベントを作成させていただきます。

個別ご送客

企業様主催の説明会やワークショップ、選考等に対して直接NEXVEL会員をご紹介いたしま

▼NEXVELサービスについてのお問合せはこちら▼

https://nexvel.co.jp/for-company/

■ 会社概要

会社名：株式会社リーディングマーク

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

コーポレートサイト：https://www.leadingmark.jp/

採用サイト：https://recruit.leadingmark.jp/

事業内容：「Personality Tech」を通じたHR事業

-自社で活躍できる社員を10分間でミスマッチ採用を防ぐ「ミキワメAI 適性検査(https://mikiwame.com/aptitude-test.html)」

-社員のメンタル状態を可視化し、性格をもとにアドバイスをすることでウェルビーイングを実現「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ(https://mikiwame.com/well-being.html)」

-1on1を起点に社員のパフォーマンスを最大化する「ミキワメAI マネジメント(https://mikiwame.com/management.html)」

-日本最大級の優秀層就活支援サービス「ミキワメ就活(https://www.recme.jp/)」

-会員制の就職活動支援プログラム「NEXVEL（ネクスベル）(https://nexvel.co.jp/)」

-適性検査、人事、採用などに関する情報発信ブログ「ミキワメラボ(https://mikiwame.com/lab/)」