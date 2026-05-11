【初企画】『ンめねこ』がミニチュアミュージアムとコラボ！「勇者ンめねこ大冒険！ in スモールワールズTOKYO」。梅雨とは無縁の屋内で、ンめねこワールドを楽しもう！6月1日(月)～6月30日(火)

■ 特典付きチケット

株式会社 SMALL WORLDS

『ンめねこ』イベント関連のチケットは、次のサイトから購入できます。

電子チケット

https://webket.jp/pc/ticket/itemdetail?fc=00405&ac=7999&igc=0019(https://webket.jp/pc/ticket/itemdetail?fc=00405&ac=7999&igc=0019)

『ンめねこ』限定ノベルティ付入場チケット価格（税込）：

大人(18歳以上) 3,500円

中人(12歳～17歳) 2,400円

小人(4歳～11歳) 2,000円

＊特典：原作漫画家しりもと先生描き下ろしの「うちわ」

＊ノベルティのうちわは、事前数量がなくなり次第終了となります。

(C)️SMALL WORLDS (C)️S/HNT, NNP (C)️S/HNT

なお、入場のみのチケット価格は次の通りです。

大人(18歳以上) 3,200円

中人(12歳～17歳) 2,100円

小人(4歳～11歳) 1,700円

■ 原作漫画家しりもと先生サイン会

開催日時：6月7日（日）午前の部10:00～12:00、午後の部16:00~18:00

場所：3階 団体教育スペース

参加料（税込）：300円

電子チケットもしくは当日現地での購入も可能です（現金・電子決済）

https://webket.jp/pc/ticket/itemdetail?fc=00405&ac=7999&igc=0021(https://webket.jp/pc/ticket/itemdetail?fc=00405&ac=7999&igc=0021)

参加にあたっての注意事項

・特設ページより事前参加申し込みをお願いいたします。

・会場への入場には「スモールワールズTOKYO」の入場パスポートの購入が別途必要です。

・サインは会場で用意した専用の色紙に行います。私物（色紙、書籍、グッズ等）へのサインは承りかねますのでご了承ください。

※ 終了時刻は目安となります。当日の混雑状況により、終了時刻が前後する場合がございます。

■ 『ンめねこ』声優スペシャルステージ

開催日時：6月14日（日）午前の部11:00～13:00、午後の部15:00~17:00

場所：２階 ミュージアムカフェ

参加人数：各回、限定200名（入替制）

内容：コーナー企画、朗読劇、着ぐるみ撮影会など

＊事前予約制、トークショー参加料付き入場パスポート（税込）：

大人(18歳以上) 4,500円

中人(12歳～17歳) 2,100円

小人(4歳～11歳) 1,700円

＊電子チケットで事前にご購入ください。

https://webket.jp/pc/ticket/itemdetail?fc=00405&ac=7999&igc=0020(https://webket.jp/pc/ticket/itemdetail?fc=00405&ac=7999&igc=0020)

■ 会場限定『勇者ンめねこ』を探そう！ゲーム

(C)️SMALL WORLDS (C)️S/HNT, NNP (C)️S/HNT

しりもと先生描き下ろしのプレミアムストーリー『勇者ンめねこ大冒険』に沿って、キャラフィギュアとジオラマが展示エリアに登場します！そのシーンを見つけると答えの一部が判明。答えを抽選会に持参すると、イベント特製の景品をゲットできます！

参加無料

■ コラボグッズ

(C)️SMALL WORLDS (C)️S/HNT, NNP (C)️S/HNT(C)️SMALL WORLDS (C)️S/HNT, NNP (C)️S/HNT

１階ミュージアムショップで、イベント期間中にコラボグッズを販売します。

詳しくは、店頭でご確認ください。

■ コラボメニュー

２階ミュージアムカフェで、特典付きのイベント期間限定メニューをお楽しみください。

■ 特製プリントシール

(C)️SMALL WORLDS

１階ミュージアムショップで、描き下ろしイラストを使用したイベント限定プリントシールを楽しめます。

１回700円（税込）

■ 『ンめねこ』とは

(C)️S/HNT, NNP (C)️S/HNT

『ンめねこ』は、人気漫画家・しりもと（SHIRIMOTO）が生み出したオリジナルキャラクターです。毎日のんびり暮らす猫たちが、楽しいことだけして生きていこうとする、面白おかしい日常を描いたマンガを原作とし、そのユニークな世界観と愛らしいビジュアルで幅広い層から支持を集めています。

『ンめねこ』は泣いたり笑ったりと感情豊かないそがしい猫であり、「うすくろ」は何を考えているかわからないけれど頼れる猫として、その対照的な関係性が多くのファンを魅了しています。

癒やしと笑いの要素が奇跡的なバランスで詰め込まれた本作は、幅広く愛されるIPとして成長を続けており、ぬいぐるみやキーホルダー、アクリルスタンドなど多彩なグッズ展開に加え、2025年4月よりTBSにてTVアニメが放送開始されるなど、そのコンテンツとしての広がりはとどまるところを知りません。

■ スモールワールズTOKYO

東京有明にある総面積7,000平方メートル のアジア最大級のミニチュアミュージアム。「宇宙センター」「エヴァンゲリオン」「関西国際空港」等、８つのエリアがあり、精巧に再現された「動く」ミニチュアが楽しめる。「クリエイターズギャラリー」には日本を代表するミニチュア作家の作品が展示されている。3D撮影で自分そっくりのフィギュアが作れるプログラムが人気。現在、渋谷プロジェクトと称して渋谷駅周辺の大規模ジオラマの制作中。制作現場を公開している。６月完成予定。

正式名称：ミニチュアミュージアム スモールワールズTOKYO

英語表記：SMALL WORLDS TOKYO Miniature Museum

中国語表記（簡体字）：东京迷你世界博物馆

【営業時間】9:00~19:00（最終入場18:00）

【入場料（税込）】大人(18歳以上) 3,200円 / 中人(12~17歳) 2,100円 / 小人(4~11歳) 1,700円 / 3歳以下 無料

公式ウェブサイト：https://www.smallworlds.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/smallworlds_official/

Twitter：https://twitter.com/smallworlds2020

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