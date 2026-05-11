【ネイティブキャンプ留学】語学学校「Stargate」秋プロモを実施

株式会社ネイティブキャンプ

ネイティブスピーカーと回数無制限のオンライン英会話サービス「ネイティブキャンプ英会話」を展開する株式会社ネイティブキャンプ（東京都渋谷区 代表取締役：谷川国洋）は、海外留学エージェントサービス「ネイティブキャンプ留学」において、フィリピン・セブ島の語学学校Stargateにて、秋プロモーションを実施いたします。

秋プロモーションについて

公式サイト :https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_05_11

【申込期間】

2026年4月1日～2026年11月30日

【対象渡航時期】

2026年8月24日～2026年12月7日

【内容】

留学期間に応じて授業料を割引

・4週間：約8,000円割引

・8週間：約32,000円割引

・12週間：約48,000円割引

・16週間：約64,000円割引

・20週間：約80,000円割引

・24週間：約96,000円割引

※全コース・すべてのお部屋が対象です。

※12週間～24週間は通常の長期割引との併用が可能です。

※空室状況等により、早めに終了する可能性がございます。

スタンダードコース、内部寮1人部屋、4週間の場合

通常料金 ：約325,000円

プロモ適用料金：約317,000円→約8,000円の割引

Stargateの特徴

1. セブ島留学Stargateで初心者から成長

英語でシンプルな会話が自然にできる自分へ。

Stargateではマンツーマン中心の授業で、一人ひとりの弱点に合わせた指導を実施。

さらに日本人講師による文法動画や夜間クラスで基礎から徹底的に理解を深め、短期間でも着実なスピーキング力向上を実感できます。

2.日本人常駐で初心者も安心の環境

海外が初めてでも安心して挑戦できる環境が整っています。

日本人スタッフが常駐し、生活面・学習面の相談にも迅速対応。

さらに学校と寮が同じ建物内にある全寮制のため、通学の不安もゼロ。

だからこそ余計な心配をせず、英語学習や現地生活に集中できる留学生活が実現します。

3. セブ中心地で叶う快適留学ライフ

授業後は徒歩圏のカフェやレストランでリラックスし、週末はショッピングモールやビーチへ。

セブシティ中心部の便利な立地だから、生活も観光もストレスフリーに楽しめます。

屋上プールやジムでリフレッシュしながら、学びも遊びも充実した毎日へ。新しい自分に出会う旅へ出かけてみませんか。

Stargateの紹介

紹介ページ :https://nativecamp.net/study_abroad/school/detail/99紹介動画 :https://nativecamp.net/study_abroad/videos?school_id=99&from_lp=1

ネイティブキャンプ留学では、ユーザーが必要な情報を分かりやすく把握できるよう、常に丁寧で明確な情報提供を心がけています。Stargateの詳細情報は、以下の4つのカテゴリーに分けて掲載しており、知りたい情報を的確にお届けします。

１．画像・動画

２．学校紹介

３．コース・料金紹介

４．滞在先情報

今後も、ユーザーの皆さまにとって価値ある留学情報を提供し続けてまいります。

ネイティブキャンプ留学について

「ネイティブキャンプ留学」は、オンライン英会話の強みを活かし、留学前から渡航後、さらに帰国後まで、一貫したサポートを提供する留学エージェントです。ユーザーが安心して留学に臨み、現地での学業や生活を成功させるために、語学力強化を含めたトータルサポートを行います。

公式サイト：https://nativecamp.net/study_abroad/?cc=ncryugaku_pr_2026_05_11

公式LINE：https://line.me/R/ti/p/@576rjmpa

公式Instagram：https://www.instagram.com/nativecamp.ryugaku/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@nativecamp.ryugaku2

公式Youtube：https://www.youtube.com/channel/UCrm26e2nRFaFauhjMsK4BNw

株式会社ネイティブキャンプについて

ネイティブキャンプはアジアにおいて最も成長しているオンライン英会話会社のひとつです。個人向けサービス、法人向けサービス、教育機関向けサービスとしてオンラインレッスンを手頃な価格で提供しています。世界各地に拠点をおき、アジア地域、ヨーロッパ地域でオンライン英会話サービス事業を運営、その規模は急速に拡大し続けています。

2024年よりオンライン日本語会話サービス事業、留学エージェント事業も展開しています。

〒150-0041 東京都渋谷区神南1-9-2 大畠ビル

代表取締役： 谷川 国洋

事業内容：オンライン英会話サービス事業 / オンライン日本語会話サービス事業 / 留学エージェント事業

https://nativecamp.co.jp/

本リリースに関する報道関係のお問い合わせ

株式会社ネイティブキャンプ 広報部

お問い合わせ：https://nativecamp.net/cs/media